Эпидситуация не позволяет снимать ограничения в регионе

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В понедельник, 26 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Участники заседания обсудили меры, необходимые для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе в приближающиеся длинные майские выходные.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, снижение ежедневно фиксируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией идет крайне медленно, показатели остаются на высоких значениях — порядка 190 в сутки. Показатель заболеваемости за 26 апреля составил 5,78 на 100 тысяч населения (по РФ – 6,00). С 1 сентября прошлого года количество заболевших в регионе на 100 тысяч населения — 1644,9.

По данным Роспотребнадзора, за 16 неделю года заболеваемость на 100 тысяч населения снизилась в шести возрастных группах, рост же наблюдается в возрастных категориях 7-14 и 15-17 лет. Рассматривая структуру заболевших по социальному статусу, отмечено, что наибольшее число среди них — 40,6% — составляют пенсионеры, доля работающих — 35%. Среди профессиональных групп рост наблюдается среди работников торговли, пищевой промышленности, офисов.

За неделю в регионе стали чаще болеть ОРВИ, зарегистрировано 11087 случаев — на 6% больше, чем в предыдущую неделю. Число внебольничных пневмоний в сравнении с предыдущей неделей снизилось почти на 15% и составило 1064. Также мониторинг выявляет циркуляцию парагриппа, аденовируса. Гриппа не установлено.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил планомерное снижение количества пациентов с коронавирусом и подозрением на него в госпиталях (порядка 2,6 тысяч) и тех, кто проходит лечение амбулаторно (порядка 11,5 тысяч). В преддверии майских праздников резервный коечный фонд будут сохранять на уровне 20%, в штатный режим работы на этой неделе переведут еще около 300 коек. Запас лекарств в области готов на период до 45 дней.

Глава регионального минздрава подчеркнул особую важность вакцинации от COVID-19 в части профилактики заболевания и стабилизации эпидситуации в области. Все ресурсы региона направлены на расширение возможностей вакцинации для населения. В предстоящие выходные все прививочные пункты – как стационарные, так и мобильные – будут работать по своему обычному графику, передвижные прививочные пункты организуют и в общественных местах. Армен Бенян отметил, что ожидается плановая поставка еще порядка 73 тысяч доз вакцины. Особой популярностью, по его словам, пользуются круглосуточные прививочные пункты в вечернее время. Два таких работают в Самаре и Тольятти. В ближайшее время в 10 медицинских организациях прививочные кабинеты будут работать до 24.00. Министр напомнил, что чем раньше в области сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а людям пожилым, в возрасте 65+ особенно важно пройти вакцинацию, так как они находятся в группе риска и течение болезни и ее последствия у них могут быть очень тяжелы.

Всего в области привиты уже более 278 тысяч жителей, из них свыше 184 тысяч получили инъекцию второго компонента вакцины. Более 53% из числа привившихся – это люди старше 60 лет.

Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, участники штаба одобрили решение продлить действующие ограничения, в том числе обязательную самоизоляцию людей в возрасте 65+, а также запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых и развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей – до 10 мая. Рекомендации работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года размещены на сайте Минтруда России https://mintrud.gov.ru/docs/1869.

Участники штаба также обсудили организацию майских праздников с учетом непростой эпидемиологической обстановки.

«Понятно, что 1 мая не будет демонстрации и массовых мероприятий, но нужно позаботиться о том, чтобы создать праздничную атмосферу в парках, скверах, в городах и селах. Коллеги, договорились по крупнейшим муниципалитетам, что будет фоновая музыка, старт сезона фонтанов. Локально, по площадкам, не создавая условий для скопления людей, нарушения социальной дистанции, с заботой об общественном здоровье, тем не менее праздничную атмосферу создадим», — подчеркнул Глава региона.

Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов продумать возможности организации досуга жителей, принимая во внимания необходимые нормы эпидбезопасности.

Относительно проведения парада 9 Мая участники штаба рассмотрели предложение определить допустимую посещаемость трибун в 50%.

«Светлана Валерьевна отметила: главное – обеспечить социальную дистанцию. Коллеги, у нас эта норма действует и в закрытых залах при проведении культурных мероприятий. Давайте отработаем с Роспотребнадзором, с нашими санитарными врачами все организационные моменты: термометрию, недопущение скопления людей при прохождении на парад, средства индивидуальной защиты, социальную дистанцию на всех этапах. Это ключевые моменты, буквально пошагово распишем, чтобы нигде не допустить нарушения требований санитарных служб», — подчеркнул глава региона.