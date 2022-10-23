Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили меры поддержки мобилизованных граждан из регионов ПФО и их семей

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Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым.



На ней обсудили реализацию мер поддержки граждан из регионов Приволжского федерального округа, призванных в рамках частичной мобилизации, и их семей, а также организацию информирования в регионах по этим вопросам.



«Регионы вводят меры поддержки, которые очень нужны мобилизованным и их семьям. Это бесплатное питание в школах, отмена платы за детский сад и ряд других. Но людям не всегда понятен способ их получения. Для удобства мы предлагаем организовать на официальных информационных ресурсах субъектов навигатор мер поддержки. Отмечу, что запущенная для информирования по вопросам частичной мобилизации, горячая линия 122 работает в субъектах ПФО без сбоев, все регионы укладываются в нормативы по времени дозвона. Мы благодарны губернаторам, которые смогли оперативно эти вопросы решить», – заявил Дмитрий Чернышенко.



«Регионы округа стараются максимально быстро решать все организационные вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Мы им в этом оперативно помогаем, координируем работу. Поддержка должна продолжаться и после отъезда защитников Родины в зону боевых действий. Кроме того, особое внимание будет оказано бойцам, вернувшимся домой после выполнения государственной задачи, в части лечения, реабилитации и социальной адаптации. Приволжский федеральный округ к этому уже готовится, региональные власти своевременно окажут им всестороннюю поддержку», – добавил Игорь Комаров.



Вице-премьер и полпред Президента в ПФО также обсудили работу горячей линии 122 в регионах округа и сервисов на портале Госуслуг, созданных для отработки обращений в рамках частичной мобилизации.

Достоверную информацию по вопросам частичной мобилизации можно получить из официальных источников – заявлений Министерства обороны, ресурсов «Объясняем.рф» и службы 122 в регионах.



Напомним, по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова регион первым в стране начал создание социального паспорта каждой семьи, где есть военнослужащие, которые сегодня защищают Отечество в ходе специальной военной операции. К этой работе сегодня подключены все министерства областного Правительства, ответственность за сбор информации лежит на муниципалитетах. Главы проводят встречи с родственниками мобилизованных, выясняют, какие проблемы их волнуют, где необходима помощь, и оказывают ее. Вопросы самые разные – от медицинской помощи, устройства детей в детский сад до починки крыш, заборов, ремонта труб и пр. Для членов семей мобилизованных организуют единые консультативные дни, куда приглашаются представители всех социальных служб, системы образования и здравоохранения. Назначаются лица, ответственные за работу с каждой семьей, которые ежедневно взаимодействуют с родными военнослужащих. Родственникам призванных мужчин оказывается помощь в прохождении диспансеризации, организации приема врачей. Прорабатываются вопросы о бесплатном посещении детьми кружков и секций муниципальных учреждений. Семьям мобилизованных назначены и предоставляются социальные выплаты, проводится работа по предоставлению мер нематериальной социальной поддержки: организация отдыха и оздоровления, помощь психологического характера. Семьям также оказывают юридическую помощь и консультации по линии ЖКХ.



Ранее глава региона Дмитрий Азаров принял решение о дополнительной поддержке семей военнослужащих Самарской области в части освобождения от платы за детский сад и питание для школьников. Губернатор подчеркнул, что круг получателей льготы не должен быть ограничен семьями военнослужащих, призванных в ряды ВС РФ в соответствии с Указом Президента России о частичной мобилизации, а распространяться на всех военных, которые сражаются в зоне СВО. «Мы нашли вариант, когда одинаковые меры поддержки будут предоставлены и семьям военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции уже с весны текущего года, и семьям тех, кто отправляется туда в соответствии с Указом Президента о частичной мобилизации, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Семьи всех наших земляков, участвующих в специальной военной операции, получат такие меры поддержки».



В соответствии с постановлением Правительства граждане, призванные в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации, получают по 50 тысяч рублей. Средства на эти цели выделены из резервного фонда областного Правительства.

«Мы будем смотреть за развитием ситуации. В соответствии с решением Президента страны Владимира Владимировича Путина мобилизованные граждане приравниваются к тем, кто служит по контракту. В условиях специальной военной операции у них будет соответствующая оплата и надбавки. На начальном этапе, когда они проходят обучение, подготовку и боевое слаживание, у них выплаты ниже. В этот период мы обеспечиваем уровень дохода не ниже среднего по региону. Пока выплата единовременная. Но в зависимости от продолжительности периода подготовки мы имеем возможность в следующем месяце вновь вернуться к этому вопросу»,– отмечал глава региона.



Благодаря работе Министерства обороны мобилизованные граждане обеспечены необходимым довольствием и обмундированием. Вместе с тем, дополнительная экипировка, которая может быть полезной бойцам в зоне СВО, будет приобретена и предоставлена за счет средств регионального бюджета. Всего в списке 11 позиций: рюкзак тактический, разгрузка тактическая, балаклава, спальный мешок, коврик, аптечка, перчатки, нательное белье, сапоги, носки полушерстяные, шапка.

Фото: пресс-служба ПФО