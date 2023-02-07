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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров встретился с волонтёрами и жителями региона, оказывающими поддержку гуманитарной миссии "Единой России"

7 февраля 2023 20:10
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Ребята-молодогвардейцы  вышли с предложением взять шефство над ветеранами и фронтовиками, проживающими в Снежном.

Секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с волонтёрскими объединениями и жителями региона, оказывающими поддержку гуманитарной миссии "Единой России".

Волонтёры "Единой России" с первого дня включились в оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, поддержку военнослужащих и их семей – сами ездили в зону СВО, работали операторами горячей линии, собирали посылки, письма, продукты и все, что необходимо для Победы. И сегодня активисты подготовили новые предложения, как эту работу улучшить и масштабировать.

Ребята-молодогвардейцы  вышли с предложением взять шефство над ветеранами и фронтовиками, проживающими в Снежном. Начать решили с Дня защитника Отечества. Дмитрий Азаров инициативу одобрил и поручил региональному отделению партии проработать этот вопрос.

«Важно продолжать эту работу. В Самарской области участников войны – 248 человек. Наша задача - каждого из них окружить заботой и вниманием. Мы эту работу ведём постоянно. И особое внимание сейчас к семьям военнослужащих, которые продолжают дело своих дедов и прадедов, защищают нашу страну от нацизма, продолжая великое дело поколения победителей», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Общение с волонтёрами продолжалось более двух часов. Обсудили не только работу волонтёров и гуманитарную миссию Самарской области в зоне СВО, но и актуальные вопросы региональной повестки: внутренний туризм, помощь социально незащищённым группам населения, работу советов МКД и общественное самоуправление.

В финале встречи Дмитрий Азаров вручил благодарственные письма от партии  и ещё раз поблагодарил волонтёров и активистов партии за участие в гуманитарной миссии «Единой России», горячие сердца и неравнодушное отношение ко всему происходящему в стране. А молодогвардейцы подарили белую жилетку с символикой МГЕР и своими пожеланиями на память о встрече, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

 

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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