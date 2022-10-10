«Это наш долг перед защитниками Отечества» - Дмитрий Азаров принял решения о дополнительной помощи семьям мобилизованных земляков

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В понедельник, 10 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие члены регионального кабмина, руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований.

На совещании рассматривались вопросы поддержки мобилизованных жителей региона и их близких. Открывая совещание, губернатор рассказал о принятом решении по единовременной выплате военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, а также по освобождению их семей от платы за детский сад и школьное питание. Также глава региона дал ряд поручений по контролю за оказанием помощи каждой семьей защитников Отечества.

Напомним, на прошедшей неделе губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части Самарской области, в которых проходят боевое слаживание мобилизованные. Он проверил, как проводится прием новобранцев, обеспечение обмундированием и их подготовка, оценил бытовые условия. В каждой военной части глава региона встречался с земляками, чтобы пообщаться с ними по всем интересующимся их вопросам, обсудить, по каким направлениям им необходима поддержка со стороны региональных властей.

«Главное, конечно, было поговорить с нашими земляками, узнать больше об их быте, об обеспечении, записать вопросы на отработку, которые есть у мобилизованных граждан. Знать ситуацию без прикрас, так, как она есть, из первых рук, от самих мобилизованных — это наша задача. Как и знать ситуацию по семьям военнослужащих. В ходе общения был выявлен ряд вопросов, которые мы должны держать в фокусе нашего внимания и отрабатывать», — отметил глава региона.

Все вопросы, которые были подняты военнослужащими, были взяты Дмитрием Азаровым в проработку для подготовки мер по оказанию помощи. Один из основных – размер выплат мобилизованным гражданам. Так, согласно Указу Президента России, мобилизованные граждане приравниваются к тем, кто проходит военную службу по контракту, и получают равное довольствие и выплаты. Вместе с тем, в период подготовки и боевого слаживания, до момента начала участия в СВО, денежное довольствие предусмотрено в меньшем размере. Для ряда мобилизованных эта выплата окажется меньше, чем заработная плата, которую они получали «на гражданке».

Главой региона принято решение поддержать семьи мобилизованных земляков и обеспечить единовременную выплату в размере чуть больше средней заработной платы по региону – 50 тыс рублей.

«Пока не в полной мере денежное довольствие выплачивается такое, как оно будет выплачиваться в зоне боевых действий, нам надо поддержать семьи военнослужащих. На начальном этапе мы должны позаботиться о том, чтобы обеспечить семьям военнослужащих доход не ниже средней зарплаты по региону. Даю поручение выплатить в октябре жителям Самарской области, призванным согласно Указу Президента о частичной мобилизации, 50 тысяч рублей», — сообщил Дмитрий Азаров, поставив перед ответственными ведомствами задачу разработать соответствующий нормативно-правовой акт до конца дня, чтобы уже завтра, 11 октября, на заседании Правительства документ был рассмотрен и утвержден.

Губернатор Самарской области также принял решение освободить семьи мобилизованных земляков от оплаты за детский сад и школьное питание. Сегодня большая часть расходов за детский сад обеспечивается за счет средств местных бюджетов, но часть расходов вносят родители ребенка – в среднем это 4-4,5 тыс рублей ежемесячно в зависимости от муниципалитета. «Эта нагрузка с семей военнослужащих должна быть снята. Даю поручение в кратчайшие сроки разработать нормативно-правовой акт, по которому эта плата семьям военнослужащим, призванным по Указу Президента, будет обеспечиваться за счет средств регионального бюджета», — поручил Дмитрий Азаров.

Еще одна мера поддержки семей мобилизованных жителей Самарской области, инициированная Главой региона, касается школьного питания. «По всем школьникам — детям мобилизованных жителей региона мы должны обеспечить бесплатное школьное питание. Такой нормативно-правовой акт также попрошу в кратчайшие сроки подготовить», — поручил губернатор.

При этом губернатор подчеркнул, что решения о дополнительной поддержке военнослужащих Самарской области касаются тех, кто призван согласно Указу Президента о частичной мобилизации, однако в дальнейшем категории могут быть расширены. «Возможно в дальнейшем, рассмотрев этот вопрос более подробно, мы вернемся к тому, что будем категории получателей расширять», — отметил глава региона.

В ходе общения с военнослужащими много вопросов поступало губернатору относительно предоставления отсрочек по оплате кредитов и займов. Согласно федеральному закону, принятому 7 октября, граждане, которые до мобилизации или участия в СВО взяли ипотеку, потребительский кредит или микрозайм, могут претендовать на получение отсрочки платежей. Она дает право в период нахождения в рядах вооруженных сил не выплачивать ни основной долг, ни проценты. Вместе с тем, не все военнослужащие понимают механизм того, как получить такую отсрочку по платежам. Дмитрий Азаров поручил усилить разъяснительную работу, в том числе, рассмотрев возможность привлечения депутатов, представляющих интересы жителей Самарской области. Кроме того, Дмитрию Азарову поступали от военнослужащих сообщения о том, что банки отказываются предоставлять такую отсрочку, игнорируя норму закона.

«Мы проводили совещание с участием 23 банков. Вопросы предоставления кредитных каникул мобилизованным гражданам обсуждали, отдельные обращения, поступившие вам на встречах, по Вашему поручению дополнительно отрабатываем», — сообщила заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина

В ряде случаев мобилизованные самарцы не могут получить кредитные каникулы по формальным признакам. Все такие обращения также были взяты главой региона в проработку.

«Эти случаи надо разбирать персонально. По ним всегда можно найти решения. Находите их вместе с банками. Пусть они предлагают варианты, а не отмахиваются нормой закона. Там, где не будет желания заниматься решением вопроса для достижения результата, сообщите мне, кто так себя ведет. Я хочу это знать. Думаю, что это будет интересно и гражданам, проживающим в Самарской области», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особое внимание Дмитрий Азаров обратил на вопрос медицинского сопровождения военнослужащих. Глава региона поручил министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну побывать во всех воинских частях, где ведется подготовка мобилизованных жителей губернии, чтобы вместе с командованием определить необходимость дополнительной помощи и консультаций со стороны регионального Минздрава.

Все военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны. На встречах с Дмитрием Азаровым мобилизованные самарцы обозначили необходимость в получении дополнительной экипировки – она потребуется уже в период участия в СВО. Глава региона подчеркнул, что на средства регионального бюджета экипировка закупается, комплекты такой экипировки военнослужащими будут переданы до отъезда в зону СВО. Губернатор поставил задачу перед ответственными руководителями проконтролировать сроки ее передачи бойцам.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей должны быть в постоянном, ежедневном фокусе внимания руководителей органов исполнительной власти и муниципалитетов. Особенно это касается социальных паспортов военнослужащих.

«Наша постоянная забота о семьях военнослужащих должна быть обеспечена системно. Для этого мы первыми в стране, на этапе формирования Самарского батальона, начали формировать социальный паспорт семьи военнослужащих. Сегодня эта работа должна системно, всеобъемлюще охватывать все категории военнослужащих. С сегодняшнего оперативного совещания и далее на постоянной основе будем заслушивать глав муниципальных образований о проведении этой работы. Ни одна семья не должна быть обделена нашей заботой. Я говорил об этом неоднократно. Но слов мало. Мы должны делом доказать, это наша святая обязанность и долг перед защитниками Отечества», — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что сейчас все усилия региональных и муниципальных властей должны быть сконцентрированы на оказании всемерной помощи мобилизованным гражданам и их семьям, обеспечении мобилизации экономики Самарской области, а также мобилизации общества для решения важнейших для государства задач.

«Мы должны приложить максимум усилий, объединяя усилия людей, предприятий, наших коллег из федеральных структур для достижения главной задачи, для достижения целей специальной военной операции, приближения победы. Работа правительства уже перестроена на эти рельсы, — отметил Дмитрий Азаров, — Еще раз подчеркну: каждое ваше усилие, каждое действие должно быть просчитано и выверено с точки зрения достижения главных задач, которые мы вместе с вами определили, которые поставлены Президентом страны. Помимо персональной ответственности для каждого чиновника это святой долг перед защитниками, перед Родиной. Отнеситесь к этому как должно. Формальный подход здесь не потерплю».

Фото: пресс-служба правительства СО