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Дмитрий Азаров: сейчас в нашей стране главные герои – это медицинские работники

18 июня 2021 20:32
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Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров встретился с Самарской ассоциацией медицинских сестер.

Защита, забота, развитие – три ключевых принципа тождественны – и в политике, и в медицине. Самый важный принцип нашей работы – это человекоцентричность, человек – в центре внимания, в центре всей политики. Об этом напомнил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров, общаясь с представителями Самарской региональной общественной организации медицинских сестер.

 В партии «Единая Россия» родилась такая инициатива – встретиться с вами в канун Дня медицинского работника вот так, в неформальной обстановке, и поговорить, подчеркнул Дмитрий Азаров. Он отметил важность прямого диалога с людьми для создания по-настоящему народной предвыборной программы партии.

 Более 50% сестринского персонала региона – члены Самарской общественной организации медицинских сестер. Более 25 тысяч средних медицинских работника), из которых 19 тысяч – медсестры, более 2000 – фельдшеры, более 1000 – акушерки.

 В канун профессионального праздника Дмитрий Азаров отметил героизм современных медиков и сравнил его с подвигом первого человека, побывавшего в космосе – Юрия Гагарина.

 «И я не случайно вспомнил нашего героя, первого космонавта планеты. Потому что сегодня в нашей стране, да и вообще в мире, главные герои – это вы, медицинские работники. И сегодня мы встречаем вас здесь как представителей многотысячной армии наших защитников, которые первыми приняли на себя удар новой опасной инфекции. Не жалея сил, рискуя собственным здоровьем, а то и жизнью, вы и ваши коллеги, как настоящие солдаты, заслонили собой страну, родных и близких, всех наших граждан. Вы показали всем, как надо исполнять свой профессиональный и человеческий долг. За это вам – глубочайшая благодарность и заслуженное уважение! На самом деле, за время пандемии моральный авторитет медицинских работников, системы здравоохранения в целом резко возрос. Потому что люди увидели и оценили вашу самоотверженность, вашу важнейшую роль в этих драматичных обстоятельствах», -напомнил глава региона.

 Улучшение условий труда медработников, решение кадровых вопросов, социальная поддержка медперсонала и сестринского дела в регионе – как будут решаться такие задачи на уровне региона рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

 Особое значение медработникам среднего звена отводится в информировании жителей региона о вакцинации от COVID-19.

 «Вы как профессионалы, конечно, понимаете, что единственный способ победить коронавирус – сделать прививки значительному большинству жителей. Но далеко не все люди это понимают, и потому нынешние темпы вакцинации недостаточны для сдерживания новой волны пандемии, которая уже наблюдается в стране… Думаю, было бы очень важно, чтобы медицинские работники активно разъясняли ситуацию всем людям, с кем вы общаетесь, и своим профессиональным авторитетом побуждали бы их пройти вакцинацию. В этой ситуации слово одной медсестры в живом общении стоит разговора десяти заслуженных экспертов по телевизору», - пояснил Азаров.

 Свои предложениях по защите прав и интересов среднего медицинского персонала в Народную программу партии «Единая Россия» от сестринского сообщества Самарской области внесла президент общественного объединения медсестер Нина Косарева, член Самарской Общественной Палаты. Она сказала, что необходимо сделать все для повышения привлекательности труда среднего медицинского персонала, строить социальное жилье и стимулировать материальными выплатами.

 В четырех медицинских колледжа губернии в настоящее время обучается более 8 тысяч студентов. Главная медицинская сестра Тольяттинской горбольницы №5 Наталья Стасюк отметила, что важным для медиков остается и повышение качества непрерывного профессионального образования не только молодых кадров, но и работающего медицинского персонала Самарской области.

Все высказанные предложения медиков секретарь отделения, глава региона Дмитрий Азаров взял в работу, а по ряду напутствий дал поручения министру здравоохранения Беняну. Все высказанные на встрече предложения   будут сформулированы в  тезисы «Народной программы» -  программы с которой партия «Единая Россия» пойдет на выборы уже  в сентябре этого года.

 

Фото:    пресс-служба реготделения партии "ЕР"

 

Теги: встреча Дмитрий Азаров медсестры

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