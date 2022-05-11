Дмитрий Азаров указал муниципалитетам на дополнительные возможности наполнения местных бюджетов

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В среду, 11 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу исполнения местных бюджетов по итогам прошлого года. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств региона, главы муниципальных образований.



В самом начале совещания губернатор обратил внимание глав на необходимость ежедневной работы по обеспечению наполнения бюджетов. Это особенно важно сейчас, когда экономика всей страны и Самарской области столкнулась с беспрецедентными по своему масштабу и несправедливости санкциями со стороны западных стран. По мнению руководителя области, сложности еще будут проявляться в течение года, поскольку ряд решений носят отложенный характер. Поэтому необходимо сконцентрировать все усилия на решение ключевых задач по развитию территорий.



«Несмотря на все сложности, мы не отступаем от вектора опережающего развития нашего региона, который мы определили вместе с жителями, – заявил Дмитрий Азаров. – Мы действительно сохраняем все социальные обязательства, даже увеличиваем их. Кроме того, время диктует нам необходимость формирования новых мер поддержки и для промышленных предприятий, и для бизнеса в целом. Коллеги, мы просто обязаны добиться результатов, несмотря на сложности и вызовы».



Прежде всего, это касается достижения всех национальных целей развития, определенных Президентом страны Владимиром Путиным. «Важнейшую роль здесь играет местное самоуправление. Огромный пласт деятельности муниципальных органов власти связан с национальными проектами. Реализация каждого из них важна для развития нашей страны, нашего региона и конкретного населенного пункта», – акцентировал внимание глав городов и районов Дмитрий Азаров. Он также отметил, что не все руководители муниципалитетов уделяют этой работе должное внимание. «Это, в первую очередь, связано с вашей недоработкой, начиная от этапа проектирования, оформления заявок и воплощения проектов в жизнь. Таких вопросов много», – добавил глава региона.



Во многих вопросах существенную помощь муниципалитетам оказывают руководители региональных министерств. Однако в вопросе формирования доходной базы местных бюджетов – ответственность полностью лежит на главах муниципалитетов. «Здесь спрос будет самым серьезным», – подчеркнул губернатор.



Дмитрий Азаров напомнил: если областной бюджет в большей степени зависит от налога на прибыль, то местные бюджеты защищены самыми устойчивыми источниками формирования доходов – это земельный и имущественный налоги физических лиц. «И здесь вы должны в полной мере обеспечить формирование доходной базы и ее увеличение», – обратился руководитель области к главам муниципалитетов. Особое внимание нужно уделить работе с должниками и неплательщиками.



Напомним, благодаря возможностям комплексной системы мониторинга с использованием малых спутников Земли по инициативе Губернатора в регионе проведена работа по выявлению незарегистрированных земельных участков и строений. «Все подробные, детальные материалы с номерами участков вам выгружены. И здесь, конечно, дело уже за вами», – подчеркнул губернатор. Необходимо выявить собственников таких участков и добиться уплаты налоговых обязательств.



«Есть муниципалитеты, которые добиваются значительных результатов по этой работе. Но, тем не менее, нереализованный потенциал колоссальный. Здесь ключевой вопрос – ваша личная вовлеченность в эту работу, как, собственно говоря, и в другие вопросы. Без обеспечения доходных источников, без постоянной работы, внимания ничего не бывает. Невозможно формировать социальную сферу, работы по благоустройству и так далее, если бюджеты не обеспечены доходами соответствующего уровня. Необходимо уделять этим вопросам первостепенное внимание. А отсюда как раз вытекает работа с предприятиями, которые не в полной мере выплачивают налоги, которые работают в так называемой «серой зоне», создание инвестиционного климата. Если этому внимание уделять, у вас раскрывается перечень и возможностей, и направлений работы в большую серьезную программу ваших действий», – подчеркнул Дмитрий Азаров.



Руководитель Управления ФНС России по Самарской области Ольга Крикова отметила, что в прошлом году в местные бюджеты поступило 33 млрд 380 млн рублей, что на 12% больше, чем в 2020 году. «Тем не менее, повышение собираемости налогов остается одним из приоритетных направлений в нашей совместной работе. Для муниципалитетов это реальная возможность повысить доходную часть своих бюджетов», – обратила внимание руководитель ведомства.



Согласно статистической отчетности за текущий год, общий процент поступлений имущественных налогов от физических лиц составил 95%. Что касается юридических лиц – уплаты налога на землю, – собираемость составила 88%.



«В тех муниципальных районах, которые находятся в «зеленой зоне» по собираемости налогов, уровень взаимодействия с налоговыми органами выше и, что немаловажно, уровень информированности населения является достаточным для того, чтобы основная часть налогоплательщиков исполняли свои обязательства своевременно и в полном объеме, – отметила Ольга Крикова. – Уплата налогов – это не только конституционная обязанность, но и наполнение доходной части бюджетов муниципалитетов, средства которых в конечном итоге вернутся к гражданам в качестве мер социальной поддержки и улучшения их качества жизни».



«Тем, кто работает по закону, соблюдает налоговое законодательство, другое отраслевое действующее законодательство, – максимальная помощь и поддержка. Сконцентрируйте свое внимание на тех, кто налоги не платит. Налоговая служба действует очень четко и системно. Но иной раз дополнительная информация от вас и ваши действия могут создать условия не только для пресечения правонарушений и беззакония, но и пополнения доходной базы», – резюмировал глава региона.

Фото: департамент информационной политики СО