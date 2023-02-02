Дмитрий Азаров вручил награды землякам – участникам спецоперации

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В четверг, в День воинской славы России – 80-й годовщины Сталинградской битвы - губернатор Дмитрий Азаров по поручению Президента России Владимира Путина вручил государственные награды землякам – участникам специальной военной операции. Среди них сотрудники военного комиссариата, которые с началом спецоперации ушли защищать Родину на передовую, добровольцы и мобилизованные жители региона.

«Особый статус сегодняшнему награждению придает то, что мы вручаем заслуженные боевые государственные награды в день окончания Сталинградского сражения, разгрома фашистов на Волге, – отметил Дмитрий Азаров. – Все мы знаем, что это величайшее сражение в истории Великой Отечественной войны, человечества внесло кардинальный вклад в Победу и в дальнейший разгром фашистской Германии, Победу над нацизмом».

Глава региона отметил, что память о героизме и мужестве, самоотверженности защитников нашего Отечества поколения людей пронесли через десятилетия.

«Уверен, что и о ваших свершениях и подвигах люди будут помнить всегда. И также через поколения вспоминать о том, что сделали вы для того, чтобы отстоять независимость нашего Отечества, мирное небо над Самарской областью, всей Россией, для того, чтобы защитить честь и достоинство нашей страны, мирную жизнь граждан Российской Федерации», – подчеркнул губернатор, обращаясь к военнослужащим.

Среди тех, кому были вручены награды, есть бойцы, которые осуществляли огневую поддержку наступающим мотострелковым подразделениям, прикрывали спины своих товарищей, ведя артиллерийский огонь по противнику. Также среди награжденных – военнослужащие, которые спасали раненных во время обстрела в новогоднюю ночь в Макеевке.

«Сердечно благодарю вас от лица всех жителей Самарской области за вашу храбрость, мужество, готовность прийти на помощь товарищу в беде, – обратился Дмитрий Азаров. – Знаю, что на ваши подвиги будут равняться не одно поколение людей. А мы постараемся делать все, чтобы вы и ваши семьи чувствовали нашу благодарность, уважение и заботу»

Губернатор также сообщил о том, что достиг предварительной договоренности с Главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным о создании мемориала в память о самарцах, погибших во время обстрела Макеевки 1 января 2023 года.

Среди награжденных – старший лейтенант Виктор Кармишин. Он получил медаль «За отвагу». Ведущий специалист-эксперт военного комиссариата Самарской области принимал непосредственное участие в боевых операциях СВО.

«Ситуации были разные, тяжелые, сложные, и мы всегда выходили из них с честью. Но так получилось, что в горячей точке попал осколок снаряда в ногу, – вспоминает он. – Военные медики оказали помощь, благодаря им остался жив».

Сейчас Виктор Кармишин проходит реабилитацию. «Страна и родной регион не бросают. Очень приятно получить награду, но это моя работа. Мы шли не ради медалей, а выполнять свой воинский долг», – подчеркнул он.

Медалью Суворова был награжден прапорщик Юрий Лобанов. Мотострелковому отделению, которым он командовал, была поставлена задача по обеспечению безопасности перемещения колонны с боеприпасами в заданный район. Противник, желая перекрыть возможность подвоза боеприпасов и тылового обеспечения на передовые позиции, предпринял попытку атаковать колонну, открыв пулеметный и минометный огонь.

Юрий Лобанов, оценив ситуацию, переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков. Благодаря тому, что противник был лишен возможности атаковать российскую технику, так как вынужден был укрываться от огня мотострелков под командованием Юрия Лобанова, колонне удалось выбраться из-под огня и продолжить движение.

Боевая машина пехоты Юрия Лобанова получила повреждения от разорвавшейся рядом артиллерийской мины и потеряла ход. Оставшись отрезанным от основных сил, Юрий Лобанов доложил командованию о нападении, после чего организовал круговую оборону и приступил к отражению наступления превосходящих сил националистов.

«Со мной служили молодые и храбрые парни. У каждого из них – боевой настрой. Все помогают друг другу, – отметил Юрий Лобанов. – Мы идем не за наградами, мы идем защищать свою страны, своих родных и близких».

После церемонии награждения руководитель региона обсудил вопросы дополнительной помощи военнослужащим и их семьям, в том числе в рамках областной программы «Возвращение». Она позволяет проходить лечение и реабилитацию в ведущих медицинских учреждениях Самарского региона и страны, а также дает возможность прохождения дополнительного обучения профессии, получения необходимых компетенций и дальнейшего трудоустройства. Сейчас в программе уже участвует 50 человек из казачьего батальона.

«Всем необходимым стараемся обеспечить, плечо подставить нашим бойцам и их семьям, – подчеркнул Глава региона. – Самое главное – побыстрее восстановиться, встать в строй – во всех смыслах, потому что вас ждут родные и близкие, ваши товарищи, ждут ваши трудовые коллективы. Скорейшего вам выздоровления».

Дмитрий Азаров добавил, что достигнута договоренность с Союзом машиностроителей России о предоставлении путевок в один из Санаториев города Сочи для защитников Отечества и членов их семей на восстановление и реабилитацию. Их получили первые восемь военнослужащих из Самарской области.

«Мы эту работу продолжим. Все, что касается санаторно-курортного обслуживания и реабилитации на территории Самарской области, обязательно будем делать. Будем стремиться к тому, чтобы регион предоставлял дополнительные возможности, помимо тех, которые предоставляет Министерство обороны. Будем отрабатывать этот вопрос с различными структурами, ведомствами, чтобы максимально охватить защитников Отечества и членов их семей такой помощью, – заверил руководитель региона. – Уверен, что с крупнейшими компаниями, которые работают на территории Самарской области, у которых есть дополнительные возможности по реабилитации, санаторно-курортному обслуживанию, мы будем об этом договариваться».

В завершении встречи, Дмитрий Азаров отметил, что на участников специальной военной операции сегодня равняются тысячи людей. «Вы – люди, которые прошли серьезные испытания и получили заслуженные государственные награды. Сегодня во многом вы являетесь ориентирами, маяками для тысяч людей – своих сверстников, тех, кто младше вас. Вы, безусловно, являетесь гордостью для людей старшего поколения, опаленного Великой Отечественной войной. Они гордятся тем, что наши самарские защитники Отечества с честью несут службу по защите интересов нашей страны, по защите мирного неба», – подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО