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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства", - рассказал Песков.

"В "Манеже" пройдет эта ежегодная большая пресс-конференция президента", - уточнил представитель Кремля.

Однако из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ, которые будут очно присутствовать на мероприятии, установлен в количестве 500 человек, их определит Кремль. "Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на этом мероприятии], 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию, - сказал Песков. - Мы будем сами выходить на журналистов".

Песков рассказал, что аккредитованным журналистам, операторам, фотографам необходимо будет сдать три ПЦР-теста. Служба аккредитации Кремля начнет контактировать с редакциями с 1 декабря.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС