Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии Самарской области

72

Во вторник, 15 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии Самарской области и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств, главы городов и районов, представители правоохранительных, надзорных и контрольных органов, государственных и коммерческих предприятий.

Одним из вопросов заседания стало обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры Самарской области. Правоохранительные и надзорные органы регулярно проводят контрольные мероприятия, в случае выявления нарушений собственникам и администрации объектов выносят представления об их устранении. В частности, в прошлом году замечания были направлены в адрес АО «Евразийская корпорация автовокзалов» (Центральный автовокзал в Самаре), но установленные сроки их устранения пока компанией не выдерживаются. Генеральный директор АО «Евразийская корпорация автовокзалов» Гюзель Санникова пояснила, что реализация комплекса мер по обеспечению транспортной безопасности объекта может выполняться исключительно из собственных средств компании, в то время как пассажиропоток в последнее время снизился, что сказалось на экономике предприятия, следовательно, и на сроках устранения замечаний. Глава региона подчеркнул: компания должна выполнять требования законодательства – от этого зависит комфорт и безопасность людей, а также перспективы работы самого предприятия.

«Обнадёживает, что понимание у вас есть, озабоченность есть, меры вы готовы предпринимать. Хотелось бы быть уверенным, что сроки, согласованные с уполномоченными органами, будут выдерживаться. Ответственность с вас никто не снимает. Вопросы безопасности не терпят отлагательств. Вам надо находить средства, чтобы обеспечивать требования безопасности. У вас есть свой имущественный комплекс, есть кредитные истории, - сказал Дмитрий Азаров, - Вы должны понимать свою ответственность. Если ваша деятельность не будет соответствовать требованиям законодательства, то в этой ситуации контрольно-надзорные органы будут действовать, и действовать решительно. Но никто этого не хочет. Мы бы все хотели, чтобы автовокзал работал в соответствии с современными требованиями, которые предъявляют к транспортной инфраструктуре жители и гости нашего города. Хотел бы видеть от вас здесь конкретные шаги».

Дмитрий Азаров добавил: если администрация автовокзала будет вкладываться в развитие комплекса, то региональные власти также могут оказать содействие в рамках своей компетенции. «Со своей стороны мы готовы заняться благоустройством прилегающей территории, оказать какие-то меры поддержки в рамках полномочий, но и с вашей стороны должны быть шаги», - сказал глава региона, поручив председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову вместе с главой Самары проработать вопрос, какие существуют варианты благоустройства территории около автовокзала.

Губернатор также поручил Юрию Васильеву, исполняющему обязанности руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, в срок до 15 апреля совместно с контрольными органами проработать с АО «Евразийская корпорация автовокзалов» ситуацию и доложить по срокам устранения компанией выявленных замечаний по безопасности.

С докладом также выступил начальник Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Андрей Комаровский. По итогам выступления глава региона обратил внимание Андрея Комаровского на проблему с железнодорожным переходом в Сызрани, который требует реконструкции.

«Это тоже безопасность жителей. Тема неоднократно поднималась. Жалоб и обращения людей много. Давайте вместе займемся этим вопросом. Готов рассмотреть вопрос софинансирования», - отметил губернатор.

Участники совещания затронули и вопросы, связанные с железнодорожным вокзалом в Новом городе Тольятти. Там избыточные площади объекта многократно превышают фактические потребности железнодорожного движения, реально используется около 10-15% процентов всей территории. В части обеспечения безопасности там есть замечания со стороны контролирующих органов. Дмитрий Азаров, учитывая невостребованность вокзала, поручил главе Тольятти Николаю Ренцу подготовить предложения по перепрофилированию здания.

«Вам, Николай Альфредович, разве не обидно, что такое здание стоит и не используется? Нужны идеи. Может дополнительное образование, креативные индустрии, развлечения. Обсудите с бизнесом. Привлеките людей. Один из победителей первого всероссийского конкурса «Лидеры России», который родом из Тольятти, в свое время готовил проект по использованию здания железнодорожного вокзала, и представлял его в мэрию. Встречайтесь с дирекцией РЖД, обсуждайте. Найдите варианты», - обратился Губернатор к Главе Тольятти.

Информацию о выполнении требований транспортной безопасности также представили директор МП г.о.Самара «Самарский метрополитен им.А.А.Росовского» Сергей Шамин, директор МП г.о.Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов, директор ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» Михаил Кирбенев.

В рамках заседания также был рассмотрен вопрос развития в Самарской области аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Это интеллектуальная система региональной безопасности, имеющая широкий профиль использования: обеспечение безопасности населения и соблюдение требований правопорядка, контроль за дорожным движением, мониторинг объектов социальной инфраструктуры, работа дежурно-диспетчерских служб, расследование правонарушений и многое другое. Как сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, сегодня в АПК «Безопасный город» интегрированы 1701 камера фотовидеофиксации.

АПК «Безопасный город» используется при фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения. Такой контроль позволяет снизить аварийность, повысить дисциплину у водителей и пешеходов, оперативно фиксировать правонарушения. Так по итогам 2021 года количество ДТП с пострадавшими на автодорогах Самарской области, согласно данным правоохранительных органов, снизилось на 11,75% (по сравнению с 2020 годом). В 2022 году на автомобильных дорогах Самарской области планируется установка дополнительных камер фотовидеофиксации. Также в этом году планируется начать внедрение системы розыска транспортных средств. Система Netvision Finder обеспечит возможность отслеживания автомобилей по государственному регистрационному знаку с использованием видеокамер, подключенных к АПК «Безопасный город».

Кроме того, запланировано интегрировать АПК «Безопасный город» в систему «112», которая обменивается информацией с 150 дежурно-диспетчерскими службами и экстренно-оперативными службами Самарской области. В среднем за день по телефону спасения обращается более 6,4 тысяч граждан, а за весь 2021 год поступило более 2,3 миллионов обращений.

В дальнейших планах развития АПК «Безопасный город» - более активное внедрение в работу муниципальных служб оперативного реагирования и мониторинга. «Здесь необходимо полное взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области. Им необходимо определить приоритетные направления по использованию АПК «Безопасный город», - отметил Константин Пресняков.

Дмитрий Азаров напомнил, что вопросы внедрения в Самарской области комплексной системы дистанционного мониторинга обсуждались в декабре прошлого года на встрече с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Губернатор Дмитрий Азаров призвал глав муниципалитетов активнее включаться в работу по использованию АПК «Безопасный город».

«У системы колоссальный потенциал, который надо реализовывать. Это вопросы безопасности, дорожного движения, работы транспорта, содержания территорий. Вы должны видеть возможности системы для повышения эффективности управления муниципалитетами и качества жизни людей. Мы ее как раз создали вам в помощь. Должен быть ваш запрос», - сказал Дмитрий Азаров, поручив главам городов и районов направить в адрес департамента информационных технологий и связи Самарской области предложения по использованию АПК «Безопасный город».