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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что США подтвердили поддержку Киеву в получении Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Об этом в четверг сообщил офис главы государства, ссылаясь на комментарий Ермака по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится в Киеве с визитом, передает ТАСС.

"Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ", - сказал Ермак, добавив, что поскольку в альянсе много участников, работа продолжается.

По словам главы президентского офиса, "США в очередной раз подтвердили, что это стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО". Ермак добавил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море.

Ранее Зеленский на встрече с Блинкеном попросил содействия США в вопросе начала процесса получения ПДЧ. "Президент выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в альянсе", - сообщили в офисе президента.

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