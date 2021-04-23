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Дмитрий Азаров: Самарское региональное отделение уже приступило к работе по реализации послания президента на территории региона

23 апреля 2021 10:11
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Дмитрий Азаров: Самарское региональное отделение уже приступило к работе по реализации послания президента на территории региона

На совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии определили приоритетные направления, которые найдут отражение в Предвыборной программе «Единой России»

В ходе встречи были выделены шесть приоритетных направлений предвыборной программы партии – это вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики.

Член Бюро Высшего совета партии, Секретарь реготделения, глава региона Дмитрий Азаров отметил, что Партия «Единая Россия» без раскачки начала реализацию послания президента: «Мы внимательно провели аналитическую работу по всем пунктам послания и отметили, что целый ряд инициатив «Единой России» были озвучены президентом с прямой отсылкой на предложения партии и будут воплощены в ближайшие месяцы. Но на этом работа не заканчивается. Всем фракциям «Единой России», которые представляют партию в законодательных органах   всех уровней, в ближайшее время предстоит отработать законы и другие нормативные документы».

Отмечая важные аспекты в послании президента, которые затрагивают каждого человека, а это социальная защита, поддержка семей с детьми, развитие сфер образования и здравоохранения.

На совместном заседании Бюро Высшего совета партии и Президиума Генсовета партии было отмечено, что «Единая Россия» проведет широкое обсуждение своей Программы – в нем примут участие эксперты, а также жители всех регионов страны. Сбор предложений граждан пройдет на базе общественных приемных Председателя партии, волонтерских центров «Единой России» и на площадках партийных проектов.

«Конечно же, у Самарской области есть свой план исполнения послания президента. Мы дополним те идеи, которые уже реализуются  в регионе благодаря опережающей «Стратегии лидерства», разработанные вместе с жителями и в ближайшие недели проведем их актуализацию. В конце мая мы проведем партийный форум, пригласим к обсуждению широкие круги общественности, чтобы выработать свою программу, которая будет нацелена на повышение уровня качества жизни, повышения уровня благосостояния наших граждан, программу, нацеленную на опережающее развитие нашего региона»,- заявил Дмитрий Азаров.

Теги: «Единая Россия» Дмитрий Азаров партия

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