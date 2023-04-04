Финляндия официально вступила в НАТО и стала 31-м членом альянса

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Финляндия официально стала членом НАТО, трансляция церемонии велась на сайте альянса, передает РИА Новости.

Глава МИД страны Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, что означает завершение процедуры.

"С получением этого документа, мы можем объявить Финляндию 31-м членом Североатлантического договора", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как пишут "Известия", в МИД России отметили, что присоединение Финляндии к НАТО негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Сообщается, что линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, а это, в свою очередь, значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

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