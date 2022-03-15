«Единая Россия» поможет в восстановлении освобожденных территорий Донбасса

316

Партия уже направила и формирует новый гуманитарный груз для жителей народных республик.

«Единая Россия» передала беженцам с Донбасса более двух тысяч тонн гуманитарной помощи. Еще 400 тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей уже привезли в освобожденные территории ЛДНР. Также партия развернет в Донецке и Луганске гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся.

«Я был в Станице Луганская и поселке Мирном. Там только что закончились бои, разрушена инфраструктура. У людей не было света, теплоснабжения, связи, они жили в домах с выбитыми окнами при минусовых температурах. Сейчас надо максимально сконцентрироваться на помощи этим людям. Мы направим продукты питания, теплые вещи, бытовую технику и будем делать все необходимое, пока не вернется нормальная жизнь», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном и региональными отделениями партии.

Секретарь Генсовета отметил, что сейчас в народных республиках востребованы различные специалисты. Партия уже направила бригады медиков для помощи в республиканских госпиталях — эта работа продолжается. Её курируют председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов и зампред комитета Госдумы по здравоохранению Бадма Башанкаев, которые сами уже две недели помогают медикам ЛДНР.

Также требуются строители, дорожные рабочие, энергетики. «Как только определятся потребности, мы сформируем и отправим волонтерские бригады», — сообщил Андрей Турчак.

«Единая Россия» отправляет на Донбасс не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов.

«На сегодняшний день уже собрана колонна общим объемом 131 тонна. Там кирпич, бетонные блоки, цемент, пиломатериалы, штукатурка, крепеж различный. В ближайшие дни этот груз придет на Донбасс», — отметил секретарь Генсовета партии.

Он также сообщил, что «Единая Россия» собрала средства в размере более 120 млн рублей на помощь жителям народных республик. Их направят на наиболее востребованные направления, которые помогут ускорить возвращение к мирной жизни.

Помимо этого, секретарь Генсовета призвал заранее подготовиться к оказанию помощи жителям Мариуполя, где еще на прошлой неделе началась «настоящая гуманитарная катастрофа». В ближайшее время город будет освобожден, уверен Андрей Турчак.

«После освобождения города потребуются колоссальные ресурсы. Речь идет о сотнях тысяч жителей. Необходимо заранее формировать гуманитарный груз на такое количество людей. В первую очередь речь идет о продуктах питания, воде, лекарствах. Подготовить автобусы для эвакуации, поскольку город сильно пострадал в результате боев. И нужно сформировать волонтерские бригады медиков и ремонтные, чтобы сразу после зачистки при первой возможности максимально оперативно завезти все в город и оказать помощь», — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, Александр Чуприян поблагодарил «Единую Россию» за оказанную помощь.

«Единая Россия» собрала 60% всей гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Из 3,7 тысяч тонн груза, который мы собрали, почти 60% — отправила «Единая Россия». Благодаря партии более 2,5 тысяч тонн уже доставлено», — сказал он.

Отметим, что первый гуманитарный груз самарские единороссы отправили 21 февраля. 22 февраля груз был доставлен в Ростов-на-Дону. Груз до Ростова-на-Дону сопровождали депутаты фракции «Единой России» Александр Живайкин, Дмитрий Холин и руководитель штаба «Молодой гвардии» Антон Родионов.

«Сейчас к отправке готовится очередная партия гуманитарного груза, там будут продукты и строительные материалы. Стройматериалы жизненно необходимы на тех территориях, где уже есть возможность приступить к мирной жизни. На Донбассе требуется восстанавливать разрушенные дома, школы, учреждения культуры, промышленные объекты. 18 марта мы запланировали отправку 6 машин с гуманитарным грузом», - рассказал координатор волонтерского центра Партии в Самарской области Антон Родионов, и.о. руководителя «Молодой гвардии Единой России».

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных республик. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в ПВР по всей стране ежедневно и доставили более двух тысяч тонн помощи. 6 марта в составе гуманитарной колонны МЧС, которую формировали, в том числе, региональные отделения партии, в ЛДНР было отправлено в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, средств гигиены, детского питания, бытовой химии, техники, одежды, учебников и канцтоваров для детей и т.д.

Также для помощи медикам в республиканских госпиталях Донбасса «Единая Россия» направила пять бригад врачей-добровольцев.

В ПВР в регионах работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтёров Победы» и «Волонтерской Роты».

Первый гуманитарный груз самарские единороссы отправили 21 февраля в Ростовскую область. В составе 20 тонн груза - средства гигиены, товары первой необходимости, продукты питания и бытовая техника. Груз до Ростова-на-Дону сопровождали депутаты фракции «Единой России» и руководитель штаба «Молодой гвардии».22 февраля груз был доставлен в Ростов-на-Дону.

А в это время в самарском регионе уже начался активный сбор гуманитарной помощи. Второй транш в помощь жителям Донбасса ушел 6 марта - почти 40 тонн продуктового груза отправлено из Тольятти.

Сейчас к отправке готовится очередная партия гуманитарного груза, там будут продукты и строительные материалы. В основном это бутилированная вода, крупа, сахар, подсолнечное масло, мука, консервы, кондитерские изделия, сгущенное молоко. Продукты не должны быть скоропортящимися, иначе их не успеют довести до пункта назначения.

Мирному населению сейчас непросто, многие вынужденные переселенцы поселились в пунктах временного размещения в Ростовской области – ждут возвращения на родину. Поэтому продукты в первую очередь предназначены для них.

Еще один гуманитарный груз, который ждет своего часа, - строительные материалы, которые так необходимы на тех территориях, где уже есть возможность приступить к возвращению к мирной жизни. В Донбассе требуется восстанавливать разрушенные дома, школы, учреждения культуры, промышленные объекты.