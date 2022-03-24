Я нашел ошибку
Главные новости:
Он признал, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.
Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из Группы двадцати
С учетом изменившейся ситуации в мире, лучше вместо этого показывать хорошие отечественные или зарубежные кинофильмы.
Владимир Мединский: российские телеканалы должны уменьшить количество развлекательных передач в эфире 
Отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.
Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта
Ресурс с данными утечки внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.
Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду" за утечку персональных данных
Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица.
Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги"
В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона.
27 марта состоится финал проекта «Театральное Приволжье»
В рамках рабочего визита федеральные специалисты также посетят медучреждения Самары и ознакомятся с работой отделений.
Региональный минздрав и федеральный центр имени В.И. Шумакова подписали соглашение о сотрудничестве
В размере от 100 до 500 тыс. рублей на свое дело и до 1 млн рублей на проекты в Арктике.
Мишустин: предприниматели до 25 лет получат гранты
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.05
-7.11
EUR 105.47
-7.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из Группы двадцати

24 марта 2022 22:48
112
Он признал, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из Группы двадцати, признав, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны, передает ТАСС.

"В том, что касается Группы двадцати, мой ответ - да", - указал Байден в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным исключение РФ из этого формата.

"Этот вопрос обсуждался сегодня. Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти, - отметил Байден. - Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить [саммит] G20", - подчеркнул американский лидер.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны намерены проконсультироваться с союзниками и партнерами, прежде чем делать какие-либо заявления о возможности исключения РФ из Группы двадцати, однако считают, что в свете ситуации вокруг Украины "для России все не может идти как обычно в международных институтах". В свою очередь официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь позднее напомнил, что Россия является важным участником G20 и ни одна из стран - участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что G20 - это многосторонний формат, и ряд государств придерживается независимой позиции относительно России, несмотря на давление США.

 

Фото:   AP Photo/Evan Vucci/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
554
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
308
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
655
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
324
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
510
Весь список