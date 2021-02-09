Я нашел ошибку
Главные новости:
По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ.
Школы, дороги и поддержка малого бизнеса: Дмитрий Азаров провел Совет по реализации национальных проектов
Важным в работе совместной лаборатории будет участие предприятий реального сектора экономики в качестве индустриальных партнёров.
Самарский университет и СамГМУ создадут совместную лабораторию по биомедицинским системам
На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица.
МЧС России открывает официальное сообщество в TikTok и Likee
Ему было 58 лет.
СМИ: умер индийский актер и продюсер Раджив Капур
По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований.
Дмитрий Азаров: «Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам»
Щепа, полученная в ходе переработки елки, применяется для садово-хозяйственных нужд, а также, как естественный подстил для животных.
Регоператор раздает щепу от хвойных деревьев жителям Самары
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства случившегося.
В Самаре с 16 этажа дома упали и погибли две 12-летние девочки
После операции пациента поместили в реанимацию.
В Ростове спасли мужчину с шариковой ручкой в голове, пронзившей мозг через глаз
Самара  -17 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.12
-0.14
EUR 89.53
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Изобретение Адольфа Сакса зазвучит в «Жигулевской долине»
В СОУНБ открывается выставка об Альфреде фон Вакано
В СОУНБ начинается подготовка к «Тотальному диктанту» - 2021
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров: «Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам»

9 февраля 2021 18:57
231
По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований.

Во вторник, 9 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению. Напомним, Совет был создан в прошлом году по инициативе руководителя области и сегодня объединяет все 144 ТОСа региона.

Участие в обсуждении вопросов развития территорий в режиме видеоконференции приняли две тысячи активных жителей региона. Они ежедневно занимаются самыми насущными вопросами, помогают населению решать коммунальные, бытовые проблемы, претворять в жизнь проекты по благоустройству.

«Сегодня мы проводим встречу с людьми, которым совершенно точно не всё равно, что происходит в Самарской области, в отдельных городах, посёлках, в конкретном микрорайоне. Наши ТОСы, безусловно, остаются ключевым звеном общественного самоуправления и в нашем регионе, и в России в целом», – отметил Губернатор, открывая встречу. Несмотря на то, что ТОСы активно делятся позитивным опытом, цель этой встречи, о которой сразу заявил Губернатор, – разговор о тех вопросах, которые решаются сложно. «Самое главное – услышать друг друга, понять, что не так, где нам требуется поправлять ситуацию. Я настроен на честный, и, надеюсь, заинтересованный разговор. Требуется проанализировать взаимодействие ТОС с органами местного самоуправления – как исполнительной, так и представительной власти».

Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на совет ТОС в получении объективной, честной информации о положении дел на местах: «Как и в предыдущие годы, рассчитываю на вас, лидеров общественного самоуправления. Мы в Правительстве региона фиксируем, что не всегда главы муниципальных образований, депутаты чутко реагируют на те предложения, запросы, которые сегодня есть от общественников, на мой взгляд, зачастую просто недопонимая роль общественного самоуправления. Моя позиция здесь давно известна: как и 10 лет назад, когда я работал в должности Главы городского округа Самара, я всегда за прямой и честный диалог».

По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований. «С этим мне приходится сталкиваться в последнее время достаточно часто. Отчёты, которые я слышу от руководителей муниципалитетов, к сожалению, часто не соответствуют действительности, а реагирование на запросы ТОСов, старших по домам нередко носят формальный характер. Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам, для того чтобы получать достоверную, не «лакированную» информацию», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Именно поэтому с самого начала совещания был организован канал прямой связи участников с Губернатором: каждый представитель ТОС мог или задать вопрос в режиме ВКС, или отправить сообщение с вопросом, чтобы получить на него ответ уже в ходе встречи. Всего поступило более 50 обращений. Некоторые из них предметно разобрали во время заседания.

Например, активисты ТОС «Красная Глинка» пожаловались Губернатору на то, что с отменой маршруток транспортное сообщение с отдалённым районом серьёзно осложнилось. Автобусы ходят редко, и поездка в центр областного центра вновь представляет сложности. Дмитрий Азаров адресовал вопрос Главе района Вячеславу Коновалову. Тот ответил, что количество автобусов на маршруте нормативное, а задержки происходят из-за пробок. «Вячеслав Сергеевич, предлагаю вам лично проверить, соответствуют ли ваши слова действительности. Садитесь на автобус, жду вас в здании Правительства. Проверим, сколько времени это займёт»», – обратился руководитель региона. Глава района выехал сразу же, чтобы оценить ситуацию и принять решения.

Приехав в центр города, Вячеслав Коновалов отметил, что ему потребовалось потратить 44 минуты – с поправкой, что добираться пришлось не в час пик. Дмитрий Азаров поручил главе района и мэру Самары Елене Лапушкиной вопрос работы общественного транспорта держать на постоянном контроле. И вместе с министерством транспорта региона ещё раз оценить загрузку маршрутов и транспортные схемы.

Этот вопрос оказался актуальным и для жителей посёлка Поволжский. «Мы удалены от Тольятти. Муниципальные автобусы по территории ходят с перерывом в один час, частных перевозчиков тоже не хватает», – рассказала председатель ТОС №11 Комсомольского района Тольятти Марина Борисова.

Глава района пояснил, что утром и вечером – в часы пик, когда большая часть людей едет на работу, – интервал между рейсами муниципального транспорта составляет в среднем 25 минут. «У нас есть проблема с коммерческим транспортом – график выстроен, но перевозчики его не соблюдают, – добавил Артем Анисимов. – Мы вышли с предложением увеличить количество рейсов муниципального транспорта».

Глава Тольятти Сергей Анташев пояснил, что администрация города намерена в течение недели провести проверку и в случае выявления нарушений расторгнуть контракт и найти нового, более ответственного перевозчика. В этом случае на период поиска новой пассажирской компании будет усилена работа муниципальных автобусов.

«Этот вопрос жители посёлка ставят не первый раз. Поэтому принимайте решение: если требуется сменить перевозчика, добавить муниципальные маршруты, делайте», – поручил Губернатор Главе города. Дмитрий Азаров отметил, что транспортный вопрос необходимо решить максимально быстро, поскольку в Поволжском было выделено 29 квартир для детей-сирот. «Ситуацию совершенно точно нужно исправлять», – подчеркнул руководитель региона.

Кроме того, Марина Борисова пожаловалась на качество участка дороги регионального значения от посёлка до трассы М5 длиной 8 километров. Дмитрий Азаров поручил министерству транспорта области в короткие сроки проработать вопрос и предусмотреть средства на ремонт.

Анна Канаева, председатель ТОС №10 Комсомольского района Тольятти, поинтересовалась тем, будет ли продолжен губернаторский проект «СОдействие», благодаря которому можно благоустраивать дворовые пространства и общественные территории по проектам, разработанным жителями. «Программа «СОдействие» будет продолжена, и в текущем году в бюджете региона мы предусмотрели 253 миллиона рублей на её реализацию. Это очень значительная сумма. Рассчитываю, что это будет хорошим подспорьем в реализации общественных проектов», – отметил Губернатор.

Несколько вопросов поступило по теме порядка начислений за вывоз мусора из жилого сектора. К Губернатору обратились представители ТОС «Рубежное» Куйбышевского района Самары.

Населённый пункт находится на стыке района регионального центра и Волжского муниципального района. В городской части за вывоз ТКО применяется тариф с начислениями за квадратные метры, в районе – за количество проживающих. На таких территориях жители просили установить универсальный тариф для соседей.

Аналогичный вопрос озвучили представители ТОС из Кинеля. Люди предлагают рассмотреть возможность начисления тарифа с учётом исключения из общей площади индивидуального дома квадратных метров хозяйственных построек.

Глава региона поручил руководству областного министерства жилищно-коммунального хозяйства совместно с главами муниципальных образований территориями рассмотреть возможные варианты по формированию тарифа, оценив предложения ТОС. «У нас несколько таких территорий в области, где сразу два подхода действует: городской и районный. Прошу сотрудников министерства вместе с жителями и ТОС из таких населённых пунктов найти оптимальное решение. Разъяснить жителям вопрос начисления в районах и городских округах, согласно приказу о начислениях. Даю две недели на отработку», – поручил Дмитрий Азаров.

Председатель МКД №6 по улице Пионерской в Чапаевске Елена Перова попросила найти решение застарелой проблемы – некачественного ремонта кровли. «Работы были проведены в 2015 году, но выполнены некачественно. И на прошлой неделе, когда была оттепель, жители квартир принимали в буквальном смысле холодный душ, – поделилась женщина. – К нам приезжало огромное количество проверок, но вопрос до сих пор не решён. Уже вышли сроки гарантийных обязательств у подрядчика».

«Вы сказали, что глава города проводит работу, но почему результат всё тот же? Когда я работал в такой должности, то брал все вопросы с приёма граждан и шёл к председателю Правительства, Губернатору, а если надо – к федеральному министру, защищая интересы жителей своего города. Интересы каждого человека глава должен защищать всей душой, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В этой ситуации всё гораздо сложнее, потому что гарантийный срок упущен. Взяли бы, сделали ремонт за свой счёт, и в суд обратились. Вот это было бы ответственное решение», – раскритиковал Дмитрий Азаров работу Главы Чапаевска Виталия Ащепкова.

Губернатор поручил руководителю регионального фонда капремонта и руководству министерства ЖКХ до конца недели разобраться в ситуации и предложить варианты решения вопроса.

Во время заседания от представителей ТОС прозвучало множество вопросов и предложений. Все они будут проработаны, по каждому из них Губернатор дал поручения. «Уверен, что совместно мы найдём решения тех проблемных вопросов, которые были обозначены», – отметил Дмитрий Азаров.

Председатель ТОС №1 Октябрьского района Самары Елена Пронина поблагодарила Губернатора за такое внимание к общественному самоуправлению: «Мы видим вашу заинтересованность в нашей работе. Это очень приятно. Мы и в дальнейшем рассчитываем на вашу поддержку», передает пресс-служба облправительства.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
9 февраля 2021  20:45
По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ.
Школы, дороги и поддержка малого бизнеса: Дмитрий Азаров провел Совет по реализации национальных проектов
По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ. Политика региона
10
9 февраля 2021  18:57
По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований.
Дмитрий Азаров: «Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам»
По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований. Политика региона
228
9 февраля 2021  15:21
"Выезжайте сейчас, жду вас в Правительстве".
Дмитрий Азаров отправил главу Красноглинского района проверять, как ходят автобусы
"Выезжайте сейчас, жду вас в Правительстве". Политика региона
273
Весь список
Выборы в Самарской области
6 февраля 2021  10:58
Самарцам предлагают узнать о выборах в регионе
Самарцам предлагают узнать о выборах в регионе
Об этом сообщает Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
969
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
5342
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
5155
Весь список
Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
666
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
6159
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
5615
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
45750
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
47462
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
46975
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований.
9 февраля 2021  18:57 
Дмитрий Азаров: «Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам»
По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований. Политика региона
176
Дмитрий Азаров принял участие в первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
8 февраля 2021  21:04 
Дмитрий Азаров призвал Совет ректоров Самарской области активнее участвовать в развитии НОЦ
Дмитрий Азаров принял участие в первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Самарской области. Политика региона
2241
8 февраля в День российской науки Правительство Самарской области стало площадкой для диалога молодых ученых и исследователей.
8 февраля 2021  20:00 
В Самарской области состоялся форум молодежных идей научно-образовательного центра «Инженерия будущего»  
8 февраля в День российской науки Правительство Самарской области стало площадкой для диалога молодых ученых и исследователей. Политика региона
2433
Дмитрий Азаров: Уверен, Год науки и технологий будет отмечен новыми идеями и начинаниями»
8 февраля 2021  17:41 
Дмитрий Азаров: «Уверен, Год науки и технологий будет отмечен новыми идеями и начинаниями»
Глава региона вручил губернские премии в области науки и техники за 2020 год ученым Самарской области. Социум
1289
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
8 февраля 2021  16:10 
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
Горожан просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
1895
Весь список
Акценты
По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований.
9 февраля 2021  18:57 
Дмитрий Азаров: «Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам»
По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований. Политика региона
193
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при Губернаторе Самарской области.
9 февраля 2021  14:11 
Губернатор - активу ТОС: «Вы - люди, на которых можно рассчитывать в самой сложной ситуации»
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при Губернаторе Самарской области. Политика региона
368
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
9 февраля 2021  13:40 
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
636
Весь список
Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
1800
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
10417
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
17619
Весь список
Новости Тольятти
9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
264
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
5018
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
9909
Весь список