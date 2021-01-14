Доставили радость маленьким пациентам: сто «Коробок Новогоднего счастья» прибыли к адресатам

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Более 5 тысяч подарков отправились в 35 медучреждений региона в рамках акции «Коробка Новогоднего счастья», рассказал инициатор проекта, региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» по Самарской области Роман Балтер.

«К акции присоединилось большое количество неравнодушных людей. И учитывая тот факт, что подарков было собрано больше, чем запланировали, мы решили не ограничиваться только маленькими пациентами, а сделать подарки детям врачей и медсестер, работающих в «красной зоне» COVID-госпиталей», - уточнил он.



31 декабря в холле главной «ковидной» больницы области заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов вместе с региональным министром здравоохранения Арменом Беняном вручили главному врачу больницы имени Середавина Сергею Пушкину восемь «Коробок Новогоднего Счастья», наполненных игрушками, конструкторами, книжками и другими подарками

25 декабря первые «Коробки новогоднего счастья» были переданы в Самарскую городскую детскую больницу № 2 и Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова. К 31 декабря акция побила все рекорды: волонтеры и партийцы доставили «Коробки» с подарками практически во все стационары медучреждений региона, среди которых и Самарский областной кардиоцентр, Самарская областная клиническая больница имени Середавина, Детская городская больница № 1 имени Ивановой, Детская инфекционная больница № 5, детское отделение больницы имени Семашко, ожоговые центры региона, детские отделения центральных районных больниц.

«Я очень надеюсь и верю, что мы смогли внести свой вклад в выздоровление детишек, которые в новогодние праздники оказались на больничных койках. Внимание и забота – самые важные составляющие благоприятного исхода для любого пациента, а тем более – для ребенка!», - подвел итоги акции региональный координатор «ЦПГИ» по Самарской области Роман Балтер.

«Ни один юный пациент не остался без новогоднего подарка. Я искренне благодарен всем и каждому, кто принял участие в проекте. Мы обязательно будем и дальше продолжать осуществлять такие акции, постараемся сделать мир лучше и добрее», - подчеркнул он.

Напомним, что «Центр поддержки гражданских инициатив» Сторонников Партии «Единая Россия» вышел с инициативой поддержать юных пациентов, которые вынуждены оставаться в больнице на длительном лечении в канун новогодних праздников.

Сто «Новогодних коробок счастья» были установлены для сбора игрушек и подарков маленьким пациентам в администрациях муниципальных и внутригородских районов, местных отделениях Партии. В акции приняли участие депутаты Государственной Думы, регионального заксобрания, Думы городского округа Самара и муниципальные депутаты. Сбор игрушек и подарков для детей проходил во всех 45 муниципалитетах региона при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, фракции Партии «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе и Самарского Регионального отделения Партии.