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Фракция «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению бюджета Самарской области

15 ноября 2021 16:24
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Бюджет на ближайшие три года будет иметь четкую социальную направленность.

15 ноября 2021 года фракция «ЕР» в Самарской Губернской Думе под руководством Александра Живайкина внесла блок поправок в областной бюджет перед его окончательным принятием.

Фракция «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению бюджета Самарской области

15 ноября 2021 года фракция «ЕР» в Самарской Губернской Думе под руководством Александра Живайкина внесла блок поправок в областной бюджет перед его окончательным принятием.

Неоднократно говорилось о том, что бюджет на ближайшие три года будет иметь четкую социальную направленность.

В первую очередь, будет оказана поддержка здравоохранению. Фракция «Единая Россия» выступила за увеличение средств на приобретение медицинского и иного оборудования учреждениям отрасли, оказывающих в том числе специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь На этом предполагается потратить 150 млн рублей в 2022 году  и 200 млн рублей на 2022 год в бюджете предусмотрено на мероприятия на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Благоустройство – один из основных запросов населения в Народной программе Партии, отмечают депутаты-единороссы.  Поэтому на капитальный ремонт и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах предлагают запланировать по 100 млн рублей ежегодно с 2022 по 2024 годы.

Предусмотрены средства и на сохранение исторического наследия: на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культуры, парламентарии предлагают выделять по 100 млн рублей ежегодно до 2024 года.

В 2022 году на предоставление грантов крестьянским и фермерским хозяйствам на создание и развитие планируется 30 млн рублей.

По 50 млн рублей ежегодно до 2024 года депутаты фракции предлагают выделить на устройство спортивных площадок.

И еще одна социальная инициатива самарских единороссов: 200 млн рублей дополнительно в ближайшие три года будет выделено на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В настоящее время обеспечению жилыми помещениями муниципального социализированного жилищного фонда подлежат 2902 из числа детей-сирот. Из них 648 человек имеют неисполненные судебные решения, когда муниципальное образование должно предоставить благоустроенные жилые помещения. Эта поправка позволит дополнительно обеспечить жильем порядка 150 детей-сирот», - отметил заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин.

Суммарный объем дополнительных предложений от фракции на ближайшие три года составляет порядка 1 млрд 730 млн рублей, на 2022 год – 830 млн. руб.

«Наши предложения согласованы с муниципалитетами, с профильными министерствами, в целом с Правительством Самарской области и, конечно, с Губернатором Самарской области – Секретарем Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрием Азаровым. Хочу особо подчеркнуть, что депутаты нашей фракции будут нести ответственность за принятый бюджет вместе с Правительством Самарской области. Поэтому наша задача сегодня выстроить грамотную, эффективную работу и не выносить непроработанных поправок», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия

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