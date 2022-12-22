Должность президента Татарстана планируют переименовать с 1 января

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Высшее должностное лицо Татарстана с 1 января следующего года предлагается именовать главой республики, следует из законопроекта о внесении поправок в конституцию республики, размещенного на сайте регионального парламента.

"Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", — говорится в тексте.

Отмечается, что документ внесли в парламент республики 21 декабря, сейчас он находится на предварительном рассмотрении.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на приведение Конституции Татарстана в соответствие с законом о поправке к Конституции России и новой редакцией Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Последний, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами.

Ранее в парламенте республики сообщали, что в Госсовете ведется планомерная работа по приведению местного законодательства в соответствие с нормами вышеуказанного федерального закона, нормативные правовые акты российских субъектов подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года.

Татарстан до настоящего времени оставался единственным субъектом страны, руководитель которого именуется президентом согласно конституции республики, пишет РИА Новости.