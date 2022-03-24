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Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из Группы двадцати, признав, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны, передает ТАСС.

"В том, что касается Группы двадцати, мой ответ - да", - указал Байден в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным исключение РФ из этого формата.

"Этот вопрос обсуждался сегодня. Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти, - отметил Байден. - Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить [саммит] G20", - подчеркнул американский лидер.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны намерены проконсультироваться с союзниками и партнерами, прежде чем делать какие-либо заявления о возможности исключения РФ из Группы двадцати, однако считают, что в свете ситуации вокруг Украины "для России все не может идти как обычно в международных институтах". В свою очередь официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь позднее напомнил, что Россия является важным участником G20 и ни одна из стран - участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что G20 - это многосторонний формат, и ряд государств придерживается независимой позиции относительно России, несмотря на давление США.

Фото: AP Photo/Evan Vucci/ТАСС