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Екатерина Колотовкина рассказала о доставке гумпомощи на передовую

1 февраля 2023 10:44
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Екатерина Колотовкина рассказала о доставке гумпомощи на передовую

Что вызывает искреннюю радость у ребят в зоне СВО, как фонд «Звезда и Лира» передает гуманитарные грузы военным, и почему волонтерам и женам военнослужащих не стоит самостоятельно рваться в зону боевых действий во время прямого эфира в ЦУР Самарской области рассказала региональный представитель КСВО, директор по развитию фонда «Звезда и Лира», автор проекта «Жены Героев» Екатерина Колотовкина.


По ее словам, в зоне СВО она бывает достаточно давно, не афишируя этого, а эти поездки нужны в большей степени для того, чтобы поддерживать боевой дух солдат. 
«Езжу к ребятам, бываю на передовой. Посещаю МОСы – медицинские отряды специального назначения, которые прилегают непосредственно к зоне боевых действий. Вижусь с ребятами, с ранеными, с военнослужащими, поддерживаю их. Передаю слова, письма, какие-то посылочки», – рассказала директор по развитию фонда «Звезда и Лира».
Жена генерала отметила, что в этих поездках страха у нее нет, за исключением одного эпизода. 
«У меня был случай, когда мы ночевали в амбаре, где раньше хранили зерно, там было просто безумное количество мышей. И эти мыши лазали по всему домику, где я ночевала. Я думала: «Господи, что страшнее, если прилетит снаряд или мышь по мне проползет? И почему-то мне казалось, что, если мышь по мне пробежит – это будет гораздо страшнее и ужасней», – с улыбкой вспоминает Екатерина.


Отвечая на звучащий в соцсетях вопрос: а нужны ли вообще военным письма от незнакомых людей, она уверенно заявила – да. 
«Кому-то кажется: зачем солдату письмо от чужого ребенка? Очень даже зря сомневаетесь. Они их очень ждут и с большой теплотой читают. И кто туда ездит, они знают, как ребята относятся к детским рисункам. Везде эти рисунки: в блиндажах, в подвалах. Это частичка дома, которая им сейчас так необходима», – поделилась своими наблюдениями автор проекта «Жены Героев».
Несмотря на то, что помощь и поддержка нужна и важна ребятам на передовой, Екатерина Колотовкина призвала волонтеров и жен военнослужащих не совершать опрометчивых поступков и не мчаться на свой страх и риск туда, где можно подвести и себя, и военных.  
«В Самарской области много волонтеров, которые почему-то туда норовят ехать без согласования. На самом деле это очень опасно и не стоит этого делать. Да, можно проехать какими-то путями, но можно попасть в беду и подставить тем самым наших военнослужащих. Наш фонд на сегодняшний день является реальной платформой с налаженной логистикой, мы общаемся со всеми командирами, поэтому давайте вместе как-то взаимодействовать», – предложила директор по развитию фонда «Звезда и Лира».
Каждый может быть полезен на своем месте даже в тылу, тем более в тылу, - заключила Екатерина Колотовкина. 
 

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