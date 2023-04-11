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Во вторник, 11 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров в эфире канала "Россия 24" заявил о своем решении участвовать в выборах губернатора осенью 2023 года.

"Прежде чем принимать такое решение, необходимо было посоветоваться с президентом страны. И я вопрос задал", - отметил Дмитрий Азаров. Владимир Путин пожелал ему успехов, сообшает "Волга Ньюс".

Напомним, что сразу по окончанию встречи Дмитрий Песков сделал заявление по этому вопросу.

"Сегодня по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах", - отметил пресс-секретарь президента.

Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства СО