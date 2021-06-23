Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области 

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Более 161 тысячи школьников и студентов региона в прошлом году добровольно прошли социально-психологическое тестирование, которое позволяет определить возможную склонность к употреблению наркотических и психотропных веществ и аддиктивному поведению. Таким образом, охват по сравнению с 2019 годом вырос и составил более 96%.

Такие итоги были подведены на заседании региональной антинаркотической комиссии, которое в режиме видеоконференции провел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Участие приняли руководители министерств, главы муниципальных образований, представители правоохранительных органов и контрольно-надзорных ведомств.

Министр образования и науки региона Виктор Акопьян обратил внимание на заинтересованность в таком тестировании как со стороны родительского сообщества, так и руководства образовательных учреждений. «По итогам прошлого года нам удалось привлечь к тестированию на 17 тысяч человек больше, чем в 2019. Количество отказов существенно уменьшилось, – отметил руководитель министерства. – Если в 2019 году откликнулся один вуз – технический, то в прошлом – все университеты Самарской области».

Таких результатов, по мнению руководителя регионального социопсихологического центра Татьяны Клюевой, удалось добиться благодаря масштабной информационной работе с педагогами, учениками и их родителями. Тестирование позволяет определять группы риска и выстраивать эффективную профилактическую работу с молодежью, что в конечном счете направлено на сохранение здоровья и жизни подрастающего поколения.

«В рамках исследования выявляются не только факторы рискованного поведения детей, но и его причины. Часто они связаны с внутрисемейными отношениями. Соответственно, по итогам тестирования с семьями могут поработать специалисты», – пояснила Татьяна Клюева.

«Спасибо руководителям образовательных учреждений, педагогам за результат: мы каждый год фиксируем увеличение числа тестируемых подростков, здесь проведена большая работа», – отметил Губернатор.

В прошлом году в группе риска оказались 3,5 тысячи человек. С теми, у кого аддиктивное поведение выражено наиболее остро, применяются индивидуальные подходы.

Кроме того, регулярно проводятся медицинские профосмотры, которые позволяют точно определить зависимость от наркотических веществ. В 2020 обследования прошли чуть больше 4 тысяч человек. «По итогам медосмотров положительных результатов на употребление наркотических веществ выявлено не было», – подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Глава региона подчеркнул, что самоуспокаиваться в данном вопросе нельзя, новые вызовы требуют постоянного совершенствования материально-технической базу медучреждений для выявления зависимых и профилактических действий. «У нас стоит задача раннего выявления склонности, предрасположенности ребят к употреблению наркотических и психотропных веществ. Появляются новые виды различных препаратов, поэтому необходимо учитывать все изменения, находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Нужно укреплять материально-техническую базу, потому что есть риск, что некоторые новые запрещенные вещества просто не выявляются. Ситуацию нужно проанализировать», – поручил Дмитрий Азаров руководителю регионального минздрава.

Кроме того, Губернатор поручил Виктору Акопьяну выяснить, проходили ли тесты молодые люди, которые сегодня стоят на учете из-за употребления наркотиков. «Это тоже оценка нашей эффективности, давайте относиться к этому очень внимательно, – акцентировал внимание участников заседания Глава региона. – Кроме того, считаю необходимым проводить анализ социальных сетей с использованием элементов искусственного интеллекта и сопоставлять с данными людей, которые стоят на учете. Методики, которые у нас есть по анализу социальных сетей на предмет вовлечения людей в экстремистскую деятельность, уже себя оправдывают. Давайте мы проработаем, проведем дополнительные настройки систем для пресечения вовлечения наших граждан в наркотическую зависимость. Это может давать более весомый эффект».

Главы Самары Елена Лапушкина и Тольятти Николай Ренц отчитались о работе по профилактике наркомании в крупнейших городах региона. Они отметили, что отвлечь молодых людей от пагубных пристрастий помогают различные культурные и спортивные мероприятия, акции, программы с временным трудоустройством.

Тем не менее, по данным силовых ведомств, в крупных городах области отмечается рост числа отравлений наркотиками, в том числе с летальным исходом. По мнению Елены Лапушкиной, это, прежде всего, связано с появлением новых запрещенных веществ.

На прирост, по мнению Николая Ренца, отчасти повлияла и «удаленка» во время пика пандемии в прошлом году, «поскольку молодежь была предоставлена сама себе и много времени проводила в интернете».

«Вы один из немногих глав муниципальных образований, который точно знает, как с этой зависимостью, бедой бороться. И в этом смысле у меня на вас большие надежды. Прошу вас лично на уровне города «разложить эту тему до молекул» – выработать предложения, разработать проекты, которые мы сможем тиражировать на территории региона», – обратился Дмитрий Азаров к Николаю Ренцу.

С докладом о наркоситуации выступил и Глава Отрадного Александр Бугаков. В городе на протяжении нескольких лет уровень распространенности наркомании выше, чем в среднем по губернии.

«У вас ситуация чрезвычайная: в 2 раза хуже, чем в среднем по области! Вы рассказали, что проводите профилактические мероприятия. А где результат вашей работы? Мер, которые годятся для большинства муниципальных образований области, где ситуация лучше, для вашей территории недостаточно. Какие чрезвычайные меры вы принимаете»? – потребовал доклада Губернатор.

Александр Бугаков пояснил, что молодежь привлекается к участию в различных городских программах и проектах, в частности, «Отрадный-спортград». И сегодня на учете врачей-наркологов состоит 136 человек, среди которых нет несовершеннолетних детей. «В нашем городе, по неофициальной информации, несколько интернет-магазинов, очень много закладок. Наркодилеры совершенствуют свою работу, распространяя новые виды веществ», – отметил Глава Отрадного, однако на уточняющие вопросы ответить не смог.

«При такой ситуации вам надо знать подробности. Ваш доклад не принимается. Нет аналитики, нет понимания. Ситуация требует исправления. Считаю работу муниципальной комиссии неудовлетворительной», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он поручил в течение двух недель проанализировать ситуацию в Отрадном детально и представить содержательный доклад, отчет с выводами и предложениями по исправлению ситуации.