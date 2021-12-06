Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН

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В понедельник, 6 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о достижениях России на примере региона в Организации Объединенных Наций, представив Седьмое издание Доклада программы «Регионы России и цели устойчивого развития ООН». Мероприятие прошло в формате видеоконференции между Правительством Самарской области и отделением ООН в Женеве.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества. Событие поддержало Министерство иностранных дел России.

Самарской области впервые доверено представить перспективные проекты нашей страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на столь авторитетной мировой площадке. Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это – знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации «Повестки-2030».

«Для меня, уроженца Самарской области, поделиться успехами своей родной земли со всем миром – особая гордость и ответственность, – подчеркнул в начале своего выступления Дмитрий Азаров. – Для нас это очень ответственное событие – представить наш регион по целям устойчивого развития на площадке ООН. И мы очень надеемся, что сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, участие в программах даст нашему региону дополнительные возможности для развития».

За последние годы под руководством Дмитрия Азарова Самарская область смогла добиться значимых результатов по всем направлениям социально-экономической деятельности. Во многом, поэтому Глава региона получил возможность представить опыт развития субъекта на площадке Организации Объединенных Наций. Это говорит о том, что динамичное развитие Самарской области и значительный опыт ее руководства в реализации крупных проектов признаны на мировом уровне.

«Самарская область зарекомендовала себя как регион России, разделяющий высокие принципы и цели Организации Объединенных Наций, – подчеркнул первый заместитель председателя международной общественной организации «Российская ассоциация содействия ООН», вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН Алексей Борисов. – Регион уже проделал значительную работу на пути реализации «Повестки-2030» - проводит передовые устойчивые проекты, адаптирует существующие процессы к целям устойчивого развития. Мы искренне рады, что именно Самарская область вошла в наш проект».

Напомним, цели устойчивого развития, принятые на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 года в рамках Резолюции 70/1, охватывают широкий спектр глобальных проблем, с которыми сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны. Задачи, сформулированные ООН в 17 целях устойчивого развития, во многом коррелируют с задачами национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, а также Стратегией социально-экономического развития региона, которая рассчитана до 2030 года.

«Рада приветствовать всех на очередной встрече с одним из очень важных, очень интересных, очень динамично развивающихся российских регионов – Самарской областью – и поговорить о том, как цели устойчивого развития реализуются на региональном уровне. Для нас это очень важно, поскольку мы все понимаем, что повестка – Цели устойчивого развития – не может быть реализована только на каком-то одном уровне, например, на уровне национальных государств. Она должна реализовываться на всех уровнях: на уровне регионов, городов, поселений и на уровне каждого человека, потому что, только работая вместе, мы сможем воплотить в жизнь «Повестку 2030», – приветствуя участников встречи, отметила генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в г. Женеве Татьяна Валовая.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что самарский регион за 435 лет прошел огромный путь развития от небольшой крепости до космической столицы России. Область знают во всей стране и за ее пределами.

На сегодняшний день регион является одним из ведущих промышленных центров России. Основу экономики составляют: автомобилестроение, химия, производство авиационной и космической техники, нефтепродуктов, пищевая промышленность. Самарская область является одним из ведущих мировых производителей автомобилей. Все российские пилотируемые космические полеты осуществляются на ракетах самарского производства. На предприятиях выпускается 70% отечественных синтетических напольных покрытий. Кроме того, Самарская область производит пятую часть российского объема аммиака, десятую часть синтетического каучука и автомобильного бензина, а также дизельного топлива.

«Самарская область – это опорный регион России с уникальным человеческим, природным, ресурсным, экономическим и инновационным потенциалом. Этот статус подтверждают эксперты. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата мы входим в ТОП-10 регионов России. Мировые рейтинговые агентства на протяжении последних 4 лет стабильно повышают оценки экономического и инвестиционного потенциала региона. Самара находится в ведущей десятке городов России с лучшими экосистемами для развития стартапов», – отметил Губернатор.

В своем докладе Губернатор отметил, что в достижении целей устойчивого развития значительную роль играет экологическое благополучие. Сейчас перед всем мировым сообществом стоит непростая задача по снижению негативного антропогенного воздействия. Благодаря применению наилучших доступных технологий выбросы в атмосферу за последние 10 лет на территории Самарской области сократились на 17,5%. Большое внимание уделяется развитию «зеленой» энергетики. В регионе работает Жигулевская ГЭС, солнечная электростанция, а уже в 2023 году начнет работать ветропарк.

Идет комплексная работа по оздоровлению Волги, которая включает в себя строительство 30 очистных сооружений, чтобы к 2025 году в три раза – на 200 млн кубометров – снизить загрязненные стоки. Особое внимание уделяется повышению качества питьевой воды. Продолжается восстановление лесов.

По мнению руководителя региона, основа экономического роста – значительные инвестиционные вложения. Эффективно работают особая экономическая зона, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные и технопарки различной специализации. В Самарской области действуют абсолютно все предусмотренные законодательством России преференциальные режимы для ведения бизнеса: от налоговых льгот до свободной таможенной зоны. С участием иностранного капитала в губернии работают 1,5 тысячи предприятий. Развивается и малый бизнес.

«Учитывая географическое положение, нахождение в густонаселенной части страны с уникальными транспортно-логистическими возможностями, налоговыми и таможенными режимами, наш регион – идеальное место для крупных международных проектов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Укреплению экономических и гуманитарных связей между Европой и Азией будет способствовать международный транспортный коридор «Европа – Западный Китай», часть которого пройдет через Самарскую область. В регионе возводится новый мостовой переход через Волгу и 100 километров новой автомобильной трассы. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства и входит в число лучших мировых практик ГЧП Европейской экономической комиссии ООН.

В Самарской области сформирован мощный инновационный аэрокосмический кластер, объединяющий ведущие предприятия ракетостроения, двигателестроения, производства авиационной техники, научно-исследовательские организации и университеты, входящие в списки лучших вузов России и мира. Существенным подспорьем становится Научно-образовательный центр «Инженерия будущего». По итогам 2020 года он признан наиболее эффективным в стране. Стоит задача сделать его одним из мировых лидеров по развитию инноваций и инжиниринга.

Одна из фундаментальных задач Правительства региона – забота о благосостоянии населения, в том числе материальном. Создаются все условия для достойного уровня жизни граждан.

«Бюджетная политика носит ярко выраженный социальный характер. Для жителей региона предусмотрено более 120 видов социальных пособий, что позволяет комплексно и адресно подходить к поддержке граждан. Отдельные категории населения обеспечиваются жильем за счет бюджетных средств. Есть специальная государственная программа, которая помогает людям из ветхого жилого фонда переехать в новое жилье, и она последовательно реализуется. В зоне особого внимания - поддержка семей с детьми», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В последние два года принимаются поистине беспрецедентные усилия по модернизации и укреплению системы регионального здравоохранения, активно строятся поликлиники и больницы, которые оснащаются самым современным оборудованием. «Мы эффективно используем инструменты концессии в медицинской сфере. По этому направлению регион – лучший в России. Так, проект создания Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии вошел в список лучших мировых практик государственно-частного партнерства премии Европейской экономической комиссии ООН», – напомнил Губернатор. Активными темпами развивается спорт, культура и туризм.

«Трудно передать словами все очарование самарской земли, которое носят в душе все мои земляки. Я бы очень хотел, чтобы все участники этой встречи смогли хоть раз в жизни увидеть мой родной край своими глазами, почувствовать его красоту и гостеприимство людей, – обратился Глава региона, пригласив участников встречи посетить губернию. – Самара по праву считается космической столицей России, и я хочу предложить вам, уважаемые дамы и господа, представить себя в роли космических первопроходцев – Юрия Гагарина и Алексея Леонова – и открыть для себя удивительную Самарскую область – регион, который люди часто называют «сердцем России»; родину ракет-носителей «Союз» и автомобилей «Лада», Седьмой симфонии Шостаковича и нобелевских лауреатов».

Правительство области во главе с Губернатором придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными учреждениями, поскольку регион является одним из самых динамично развивающихся в России. Такое взаимодействие позволит тиражировать успешные практики губернии на международном уровне. Помимо прочего, регион заинтересован в том, чтобы иностранные компании в качестве стартовой площадки для работы в нашей стране выбирали Самарскую область.

Первый заместитель председателя международной общественной организации «Российская ассоциация содействия ООН» Алексей Борисов поблагодарил Дмитрия Азарова за «впечатляющую презентацию» и отметил: «Самарская область – это один из самых передовых регионов нашей страны, в том числе и по «Повестке-2030». Уверен, что мы и дальше будем обмениваться нашим передовым опытом, в том числе, на площадках ООН. Уверен, нам есть чем поделиться, рассказать о передовом опыте, который может быть полезен для всех стран, членов Организации Объединенных Наций».

«Пример реализации Самарской областью целей устойчивого развития на региональном уровне может служить своего рода ориентиром даже для целого ряда государств, которые осуществляют данные цели на уровне своих стран, – подчеркнул директор Информационного центра Организации Объединённых Наций в г. Москве Владимир Кузнецов. – Российская Федерация – это огромная страна, где каждая территория имеет свои особенности. В ней представлены разные субъекты, однако Самарская область, вне всякого сомнения, образец для территорий сопоставимых по масштабу, уровню населения и по площади».

Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в г. Женеве Татьяна Валовая выразила уверенность в том, что эта презентация Самарской области даст дополнительный толчок реализации целей устойчивого развития, в том числе на глобальном уровне. «Мы пытаемся навести мосты между теми, кто стремиться реализовать проекты по целям устойчивого развития», – подчеркнула она и обратила внимание на возможность развития сотрудничества с различными площадками, работающими при ООН – Европейской экономической комиссии и Лаборатории целей устойчивого развития. «Это новое подразделение, которое располагается здесь, в нашем офисе в Женеве. Оно как раз ставит себе цель облегчить координацию действий в сфере достижений целей устойчивого развития, найти дополнительные возможности и навести новые мосты», – добавила Татьяна Валовая.

«На мой взгляд, это крайне перспективно для взаимодействия. Мы готовы не только делиться опытом, но с еще большим желанием готовы брать лучшие практики для реализации на территории нашего региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров и выразил готовность к наиболее активному сотрудничеству.

«Наведение мостов – для нас актуальная тема. Мосты, общественные коммуникации сейчас в фокусе особого внимания, тем более в период пандемии, когда система социальных коммуникаций сильно трансформирована. А в какой-то момент, казалось, что она совсем разрушена. Но мы адаптируемся к различным условиям, и эта работа очень важна», – отметил Губернатор. Он добавил, что сейчас ведется активная работа по включению двух объектов – Бункера Сталина и Земляного вала «Новая Закамская черта», расположенных в Самарской области, – во всемирный список наследия ЮНЕСКО.

После презентации состоялось торжественное открытие фотовыставки о Самарской области в здании Отделения ООН в Женеве.