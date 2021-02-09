Дмитрий Азаров: «Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам»

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Во вторник, 9 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению. Напомним, Совет был создан в прошлом году по инициативе руководителя области и сегодня объединяет все 144 ТОСа региона.

Участие в обсуждении вопросов развития территорий в режиме видеоконференции приняли две тысячи активных жителей региона. Они ежедневно занимаются самыми насущными вопросами, помогают населению решать коммунальные, бытовые проблемы, претворять в жизнь проекты по благоустройству.

«Сегодня мы проводим встречу с людьми, которым совершенно точно не всё равно, что происходит в Самарской области, в отдельных городах, посёлках, в конкретном микрорайоне. Наши ТОСы, безусловно, остаются ключевым звеном общественного самоуправления и в нашем регионе, и в России в целом», – отметил Губернатор, открывая встречу. Несмотря на то, что ТОСы активно делятся позитивным опытом, цель этой встречи, о которой сразу заявил Губернатор, – разговор о тех вопросах, которые решаются сложно. «Самое главное – услышать друг друга, понять, что не так, где нам требуется поправлять ситуацию. Я настроен на честный, и, надеюсь, заинтересованный разговор. Требуется проанализировать взаимодействие ТОС с органами местного самоуправления – как исполнительной, так и представительной власти».

Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на совет ТОС в получении объективной, честной информации о положении дел на местах: «Как и в предыдущие годы, рассчитываю на вас, лидеров общественного самоуправления. Мы в Правительстве региона фиксируем, что не всегда главы муниципальных образований, депутаты чутко реагируют на те предложения, запросы, которые сегодня есть от общественников, на мой взгляд, зачастую просто недопонимая роль общественного самоуправления. Моя позиция здесь давно известна: как и 10 лет назад, когда я работал в должности Главы городского округа Самара, я всегда за прямой и честный диалог».

По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований. «С этим мне приходится сталкиваться в последнее время достаточно часто. Отчёты, которые я слышу от руководителей муниципалитетов, к сожалению, часто не соответствуют действительности, а реагирование на запросы ТОСов, старших по домам нередко носят формальный характер. Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам, для того чтобы получать достоверную, не «лакированную» информацию», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Именно поэтому с самого начала совещания был организован канал прямой связи участников с Губернатором: каждый представитель ТОС мог или задать вопрос в режиме ВКС, или отправить сообщение с вопросом, чтобы получить на него ответ уже в ходе встречи. Всего поступило более 50 обращений. Некоторые из них предметно разобрали во время заседания.

Например, активисты ТОС «Красная Глинка» пожаловались Губернатору на то, что с отменой маршруток транспортное сообщение с отдалённым районом серьёзно осложнилось. Автобусы ходят редко, и поездка в центр областного центра вновь представляет сложности. Дмитрий Азаров адресовал вопрос Главе района Вячеславу Коновалову. Тот ответил, что количество автобусов на маршруте нормативное, а задержки происходят из-за пробок. «Вячеслав Сергеевич, предлагаю вам лично проверить, соответствуют ли ваши слова действительности. Садитесь на автобус, жду вас в здании Правительства. Проверим, сколько времени это займёт»», – обратился руководитель региона. Глава района выехал сразу же, чтобы оценить ситуацию и принять решения.

Приехав в центр города, Вячеслав Коновалов отметил, что ему потребовалось потратить 44 минуты – с поправкой, что добираться пришлось не в час пик. Дмитрий Азаров поручил главе района и мэру Самары Елене Лапушкиной вопрос работы общественного транспорта держать на постоянном контроле. И вместе с министерством транспорта региона ещё раз оценить загрузку маршрутов и транспортные схемы.

Этот вопрос оказался актуальным и для жителей посёлка Поволжский. «Мы удалены от Тольятти. Муниципальные автобусы по территории ходят с перерывом в один час, частных перевозчиков тоже не хватает», – рассказала председатель ТОС №11 Комсомольского района Тольятти Марина Борисова.

Глава района пояснил, что утром и вечером – в часы пик, когда большая часть людей едет на работу, – интервал между рейсами муниципального транспорта составляет в среднем 25 минут. «У нас есть проблема с коммерческим транспортом – график выстроен, но перевозчики его не соблюдают, – добавил Артем Анисимов. – Мы вышли с предложением увеличить количество рейсов муниципального транспорта».

Глава Тольятти Сергей Анташев пояснил, что администрация города намерена в течение недели провести проверку и в случае выявления нарушений расторгнуть контракт и найти нового, более ответственного перевозчика. В этом случае на период поиска новой пассажирской компании будет усилена работа муниципальных автобусов.

«Этот вопрос жители посёлка ставят не первый раз. Поэтому принимайте решение: если требуется сменить перевозчика, добавить муниципальные маршруты, делайте», – поручил Губернатор Главе города. Дмитрий Азаров отметил, что транспортный вопрос необходимо решить максимально быстро, поскольку в Поволжском было выделено 29 квартир для детей-сирот. «Ситуацию совершенно точно нужно исправлять», – подчеркнул руководитель региона.

Кроме того, Марина Борисова пожаловалась на качество участка дороги регионального значения от посёлка до трассы М5 длиной 8 километров. Дмитрий Азаров поручил министерству транспорта области в короткие сроки проработать вопрос и предусмотреть средства на ремонт.

Анна Канаева, председатель ТОС №10 Комсомольского района Тольятти, поинтересовалась тем, будет ли продолжен губернаторский проект «СОдействие», благодаря которому можно благоустраивать дворовые пространства и общественные территории по проектам, разработанным жителями. «Программа «СОдействие» будет продолжена, и в текущем году в бюджете региона мы предусмотрели 253 миллиона рублей на её реализацию. Это очень значительная сумма. Рассчитываю, что это будет хорошим подспорьем в реализации общественных проектов», – отметил Губернатор.

Несколько вопросов поступило по теме порядка начислений за вывоз мусора из жилого сектора. К Губернатору обратились представители ТОС «Рубежное» Куйбышевского района Самары.

Населённый пункт находится на стыке района регионального центра и Волжского муниципального района. В городской части за вывоз ТКО применяется тариф с начислениями за квадратные метры, в районе – за количество проживающих. На таких территориях жители просили установить универсальный тариф для соседей.

Аналогичный вопрос озвучили представители ТОС из Кинеля. Люди предлагают рассмотреть возможность начисления тарифа с учётом исключения из общей площади индивидуального дома квадратных метров хозяйственных построек.

Глава региона поручил руководству областного министерства жилищно-коммунального хозяйства совместно с главами муниципальных образований территориями рассмотреть возможные варианты по формированию тарифа, оценив предложения ТОС. «У нас несколько таких территорий в области, где сразу два подхода действует: городской и районный. Прошу сотрудников министерства вместе с жителями и ТОС из таких населённых пунктов найти оптимальное решение. Разъяснить жителям вопрос начисления в районах и городских округах, согласно приказу о начислениях. Даю две недели на отработку», – поручил Дмитрий Азаров.

Председатель МКД №6 по улице Пионерской в Чапаевске Елена Перова попросила найти решение застарелой проблемы – некачественного ремонта кровли. «Работы были проведены в 2015 году, но выполнены некачественно. И на прошлой неделе, когда была оттепель, жители квартир принимали в буквальном смысле холодный душ, – поделилась женщина. – К нам приезжало огромное количество проверок, но вопрос до сих пор не решён. Уже вышли сроки гарантийных обязательств у подрядчика».

«Вы сказали, что глава города проводит работу, но почему результат всё тот же? Когда я работал в такой должности, то брал все вопросы с приёма граждан и шёл к председателю Правительства, Губернатору, а если надо – к федеральному министру, защищая интересы жителей своего города. Интересы каждого человека глава должен защищать всей душой, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В этой ситуации всё гораздо сложнее, потому что гарантийный срок упущен. Взяли бы, сделали ремонт за свой счёт, и в суд обратились. Вот это было бы ответственное решение», – раскритиковал Дмитрий Азаров работу Главы Чапаевска Виталия Ащепкова.

Губернатор поручил руководителю регионального фонда капремонта и руководству министерства ЖКХ до конца недели разобраться в ситуации и предложить варианты решения вопроса.

Во время заседания от представителей ТОС прозвучало множество вопросов и предложений. Все они будут проработаны, по каждому из них Губернатор дал поручения. «Уверен, что совместно мы найдём решения тех проблемных вопросов, которые были обозначены», – отметил Дмитрий Азаров.

Председатель ТОС №1 Октябрьского района Самары Елена Пронина поблагодарила Губернатора за такое внимание к общественному самоуправлению: «Мы видим вашу заинтересованность в нашей работе. Это очень приятно. Мы и в дальнейшем рассчитываем на вашу поддержку», передает пресс-служба облправительства.