Дмитрий Азаров рассказал о том, какую работу намерено провести облправительство для улучшения экологической обстановки

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О том, какую работу намерено провести Правительство Самарской области для улучшения экологической обстановки, рассказал Губернатор Дмитрий Азаров в Послании к жителям и депутатам губернии.

«Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сёл окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живем, воздух, воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги. Именно поэтому Президент Владимир Владимирович Путин утвердил государственную программу восстановления экологии Волжского бассейна», – отметил Дмитрий Азаров.

За десятилетия бездумного отношения к природным богатствам проблем, которые теперь предстоит решить, накопилось немало. Особенно остро это ощущают жители промышленных центров и крупных городов области – Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, Куйбышевского района Самары. О том, что экологическую ситуацию необходимо в корне менять, Дмитрий Азаров заявил с первых дней руководства Самарской областью. Благодаря жесткой позиции Главы региона в отношении предприятий - потенциальных загрязнителей воздуха уже удалось сократить общий объем выбросов, поступающих в атмосферу от стационарных объектов, на 7 тысяч тонн по сравнению с тем, что было в регионе 5 лет назад. На 16% снизились объемы неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги.

Только с начала 2019 году ликвидированы 917 несанкционированных свалок. Увеличен объём восстановления лесов – за 2019-2020 г. посадки сделаны на площади 1.4 тысячи га. Благодаря вниманию губернатора существенно обновлен парк леспожарной техники, и теперь система пожарно-химических станций региона - одна из лучших в ПФО.

Кроме того, выстраивается новая система обращения с ТКО: организовано 2 603 новых контейнерных площадок и отремонтировано еще 540, приобретено 11 660 современных контейнеров, закуплены сотни новых спецмашин, а количество отходов, направляемых на переработку, увеличено с 8% до 30%.

«Самые большие усилия и самая напряженная работа сейчас требуется от Министерства энергетики и ЖКХ, а также от регионального оператора по качественному изменению ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Здесь и сейчас идет создание отрасли, которой у нас практически не было, - подчеркнул Губернатор. - Спроектированы 4 новых многофункциональных комплекса по обращению с отходами в Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Сергиевском и Хворостянском районах. Необходимо ускорить их строительство, не растягивая сроки на 3-4 года. Мы будем и дальше поступательно двигаться к намеченной цели: созданию экотехнопарков для полного цикла переработки отходов. Если мы всего за два года сумели изменить ситуацию в корне по сравнению с тем, что было в области на протяжении десятков лет, то, уверен, сможем довести дело до конца».

Не менее масштабные задачи стоят по снижению выбросов в Волгу: в 2021 году начинается строительство 8 очистных сооружений. Это КОСы в Жигулевске (с. Солнечная Поляна), в Новокуйбышевске, в Похвистнево, в Сызрани, в Отрадном, в Нефтегорске и в двух поселениях городского округа Кинель – Лебедь и Усть-Кинельский. Их ввод в эксплуатацию позволит ликвидировать ежегодный сброс в Волгу более 19 млн тонн загрязненных сточных вод. Это объем, равный водоизмещению 700 таких озер как знаменитое Голубое озеро в Сергиевском районе.

Еще одно направление работы в сфере экологии – обеспечение чистоты атмосферного воздуха. Чтобы оперативно отслеживать состояние воздуха, за счет бюджетных средств по поручению Губернатора создана специальная система мониторинга.

Они призвана помочь контрольно-надзорным органам оперативно реагировать на обращения граждан по фактам выбросов в атмосферу и принимать соответствующие меры к загрязнителям. Система исправно работает, однако реакция на результаты мониторинга со стороны ответственных органов оставляет желать лучшего.

«Уважаемые коллеги из федеральных органов – Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры – мы дали вам все необходимые инструменты, всю необходимую информацию, потратили деньги на создание системы. Что вам еще нужно, чтобы действовать активно? Жестко и эффективно, как написано в ваших должностных инструкциях. Если для этого нужно провести специальное заседание Совета Безопасности страны по экологии здесь, то знайте – я уже обратился с такой инициативой. Думаю, что в июне оно пройдет здесь с участием секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Во время Послания Губернатор отметил, что особое внимание будет уделено в ближайшие годы утилизации опасных отходов, в том числе, на федеральных землях, которые принадлежали предприятию «Куйбышевфосфор».

«За счет регионального бюджета мы сделали технико-экономическое обоснование по утилизации, ведем межевание земель. Конечно, надо ускорить решение этого вопроса, чтобы включить в реестр и также эффективно рассчитывать на привлечение федеральных средств, чтобы справиться с этой застарелой проблемой», – поставил задачу Губернатор.

Также будет продолжена работа по обеспечению жителей региона качественной питьевой водой. Для этого в 2021 году стартуют работы по 4 объектам водоснабжения – двум в Нефтегорске и по одному – в Отрадном и в Большечерниговском районе. Их реализация позволит обеспечить качественной питьевой водой более 60 тысяч человек.

«При этом обращаю внимание глав местных администраций – срыв сроков реализации по этим проектам недопустим. Они могут стать основанием для принятия кадровых решений, как это уже случилось в Пестравском районе, где на год затянули реализацию проекта и решение главного вопроса жителей Пестравского района по чистой воде. Надеюсь, впредь таких отставаний от графика не будет ни здесь, ни в Большеглушицком и Кошкинском районах, где запланировано ведение в эксплуатацию водоводов в 2021-2022 годах», – акцентировал внимание руководителей муниципалитетов Дмитрий Азаров.