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Елена Лапушкина - кандидат на должность уполномоченного по правам человека 63-го региона

15 октября 2024 17:36
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Возможное назначение должна согласовать уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

В Самарской Губдуме вынесут на рассмотрение вопрос о назначении нового Уполномоченного по правам человека. Им может стать Елена Лапушкина

Этот вопрос рассмотрели 15 октября на заседании совета, сообщили ИА sovainfo в СГД. 

Елена Лапушкина - кандидат на должность уполномоченного по правам человека 63-го региона. Возможное назначение должна согласовать уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

После того, как федеральный центр одобрит кандидатуру, вопрос окончательно рассмотрит Самарская губернская дума. Это произойдет на одном из ближайших заседаний.  

Если положительное решение примут, то в новой должности Елена Лапушкина пробудет минимум 5 лет. 

 

Фото: Ирина Карлова/СОВА 

Теги: Самара

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