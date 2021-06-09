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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» в Самарской области начала подготовку к избирательной кампании 

9 июня 2021 17:36
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Единороссы подвели итоги предварительного голосования, обсудили уровень готовности Народной программы и избрали делегатов на всероссийский Съезд партии.

Более двухсот активистов и сторонников «Единой России» из всех муниципалитетов Самарской области приняли участие в первом этапе конференции регионального отделения партии. Она открылась в среду, 9 июня.

Итогом мероприятия стал ряд определяющих решений, которые позволят политическому объединению эффективно подготовиться к сентябрьским выборам в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу — они касаются, в том числе, и формирования Народной программы, которую единороссы региона представят избирателям. 

«Нынешняя областная конференция имеет большое значение в жизни всего регионального отделения, в нашей партийной работе», — подчеркнул губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров, открывая ее и приветствуя однопартийцев. 

Глава региона напомнил, что в Самарской области успешно состоялось предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты на грядущих выборах. 

«О его значимости в масштабах всей России говорит то, что с кандидатами из разных регионов уже 2 июня встретился президент страны Владимир Путин.

Предварительное голосование стало ярким примером того, что партия постоянно находится в диалоге с гражданским обществом. По всем социально значимым вопросам мы советуемся с людьми, только мы предложили им вместе определить кандидатов для выдвижения на выборах», — сказал губернатор. 

Он добавил, что кандидаты предварительного голосования прошли проверку в условиях открытой конкуренции. Жители региона такой подход оценили, продемонстрировав рекордную явку. Это в очередной раз доказывает, подчеркнул Дмитрий Азаров, что «Единая Россия» — как политическая сила, ответственная за положение дел в регионе, — создала весомый задел для дальнейшей работы и заслужила доверие людей. 

Главу региона поддержал депутат фракции единороссов в Государственной Думе Леонид Симановский. Он отметил, что партия показывает высокие результаты на всех уровнях своей деятельности. 

«Нам предстоит многое сделать, чтобы в Самарской области жилось лучше, чтобы жители губернии понимали — мы все работаем для них. Это главное, что есть у депутата — люди. Сделано уже достаточно много, над этим работали и депутаты всех уровней, от Госдумы до городских Советов, и губернатор, и правительство области, и руководители на местах. Важно, чтобы жители области были уверены, что всё, что делается, будет доведено до конца», — сказал депутат Госдумы. 

О том, что партии на предварительном этапе избирательного процесса удалось существенно обновить кадровый состав, в своём выступлении сказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. 

 ««Единая Россия» показала, что не боится конкуренции, не уходит от прямого разговора с людьми — наоборот, советуется с ними и поддерживает их инициативы. Предварительное голосование — не просто отбор кандидатов, но и способ обновить партийные ряды, привлечь активных представителей различных сфер жизни региона, готовых к решению самых сложных задач. Партия развивается и будет развиваться дальше», — сказал Геннадий Котельников. 

Он отметил, что Народная программа, которую сейчас формирует региональное отделение «Единой России», поможет наладить более эффективное взаимодействие как между властью и людьми, так и между ветвями власти — а значит, добиться выполнения поручений президента России и губернатора Самарской области, продолжить успешную реализацию национальных проектов на территории губернии.  

Теперь, когда итоги предварительного отбора подведены, региональному отделению «Единой России», депутатам, сторонникам партии, общественникам предстоит ещё активно включиться в работу по созданию Народной программы. Секретарь регионального отделения определил ориентиры этой работы. 

«Мы месте с вами определили на Форуме гражданских социальных инициатив, что в основу программы закладываются действия по реализации апрельского Послания президента и дальнейшей реализации Стратегии лидерства Самарской области. Подчеркну, что на региональном отделении «Единой России» в значительной степени лежит ответственность за реализацию стоящих сегодня задач. Жители ждут от нас, как ведущей политической силы, активного воплощения заявленных планов, ждут дальнейшего продолжения позитивных изменений по всем направлениям», — сказал Дмитрий Азаров. 

Губернатор добавил, что главным принципом формируемой программы является человекоцентричность, ориентация на запросы жителей Самарской области. Они объединены в три ключевых постулата — «Защита. Забота. Развитие». Немало идей, пожеланий, обращений, наказов было получено региональным отделением в ходе предварительного голосования. Во время встреч, мероприятий, посредством интернет-коммуникаций жители Самарской области поднимали проблемные вопросы, предлагали пути их решения.

На человекоцентричности сделала акцент и победительница предварительного голосования «Единой России» в Самарской области, исполнительный директор региональной общественной организации по содействию защите прав инвалидов и предоставлению социальных услуг «Открытое сердце» Регина Воробьева. 

«Я не буду говорить о крупных инфраструктурных проектах, новых дорогах, изменении облика наших городов, люди видят это. Скажу о том, что не видно, но ощущается на уровне «человек-человек». Постепенно меняются отношения людей и власти. Появилось уважение к нуждам и запросам людей. Как руководитель общественной организации, как представитель социальной сферы, я вижу и ощущаю это каждый день. Человекоцентричность – это принцип, который заявлен как центральный для работы всех уровней власти в Самарской области. Мы, безусловно, будем придерживаться его и в создании программы, и в повседневной работе. Прямая связь с людьми – это основная задача любой партии. И конкретных депутатов, которые должны представлять интересы людей», — отметила Регина Воробьева. 

Дмитрий Азаров напомнил участникам конференции об ответственности партии за те обязательства, которые она на себя берет.  

«Главным критерием оценки предложений по-прежнему является их выполнимость. Наша принципиальная позиция: брать в работу только те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу», — напомнил секретарь реготделения партии. 

Активисты партии обсудили также инициативу об отчете депутатов перед избирателями — это предложение поддержал президент России Владимир Путин 2 июня на встрече с руководством «Единой России» и победителями предварительного голосования. 

«Мы полностью поддерживаем эту идею. Депутаты Государственной Думы уже законодательно утвердили, что они обязаны отчитаться перед избирателями. Фракция «Единой России» в областном парламенте уже на этой неделе тоже начнут предоставлять такие отчеты. Нам есть о чем рассказать. Только за последний созыв при поддержке губернатора фракция внесла поправки в бюджет на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Это вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, Стратегии лидерства и, самое главное, наказов избирателей. Мы поедем в свои округа, отчитаемся о работе и заодно получим возможность внести дополнительные предложения в Народную программу — прямиком из поселений, кварталов, в которых мы будем проводить эти встречи», — прокомментировал руководитель партийной фракции в Самарской губернской думе Александр Живайкин. 

Подготовка «Единой России» к осенним выборам продолжится. Как отметил Дмитрий Азаров, реалистичность и выполнимость Народной программы дальнейшего развития Самарской области наглядно подтверждается результатами последних лет. 

«Мы создали прочную основу, хорошую базу для дальнейшего движения вперёд. Позитивные перемены в регионе заметны каждому», — подчеркнул губернатор. 

 

Теги: «Единая Россия» итоги предварительного голосования

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