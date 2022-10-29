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В пятницу, 28 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре. В обсуждении приняли участие Главный Федеральный инспектор Самарской области Михаил Феоктистов, члены регионального Правительства, представители силовых структур и ведомств региона, общественных организаций, вузов, депутаты, главы муниципальных образований.

Открывая заседание, губернатор отметил, что проведение Парада Памяти стало доброй традицией в Самарской области.

«Сегодня наша страна, находясь под мощным внешним давлением, вынуждена отстаивать свою независимость и противостоять неприкрытой агрессии так называемого «коллективного Запада». По сути, это время смены исторических эпох, когда из обломков старого, однополярного мира, вырастает более справедливый, многополярный мир. И Россия, безусловно, находится в авангарде этих исторических изменений. В ходе валдайского дискуссионного клуба очень подробно на существующую в мире ситуацию, те изменения, которые сегодня происходят, высказал свою позицию Президент Владимир Владимирович Путин. Абсолютно согласны с его оценками, выводами и направлением движения нашей страны. Для нас нет задачи более важной, чем обеспечение победы в этом противостоянии», - обратился к участникам обсуждения Дмитрий Азаров.

Этой же задаче должен служить и предстоящий Парад Памяти. Глава региона подчеркнул важность качественной подготовки к этому событию государственного масштаба, ставшему знаковым для Самары и Самарской области.

Напомним, проведение Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, было инициировано ветеранскими организациями, и широко поддержано жителями нашего и других регионов. Парад Памяти проводится в Самаре с 2011 года. В этом году Парад пройдет уже в 12-ый раз.

«Важность Парада, его значение для Второй мировой войны, его вклад в историю современного мира все вы хорошо знаете. И конечно, мы гордимся тем, что наш парад из трех, которые прошли в тот день, был самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени. Рад, что эта традиция на самарской земле живет и сегодня. События последних лет, тем более текущего года, подтвердили важность и значимость этого события на территории нашего региона для всей страны», - заявил губернатор.

Сегодня Парад Памяти является самым масштабным патриотическим проектом в Приволжском Федеральном Округе.

«Это проект действительно народный, проект, объединяющий все политические силы, все общественные объединения, - обратил внимание руководитель области. - Осознавая свою ответственность, мы должны подойти к подготовке Парада Памяти в высшей степени скрупулезно, творчески, не для отчета, не для галочки, с должным уважением и от всей души, пониманием того, что проект живой, он продолжает развиваться».

В этом году тема Парада Памяти – «Дорога Победы». Парад призван не только подчеркнуть преемственность поколений, но и показать, что и сегодня жители России, Самарской области, патриоты нашей Родины готовы к решению самых серьезных задач - и в труде, и в бою.

«Парад Памяти должен вселить в его участников и зрителей тот победный дух, который помог нашим отцам, дедам и прадедам в тяжелейших условиях отстоять свободу и независимость нашей Родины. Важно, чтобы в сознание каждого из нас огненными буквами впечатался лозунг, с которым наше старшее поколение сокрушило фашизм: «Все для фронта, все для Победы!» Этот лозунг должен помочь нам внутренне мобилизоваться, стать руководством к действию. Провести Парад Памяти на самом высоком организационном уровне для нас - дело чести. И, конечно, священный долг перед теми, кому мы обязаны Великой Победой», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Участниками оргкомитета была проделана большая работа по подготовке важного события. О ней доложил председатель организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского патриотического проекта «Парад Памяти», заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

«В этом году происходит перезагрузка проекта, и Парад Памяти приобретает новый смысл. Мы говорим не только о героическом прошлом, но и о сегодняшнем дне, о борьбе с нацистским режимом сегодня, о специальной военной операции ради мира на земле Донбасса, нашего Отечества, защиты мирных граждан и интересов нашей страны. Сейчас особенно важно осознание сопричастности к истории страны, своей роли - боевой, трудовой, волонтерской - на пути к победе», - сказал зампред Правительства региона.

В 2022 году бойцы российской армии, участники специальной военной операции пройдут парадным маршем по площади Куйбышева, как их деды и прадеды - участники Великой Отечественной войны. Инициативу по прохождению парадных расчетов из числа мобилизованных военнослужащих, которым предстоит участие в специальной военной операции, поддержали в Министерстве обороны РФ. И это будет их Дорога Победы, как было в ноябре 1941 года.

В Параде Памяти также примут участие парадные расчеты силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, юнармейских отрядов из разных регионов Российской Федерации.

По традиции 15 октября в день подписания приказа ГКО об эвакуации в запасную столицу стартовали специальные патриотические мероприятия, акции, программы, конкурсы агитбригад, рисунков, стихов, юных журналистов и блогеров, смотр строя и песни, лектории, кинопоказы, во всех общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях, учреждениях культуры. Специальные патриотические мероприятия проходят во всех муниципальных районах и городских округах Самарской области, а также регионах Приволжского федерального округа.

Для участия в выставке на площади им. Куйбышева будут задействованы только уникальные образцы техники и оружия 1941 года. Их везут частные коллекционеры, военно-патриотические и исторические клубы из разных регионов РФ.

24 октября на пл. Куйбышева состоялся региональный смотр строя и песни парадных расчетов Самарской области, в котором приняли участие 52 расчета юнармейцев, кадетов, военно-патриотических клубов. Все они также станут участниками парада 7 ноября.

По инициативе ректоров вузов и представителей предприятий Самарской области было принято решение провести гражданскую демонстрацию в память о единственной гражданской демонстрации в годы Великой Отечественной войны - в поддержку Героев на Дороге Победы сегодняшнего дня.

В преддверии Парада в Самаре и области пройдет ряд патриотических мероприятий. 29 октября в Культурном центре им. В. Грушина состоится Творческий вечер памяти Народного артиста СССР, Героя труда Российской Федерации Василия Ланового. Вечер проведет его супруга, народная артистка России Ирина Купченко, в нем также примут участие коллеги, заслуженные артисты России, боевые офицеры и друзья Василия Семеновича, с которыми он выступал на одной сцене. Участие в мероприятии примут жены военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе участников СВО и мобилизованных.

2 ноября состоится встреча победителей региональных патриотических и творческих конкурсов Парада Памяти в Самарской Губернской Думе.

6 ноября, в 14:00 в Историческом парке «Россия - моя история» откроется выставка Российского военно-исторического общества «Война. Герои и подвиги».

В Параде Памяти в Самаре примут участие делегации из всех регионов Приволжского Федерального округа. Будет парадный расчет из города-побратима Самарской области - Снежное.

Помимо самого Парада Памяти, который начнется в 12.00 на площади Куйбышева, где будет также организована работа тематических, исторических, музейных площадок, полевой кухни, выставка военно-исторической техники, музея артефактов СВО, отправка открыток бойцам в зону СВО, 7 ноября в Самаре пройдет еще ряд значимых мероприятий. Так, состоится торжественное открытие памятных досок на здании Дома офицеров Самарского гарнизона - командующему военным парадом 7 ноября 1941 года генералу армии Максиму Алексеевичу Пуркаеву, первому командующему 3 Ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, и дирижеру военного оркестра парада 7 ноября 1941 года, генерал-майору, инспектору военных оркестров Рабоче-крестьянской Красной армии, педагогу, композитору, автору множества военных маршей Семену Александровичу Чернецкому.

В 14.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет патриотический концерт «Спасибо за верность, потомки!».

На следующий день, 8 ноября Самарская область примет историко-просветительский окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества «История для будущего. Информационный фронт». Форум проводится при поддержке Министерства просвещения России в рамках национального проекта «Образование».

Форум объединит весь Приволжский федеральный округ. Гостями станут ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, а главными участниками – молодежь.

«В названии форума содержится метафора «информационный фронт». Это неслучайно. Информационный фронт – один из основных. Информация сегодня – поле противостояния», - отметил Александр Фетисов, докладывая о предстоящем форуме.

Главными темами для обсуждения в ходе форума станут противостояние информационному давлению стран Запада, противодействие «культуре отмены».

Форум будет проходить с 10.00 до 17.00 на площадке Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Также будет организована прямая трансляция на федеральном портале История.рф.

В рамках форума для молодежи будет организовано ток-шоу «Категорически!» Дмитрия Пучкова – российского блогера, известного широкой общественности как Goblin, писателя, публициста, переводчика и патриота.

В этот же день в рамках форума состоится пленарное заседание, в котором примут участие помощник Президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак, российский журналист, политолог, общественный деятель, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев, популярнейшие военные эксперты, блогеры-обозреватели СВО Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко.

Дмитрий Азаров предложил студентам вузов и ссузов принять участие и в пленарном заседании и в обсуждении, которое пройдет в рамках окружного патриотического форума.

«Эта тема сейчас точно волнует всех, - подчеркнул губернатор важность участия молодежи в обсуждении текущей ситуации. - Очень хорошо, что участвуют такие спикеры, нужно сделать это масштабно, чтобы это была патриотическая дискуссия по всей области».

Фото: Андрей Савельев