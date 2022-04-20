Дмитрий Азаров требует от глав муниципалитетов исполнения обязательств - иначе отставка

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Сегодня губернатор Дмитрий Азаров встретился с вновь избранными главами городов и районов области, а также с новыми, только вступившими в должность руководителей муниципалитетов.

Требования к свежеизбранным (или свежепереизбранным) руководителям глава региона предъявляет жесткие, но справедливые. Работать 24/7, четко исполнять нацпроекты и региональные программы, и главное – не закрываться от людей, решать все проблемы сообща с жителями территорий. Время требует от глав максимальной собранности, эффективности, быстрой реакции на запросы людей. Те, кто этой стратегии не следует, как показывает практика, на высоких постах не задерживаются. Кроме того, губернатор с земляками на связи всегда в любом муниципалитете, поэтому и выводы окончательные делает с учетом мнения жителей.

Так случилось с несколькими главами, которые в последнее время потеряли свои посты. Так, например, в 2020 году с должности главы Пестравского района был снят Александр Любаев. Одной из основных причин его отставки стал срыв сроков реконструкции группового водовода с заменой 4,5 км магистральной сети. Работы по столь важному для жителей объекту были затянуты почти на год. В итоге Любаева на посту главы Пестравского района сменил Сергей Ермолов, который смог поправить ситуацию, и долгожданный объект был введен в строй. Помимо этого, с его приходом был решен еще ряд застарелых вопросов.

Своего места осенью прошлого года лишился глава города Кинеля Владимир Чихирев, который не смог справиться с распространением коронавирусной инфекции, не предприняв должные меры по контролю за соблюдением ограничительных мер. Теперь городской округ возглавляет Александр Прокудин.

В отставку отправлен и глава Жигулевска Сергей Федотов, которому не удалось в заданные сроки подготовиться к отопительному сезону, в результате чего тепло в дома жителей города пришло с большим опозданием. По справедливости за срыв работы был снят и руководитель коммунального предприятия. По итогам выборных процедур на должность руководителя муниципалитета был избран Илья Сухих.

Из-за недоработок при реализации национальных проектов, в том числе по благоустройству территорий, без должности Главы Чапаевска остался Виталий Ащепков. «Многое в Чапаевске удалось сделать. Но когда приезжаешь и видишь траншею канализации около школы, брошенную после ремонта в зиму и представляющую опасность для детей, понимаешь, что в глазах людей работа проведена насмарку. Когда люди жалуются на то, что вновь построенный по нацпроекту спортивно-оздоровительный центр недоступен для людей, это вызывает у них негодование и недоверие», – отметил губернатор Дмитрий Азаров. По итогам отбора на пост главы Чапаевска был утвержден руководитель Октябрьского внутригородского района Самары Александр Кузнецов.

«Рассчитываю, что те, кто избрался на должность главы муниципалитета впервые, в полной мере ощущают свою ответственность за людей, которые живут, честно трудятся в городах, сельских районах, растят детей, связывают свое будущее с родной землей. Ответственность на вас – колоссальная. Невозможно работать без внутреннего стержня, желания творить добро, помогать людям, желания содействовать опережающему развитию и процветанию нашей родной земли», – подчеркнул Дмитрий Азаров.