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Инвестиционный Совет традиционно выступает площадкой для обсуждения и координации деятельности бизнеса и власти всех уровней.
Дмитрий Азаров провел заседание Совета по улучшению инвестклимата в регионе
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Дмитрий Азаров провел заседание Совета по улучшению инвестклимата в регионе

29 апреля 2021 21:06
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Инвестиционный Совет традиционно выступает площадкой для обсуждения и координации деятельности бизнеса и власти всех уровней.

Сегодня, 29 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.

В нем приняли участие руководители министерств, главы городов и районов региона, представители крупнейших промышленных предприятий, госкорпораций, предпринимательского сообщества и общественных объединений.

Инвестиционный Совет традиционно выступает площадкой для обсуждения и координации деятельности бизнеса и власти всех уровней, для развития инвестиционной политики региона, а также для выработки эффективных предложений для улучшения условий ведения бизнеса.

В непростой год пандемии по поручению главы региона и поддержке федерального центра предприятиям Самарской области оказывались беспрецедентные меры помощи. Среди них налоговые каникулы, денежные выплаты, льготные кредиты и многое другое. Несмотря на пандемию, в области не был отменён ни один значимый инвестпроект. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в прошлом году в регионе запущено 15 новых производств и создано 10 тысяч новых рабочих мест — это даже больше, чем в 2019 году, когда бизнес еще не столкнулся с ограничениями из-за распространения инфекции. 

«В результате по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Самарская область устойчиво входит в первую двадцатку регионов России, а в рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП мы занимаем первое место, – отметил Дмитрий Азаров – В регионе не приостановлен ни один проект, продолжается реализация ранее начатых инфраструктурных проектов с сохранением заданного темпа».

Вопросы повышения инвестиционной привлекательности находятся в центре внимания региональных властей. Напомним, в регионе успешно ведется строительство автомобильной дороги – обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В сентябре 2020 года проект победил в номинации «Лучший проект в сфере автомобильных дорог» Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА».

Губернатор подчеркнул, что Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по увеличению роста инвестиций к 2030 году не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года.

«Мы уже многого достигли – скачок с 65 на 22 место в рейтинге инвестпривлекательности АСИ это наглядно доказывает. Но конечно, работу необходимо продолжать. Конкуренция между регионами сегодня очень высока, и наша задача – «приземлить» самые интересные, выгодные проекты на территории Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В рамках заседания рассмотрен вопрос о создании рабочей группы при Совете по инвестициям по развитию экспортной деятельности в регионе. Это позволит координировать работу по созданию благоприятных условий для развития экспортного потенциала, снизить административные барьеры для предприятий-экспортеров.

О концепции регионального портала технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры рассказал министр энергетики и жкх Александр Мордвинов. Региональный портал – электронная площадка, призванная оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы технологического присоединения для всех его участников. Глава региона поручил структурировать и ускорить работу по созданию «единого окна».

В ходе совещания к обсуждению был представлен инвестиционный проект по созданию туристического комплекса на территории Клявлинского муниципального района. Инвестор рассказал про запланированный гостиничный spa-комплекс, строительство рыбоводческого хозяйства. В эко-отеле смогут отдохнуть гости и из других регионов России, но для жителей Самарской области будет предусмотрена скидка в 20%.

«Это очень интересный проект, – отметил губернатор, – Много уже сделано. Радует, что такой проект  реализуется в достаточно отдаленном от Самары районе. Там рядом три соседних региона, инвесторы понимают, как и кого туда привлекать. Хороший просчет проекта».

Также одобрение Совета получил и проект по увеличению площади «Агропромышленного парка «Самара»  путём строительства 3-ей очереди.

«Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Теги: Дмитрий Азаров Инвестиционный Совет

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