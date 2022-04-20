Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми

158

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с избранными главами городов и районов Самарской области, чтобы обсудить первоочередные планы и задачи по развитию муниципалитетов.

«Должность главы муниципального образования - очень важная и ответственная. Доверие людей дорогого стоит. Те, кто избрался, уверен, в полной мере ощущают свою ответственность за людей, которые живут, честно трудятся в городах, сельских районах, растят детей, связывают свое будущее с родной землей, – обратился к участникам встречи руководитель региона. – Ответственность на вас – колоссальная. Невозможно работать без внутреннего стержня, желания творить добро, помогать людям, содействовать опережающему развитию и процветанию нашей родной земли».

Дмитрий Азаров добавил, что должность руководителя муниципалитета требует постоянной концентрации внимания, готовности трудиться в режиме 24/7, не считаясь с личным временем. Только с таким настроем любые вызовы и сложности, проблемы и важнейшие вопросы находят разрешение. «Самое главное – умение и способность объединять людей для решения тех задач, которые вырабатываются вместе с жителями, – акцентировал Губернатор. – Многое уже удалось сделать в последние годы, в том числе благодаря национальным проектам, инициированными Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Мы решили целый ряд застарелых проблем. Но работы еще много – появляются новые задачи, есть вопросы, которые еще не нашли разрешения. Прятаться от них бессмысленно». Глава региона подчеркнул, что находить решения важно вместе с жителями.

«Слушать людей, понимать их запросы, сложности, проблемы, искать совместно решения, объединяться для достижения цели, - все это является ключевым фактором успеха», – подчеркнул Глава региона.

Возможностей для достижения целей много. Самое главное – видеть их. «Работа на земле предполагает и смекалку, и поиск нестандартных решений для достижения результатов. Нужно занимать проактивную позицию, готовить проекты, заявлять их, находить различные варианты привлечения бизнес-сообщества для решения поставленных задач», – отметил Дмитрий Азаров и добавил, что работа не должна превращаться в формализм.

«Вы должны всегда быть на передовой, каждый день в непосредственном контакте с людьми, органами правопорядка и контроля. Иначе рассчитывать на эффективность просто не приходится», – подчеркнул Глава региона.

Губернатор привел в пример Сергиевский и Елховский районы, где за последние годы произошли колоссальные изменения, которые касаются развития бизнеса, сельского хозяйства, благоустройства, строительства и ремонта социальных учреждений.

«Правительство региона нацелено на командную работу со всеми муниципалитетами. Только дружно, сообща можно достигать результатов, и мы их достигаем, отмечая рост по всем направлениям, несмотря на все вызовы. Плечом к плечу решаются задачи как муниципального значения, так и государственной важности», – отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что в современных условиях, когда Россия столкнулась с беспрецедентными по своему масштабу несправедливыми санкциями со стороны западных стран, умение общаться с людьми, поддерживать и вдохновлять их имеет принципиальное значение. «Это ключ к достижению результата, объединения людей. Это время возможностей для развития экономики муниципалитетов и Самарской области», – подчеркнул Глава региона.

Глава города Кинеля Александр Прокудин, который вступил в должность в конце прошлого года, поблагодарил Губернатора за оказанное доверие и отметил, что среди первостепенных задач – реализация нацпроектов.

«Мы ведем реконструкцию двух очистных сооружений в рамках нацпроекта «Экология». В ближайшее время будет завершена поставка необходимого оборудования. Мы находимся в постоянном контакте с подрядчиками, организациями, контролируем, чтобы все работы были сделаны в срок», – рассказал руководитель городского округа.

«Это яркий пример того, что нельзя ничего откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Оправдание можно найти всегда, почему сроки переносятся. Те, кто так считал, уже сегодня не работают», – отметил Губернатор.

Глава города Чапаевска Александр Кузнецов, который был избран на должность в этом году, рассказал о старте масштабного экологического проекта по ликвидации накопленного вреда на территории бывшего Средневолжского завода химикатов. «Уже с этого года благодаря серьезной поддержке федерального и регионального бюджетов стартует программа утилизации и консервирования отходов, которая позволит обезопасить жителей города от продуктов химического производства», – отметил он и добавил, что жители муниципалитета уже ставят множество задач, которые необходимо решить в ближайшее время.

«Каждый город имеет свою уникальность и особенность, свою историю. Несмотря на то, что вам уже приходилось работать в Чапаевске, нужно заново изучить историю, познакомиться с людьми, чтобы выполнять работу на должном уровне. Глава муниципального образования, в первую очередь, должен следить за чистотой, благоустройством, содержанием улиц и дорог. Также в его зоне ответственности - вопросы подготовки к новому отопительному сезону, решение проблемы безнадзорных животных и многие другие, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Александру Кузнецову. – Это работа на земле. Многое в Чапаевске удалось сделать. Но когда приезжаешь и видишь траншею канализации около школы, брошенную после ремонта в зиму и представляющую опасность для детей, понимаешь, что в глазах людей работа проведена насмарку. Когда люди жалуются на то, что вновь построенный по нацпроекту спортивно-оздоровительный центр недоступен для людей, это вызывает у них недоверие к власти. С этими вопросами вам тоже предстоит разобраться».

Избранный Глава Жигулевска Илья Сухих отметил, что уже провел ряд встреч с жителями города, старшими по домам, чтобы определить первоочередные проблемы для дальнейшего их решения. «Ощутил командный дух работы Правительства Самарской области, которое помогает решать задачи. Чувствуется плечо и поддержка», – отметил он.

«Очень важно находиться на одной волне с жителями города, потому что свое собственное ощущение может видеться иначе. Поэтому задачи по развитию муниципалитета нужно решать вместе с людьми, – отметил Губернатор. – Важно еще раз посмотреть и переосмыслить стратегические планы, которые были определены ранее».

Глава Сергиевского района Анатолий Екамасов ранее работал в должности первого заместителя. А с 5 апреля – уже в новом статусе. «Сергиевский район только условно можно назвать сельским. У вас есть и промышленность, и добыча, и переработка, и сельское хозяйство, – отметил руководитель области. – Вы возглавили мощный район, который за последние годы привык к лидерским позициям, к опережающему развитию. В этом есть и ваш вклад. Но эту динамику, несмотря на все сложности, нельзя упустить, не менее важно сохранить взаимопонимание с людьми».

«Волнение, конечно, есть, несмотря на то, что есть опыт работы в администрации в должности первого заместителя Главы. Нужно в режиме 24/7 отвечать за многотысячное население. Мы очень тесно работаем со всеми, прежде всего, с Правительством региона. И подтверждение этого – проекты, которые успешно реализуются. Вместе с командой, не сбивая шаг, мы будем идти вперед и делать все для того, чтобы люди ощутили еще больший уют и комфорт», – ответил Анатолий Екамасов.

Евгений Макридин был вновь избран Главой Волжского района – самого большого и близкого к областной столице муниципалитета. «Район многогранный: есть сельское хозяйство, промышленность, малый бизнес, активное строительство – Лопатинское, Смышляевское поселения. Все территории сегодня развиваются благодаря вашей поддержке, которую чувствуют жители – доложил Евгений Макридин. – За последние годы построено 15 детских садов, 4 самых крупных в Самарской области школы, ледовый дворец, бассейн, спорткомплекс, множество дворовых и общественных территорий. Район динамично развивается. Те задачи, которые сегодня стоят, можно решать только сообща».

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что район и дальше продолжит динамичное развитие, тем более, что у Евгения Макридина накоплен колоссальный опыт работы. «Важно, чтобы драйв, желание слышать и понимать каждого человека не угасло, надеюсь, делом вы это докажете», – обратился Глава региона.

В должности Главы Елховского района – самого молодого в Самарской области – продолжит трудиться Наталья Павлова. «Самым важным в своей работе считаю своевременность и качество реализации нацпроектов. За последние годы уже удалось многое сделать, в первую очередь добиться реконструкции очистных сооружений и строительства водовода. Вы помогли нам, и сегодня эти проекты уже реализуются. Продолжается капитальный ремонт школ, сельских домов культуры, благоустройство общественных пространств», – отметила она, обращаясь к руководителю области.

Дмитрий Азаров пожелал успехов в работе Главам городов и районов, еще раз обратив внимание на необходимость слаженной работы, нацеленной на решение проблем, которые обозначают люди, и достижение конкретных результатов.