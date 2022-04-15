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«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах

15 апреля 2022 13:46
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«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах

 Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая очно и онлайн на сайте za.gorodsreda.ru﻿.

На голосование будут вынесены как объекты благоустройства - общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее.

Главная цель голосования в том, чтобы дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть отремонтированы в первую очередь, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Для нас развитие комфортной городской среды — это один из приоритетов, заложенных в народной программе, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму. Главная цель программы, чтобы люди сами определяли путем голосования - как очного, так и с помощью специальной цифровой платформы, запущенной Минстроем - приоритетные проекты», — отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что всего за пять лет в рамках программы уже отремонтировано более 60 тысяч дворов и 23 тысячи общественных пространств. В этом году планируется отремонтировать еще порядка 10 тысяч объектов. А в ходе голосования люди определят, какие объекты будут ремонтироваться уже в следующем, 2023 году.

В свою очередь, министр строительства Ирек Файзуллин отметил, что в прошлом году в голосовании приняли участие почти 10 млн человек.

«Из тех 2466 объектов, которые стали победителями, 2372 уже попали в работу. Голосование проходит очень активно, с участием волонтёров. В прошлом году у нас было почти 33 тысячи волонтёров, сейчас уже зарегистрированы около 40 тысяч», — сообщил министр.

Он добавил также, что программа «Формирование комфортной городской среды» продолжится - определяются ее параметры до 2030 года.

«Несмотря на санкции и экономические условия, все программы будут реализованы. Уже принят ряд решений, федеральных законов. В Госдуме находится четвертый пакет мер поддержки экономики и граждан, идет работа над пятым и шестым пакетами. Правительством также приняты акты, которые позволяют ускорить все процедуры в инвестиционно-строительном процессе», - отметил Ирек Файзуллин.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Единой России» «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей.

В голосовании «Единой России» и Минстроя за объекты благоустройства в 2021 году приняли участие более 10 млн человек. Благоустроено свыше 16 тысяч объектов — это 98% от запланированного объема.

В 2021 году голосование проходило в десяти городах Самарской области: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск и муниципальном районе Безенчукский. Победителями голосования стали 52 общественные территории из 100. 

«Жители выбрали те территории, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в трансформации и реконструкции. Благоустройство многих из них уже стартовало в этом году. Среди них Загородный парк, парк на Воронежских озера и Молодежный парк в Самаре, сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий и другие знаковые места региона»,  - напомнил координатор партийного проекта «Единой России», ныне сенатор от Самарской области Андрей Кислов.

 

 

 

Теги: Единая Россия

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