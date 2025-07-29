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Федорищев и Древаль: будем масштабировать просветительскую деятельность в регионе

29 июля 2025 14:24
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Встреча состоялась на молодежном форуме «иВолга». Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся популяризации и развития науки в Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором Российского общества «Знание» Максимом Древалем. Встреча состоялась на молодежном форуме «иВолга». Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся популяризации и развития науки в Самарской области.

Напомним, на прошлой неделе глава региона Вячеслав Федорищев возглавил наблюдательный совет общества «Знание».

«Я по вашему настоянию, по вашей подсказке возглавил наблюдательный совет общества «Знание». Буду координировать его работу. А что стоит за этой координацией: во-первых, мы приложим много ресурсов для системного развития, второе – обратим внимание на муниципальный аспект. Если в каждой администрации муниципальных образований будет человек, ответственный за внедрение лучших практик общества «Знание» у себя на территории – здесь импульс будет очень хороший и больше ребят смогут воспользоваться теми программами, которые общество ведет», – сказал губернатор Вячеслав Федорищев, обращаясь к генеральному директору Российского общества «Знание» Максиму Древалю.

Глава региона отметил настрой на плодотворную совместную работу по вовлечению в проекты большего количества молодежи.

«С обществом «Знание» нас связывают очень хорошие, рабочие отношения, которые позволяют привносить в жизнь региона много знаний и компетенций со всей страны», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В свою очередь генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль сказал, что видит большой потенциал для развития Общества «Знание» в Самарской области.

«Для этого есть все необходимые ресурсы, и, самое главное, интерес местных жителей к проектам и мероприятиям, которые мы реализуем. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества – будем вместе работать над масштабированием просветительской деятельности в регионе, расширением базы лекторов в муниципалитетах и привлечении к лекторской работе местных лидеров общественного мнения. Кроме того, будем работать над открытием новых региональных площадок «Знания», которые станут точкой притяжения для молодых людей и всех тех, кто нацелен на развитие. Предстоит большая работа, и мы к этому готовы. Хочу поблагодарить Вячеслава Андреевича и правительство Самарской области за поддержку наших инициатив», – отметил Максим Древаль.

Подчеркнем, что Самарская область на протяжении нескольких лет входит в десятку лидеров по просветительской и проектной активности. За первое полугодие 2025 года проведено более 480 мероприятий, это почти на сотню больше, чем за аналогичный период 2024 года. В конкурсе родительских инициатив в 2025 году Общество «Знание» поддержало 28 проектов из 170 заявок на сумму 15,9 млн рублей. Это второй результат в ПФО. Для сравнения: в 2024 году было всего 3 проекта на 3,4 млн рублей. Среди победителей – инициативы по патриотическому воспитанию, научному познанию, туризму и финансовой грамотности.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

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