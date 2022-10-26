Дмитрий Азаров встретился с участниками фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» 

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В среду, 26 октября, в Самаре подвели итоги Всероссийского фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». С участниками и победителями творческого конкурса «Современник на экране», который проводился в рамках фестиваля, встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Напомним, форум, направленный на привлечение внимания телекомпаний к созданию фильмов, программ, репортажей, освещающих жизнь современников, их взглядов на мир, нравственные ориентиры, дела и поступки во благо человека, общества и страны, проводится уже в 15-ый раз. И уже во второй раз для проведения общественно значимого мероприятия организаторы выбрали Самару.



«Здесь, на Самарской земле, помнят, чтят и уважают истинных героев. Нация, которая забывает своих героев, не имеет будущего. Это доказано историей не раз. Мы здесь помним, чтим и поддерживаем, заботимся о семьях наших защитников и наших Героев. И это еще одна причина для того, чтобы фестиваль возвращался сюда вновь и вновь», - сказал Губернатор, отметив что фестиваль за 15 лет своего существования заложил серьезную духовную основу для тех, кто трудится в профессии.



Организатором события выступает Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). Участники форума – федеральные и региональные телекомпании, продюсерские центры, журналисты, авторы программ, режиссёры из разных городов России – представили свои работы на суд компетентного жюри.



«Вы открываете имена настоящих героев, не фейковых, не придуманных, не надутых героев, а людей настоящих, героев своего времени – защитников, тружеников, волонтеров, людей большого сердца, непреклонной воли, сверхэнергии, людей, которые творят добро. Это очень дорогого стоит, - обратился Дмитрий Азаров к участникам форума. - Ваше слово слышат десятки миллионов. Вашему слову верят. И от того, насколько талантливо будет подана информация, как будет раскрыта личность человека, который заслуживает уважения и того, чтобы на него равнялись, очень многое зависит в нашей стране. От этого зависит и то, как сможем мы приблизить нашу Победу, которая обязательно будет. В начале было Слово. Слово является основой любого действия. Можно много говорить и тратить время на техническое оснащение, экипировку, организацию, но если нет духовного стрежня, если не на кого равняться поколению, то все эти усилия будут зря, они не приведут к результату, не позволят защитить то, что для нас свято и дорого – наши ценности, наши традиции, наше право жить по своим законам и по заветам наших отцов и дедов. От вас многое зависит. Вам многое дано, и конечно, на вас большая ответственность».



Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля состоялись мастер-классы признанных телеведущих, режиссеров, продюсеров, дискуссии на волнующие темы, открытые просмотры и обсуждение конкурсных работ, культурно-познавательные мероприятия.

Впервые за всю историю существования фестиваля «Герой нашего времени» мастер-класс и разбор конкурсных работ прошел в режиме реального времени, в прямом эфире, к которому смогли присоединиться все участники, а также начинающие журналисты.



«Важно, что мастер-классы смогли увидеть совсем юные, начинающие журналисты, среди которых много школьников и студентов. Важно, что их увидели любители – люди, которые много о чем пишут, не всегда понимая, что значит слово, кадр. Люди, которые, получая навык из рук в руки, благодаря вам задумаются еще раз о самом главном. Мы открываем героев добра, героев справедливости. Это понятия, которые объединяют нашу нацию, нашу страну. И я уверен, нашу страну объединяет ваш замечательный фестиваль. Это не только география, это гораздо больше. Это география душ человеческих», - отметил глава Самарской области.



Дмитрий Азаров поблагодарил участников за те социально общественно значимые проекты, которые они, настоящие патриоты своей страны, реализуют по зову сердец.



Подводя итоги трехдневного форума, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких отметил, что это событие в Самаре прошло по-настоящему интересно, информативно и с пользой для всех участников, всего журналистского профессионального сообщества. А по словам Президента НАТ Эдуарда Сагалаева, которые привел генеральный директор компании, проведенный в Самаре форум станет знаковым в летописи фестиваля.



В ходе встречи Дмитрий Азаров напомнил, что на Самарской земле родился проект, который не участвовал в конкурсе, но имеет сегодня особое значение, став уже настоящим событием в жизни нашей страны. Это фотопроект «Жены героев», который появился по инициативе женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.



«У нас были сомнения, когда удивительные, мужественные женщины предложили нам этот проект. Опасения, что их лица увидят не только патриоты России, но и те, кто имеет самые агрессивные, негативные намерения в отношении нашей страны и нашего народа. Но эти женщины, которые сами являются защитницами всего, что нам дорого и свято, сказали: это наше решение. Мы так сделаем. И мы подставили плечо там, где помощь понадобилась», - рассказал предысторию создания проекта губернатор.



Напомним, фотопроект «Жены Героев» - это 50 портретов жен военнослужащих Самарской области, которые запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь, которые потрясает своей силой духа, волей, стойкостью, самоотверженностью, искренней любовью к мужьям. Проект был представлен общественности 2 сентября в Самаре, в День окончания Второй мировой войны, а также приурочен к 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. На открытии фотовыставки «Жены Героев» Дмитрий Азаров пообещал, что каждой участнице он подарит фотоальбом, где будут собраны все работы и письма. А председатель женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Екатерина Колотовкина попросила Губернатора вручить альбом Президенту страны Владимиру Путину, и Дмитрий Азаров обещание сдержал: на встрече с Главой государства он передал альбом лично в руки.



«Я восхищен этим проектом, и очень рад тому, что смог выполнить взятое на себя обязательство перед женсоветом 2-ой гвардейской армии, и представить его Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Его реакцию, думаю, все видели. Президент, конечно, высоко оценил проект, - напомнил Дмитрий Азаров. - Этот проект важен для всех нас, для защитников нашего Отечества, для всего нашего народа. Пусть знают и наши защитники, и наши враги, что за каждым бойцом стоит любящая сильная российская женщина, а значит, вся страна. Потому что эта ассоциация России с красивой сильной женщиной есть у каждого».



Второй экземпляр альбома глава региона вручил Екатерине Колотовкиной. «На самом деле я просто русская женщина, просто жена офицера», - ответила председатель женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, поблагодарив губернатора.

Фото: департамент информационной политики СО