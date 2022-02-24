Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

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Самарская область готова к приему людей из ДНР и ЛНР. В регионе организованы пункты временного размещения (ПВР), где созданы безопасные и комфортные условия нахождения вынужденных переселенцев, основную часть которых составят женщины, дети, лица старшего поколения. Готовность ПВР и ответственных служб проверил Губернатор Дмитрий Азаров.

Для размещения ПВР в Самарской области определены базы отдыха в различных муниципалитетах. Это санаторий «Колос» (Кинель-Черкасский район), лагерь «Космос-2» (Красноярский район), базы отдыха «Волжанка» (п.Волжский) и «Дубки» (Самара, ул.Демократическая). В настоящий момент объекты не задействованы в организации смен для жителей губернии. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в кратчайшие сроки была проведена необходимая работа по подготовке ПВР к приему людей, где в общей сложности планируется разместить около 1000 человек. Накануне приезда вынужденных переселенцев в Самарскую область Глава региона проверил готовность ПВР к приему людей.

Дмитрий Азаров в ходе осмотра ПВР на базе отдыха «Дубки» в Самаре, где могут жить 226 человек, первым делом поставил задачу отработать процесс размещения переселенцев. Таким образом, чтобы люди по прибытию в ПВР в максимальное короткое время оказались в своих номерах. «Сначала люди должны попасть в свои номера, расположиться там, спокойно отдохнуть, а уже потом все вопросы по оформлению документов. Никто не должен толпиться на улице или в холле, с вещами ждать, когда все организационные вопросы решат. Комфорт и удобство людей - первоочередно», - подчеркнул Губернатор.

Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, специалисты социальной службы будут встречать людей уже в поезде по ходу следования. По дороге в ПВР будет собрана дополнительная информация и передана в объекты размещения. «Таким образом, к моменту приезда людей в ПВР мы будем знать весь списочный состав, заранее распределим, кто в каком номере. Уже сразу людей распределим по номерному фонду», - рассказала Регина Воробьева.

Жилой фонд ПВР на базе отдыха «Дубках» оснащен необходимой мебелью, электрическими чайниками, телевизорами, мини - холодильниками, ванными комнатами. Глава региона обратил внимание на то, что надо учесть потребности всех, каждого человека. По предварительной информации, около половины прибывающих - это дети разных возрастов, в том числе младенцы. «Надо заранее все предусмотреть для деток и их мам, все условия создать. Давайте там, где будут размещаться совсем маленькие детки, мы предоставим наши наборы для новорожденных. Там все есть», - сказал Глава региона. «Как только мы понимаем, что в ПВР будут младенцы, мы сразу синхронно все вопросы отрабатываем. В том числе, привозим и ставим кроватки, пеленальные столы, расходники разные, наши комплекты новорожденных, как Вы предложили, Дмитрий Игоревич», - ответила Регина Воробьева, добавив, что будут учтены все потребности пожилых лиц и людей, имеющих какие – либо заболевания или ограничения здоровья.

Людям из ДНР и ЛНР, которые были вынуждены экстренно оставить свои дома, чтобы сохранить жизни, будет оказана вся необходимая помощь. После размещения в ПВР и отдыха переселенцам помогут решить все организационные вопросы, проведут повторное ПЦР – тестирование (первичное – по прибытию в Ростовскую область), окажут юридическую помощь, проконсультируют по социальным мерам поддержки, в том числе предусмотрена возможность оформления на месте единовременных социальных выплат. Переселенцы будут обеспечены мобильной связью и бесплатным Интернетом по wi-fi. В пунктах установят ноутбуки для общего пользования. В каждом пункте предусмотрены медицинские кабинеты, при необходимости людям окажут психологическую помощь. Первые дни в ПВР будут работать специалисты миграционной службы. «Здесь также надо все организовать таким образом, чтобы не было сбоев, специалистов хватало, по времени все распределить», - сказал Дмитрий Азаров. Глава региона также поручил минсоцу организовать единый call – центр для консультирования вынужденных переселенцев по всем вопросам, номера телефонной линии разместить на видных местах в ПВР.

Дмитрий Азаров также поставил задачу отладить все вопросы, связанные с образовательным процессом, работой игровых и детских комнат, досугом детей: «Необходимо полное понимание по дошколятам и школьникам, как дети будут учиться и чем заниматься в свободное время. Должны быть организованы экскурсионные, образовательные, культурные и просветительские программы. Психологическое и эмоциональное состояние людей, особенно деток, очень важно. Мы понимаем, с каким стрессом они были вынуждены столкнуться, в каком состоянии к нам приедут», - подчеркнул Губернатор.

Руководитель минсоца региона сообщила, что в части организации образовательного процесса вся предварительная работа проведена - необходимо дождаться точных списков прибывающих людей. «По организации досуга уже волонтеры готовы приехать и делать выездные досуговые клубы. Позднее планируем вывозить детей из ПВР для организации культурных и экскурсионных программ», - сообщила Регина Воробьева. Для лиц трудоспособного возраста предусмотрена возможность временного устройства на работу. В каждом ПВР будет развернут мобильный пункт центра занятости.

Для организации питания в ПВР готова работа пищевого блока, сформировано предварительное меню, рассчитан объем требуемых продуктов, исходя из ожидаемой 100% загрузки объекта. Питание будет вестись посменно. «Нужно четко понимать меню и объем требуемых продуктов сразу на неделю вперед. Для вас это обычная работа, поэтому здесь проблем быть не должно», - отметил Глава региона.

Ян Альховский, директор базы отдыха «Дубки», уверил Главу региона, что персонал объекта к приезду и приему людей полностью готов. Дмитрий Азаров, завершая осмотр ПВР в «Дубках», еще раз обратил внимание администрации, минсоца региона и ответственных служб на то, что для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР должны быть созданы максимально комфортные, удобные и безопасные условия проживания в ПВР, требуется учесть потребности каждого человека, необходимо продумать каждую мелочь.