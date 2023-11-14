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ГД приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году

14 ноября 2023 15:18
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Средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей.

Госдума на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей.

"Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей", — отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 процента. Это решение коснется более 32 миллионов россиян, уточнил председатель Госдумы.

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