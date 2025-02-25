ГД РФ: принят закон об использовании машин граждан в зоне проведения КТО

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Закон об использовании автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) принят Государственной Думой РФ, передает РИА Новости.

Кроме авто, в список попали тракторы, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства.

"Предлагается дать возможность использовать транспортные средства, принадлежащие организациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях транспортные средства и самоходные машины физических лиц для обеспечения мероприятий по КТО", – написано в тексте документа.

Также в Госдуме добавили, что все расходы, связанные с использованием машин, в последующем возместят. Порядок процедуры будет определять правительство России.

Таким образом закон позволит силовикам использовать личные авто россиян для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима КТО.