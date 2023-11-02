Дмитрий Азаров провел встречу с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным

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В четверг, 2 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву, провел встречу с Министром строительства и ЖКХ Российской Федерации Иреком Файзуллиным.

Глава региона и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли в Самарской области, реализации национального проекта «Жилье и городская среда», помощи обманутым дольщикам, модернизации коммунальной инфраструктуры, работу по благоустройству территорий и ряд перспективных проектов.

По данным Росстата, за 9 месяцев 2023 года в губернии введено в эксплуатацию 1,38 млн квадратных метров жилья.

Опережающими темпами в Самарской области проводится работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Начиная с 2019 года, всего из аварийного жилья расселили порядка 14,1 тысяч граждан. Реализовать программу в регионе планируют до конца 2024 года - на год раньше установленного срока.

С сентября 2017 года в регионе были восстановлены права более 6,5 тысяч пострадавших граждан – участников долевого строительства, из числа проблемных исключены более 80 жилых домов. Только за 2022 год региону удалось исключить из реестра 31 объект. Перед областным минстроем поставлена задача до конца 2023 года восстановить права всех дольщиков, дома которых попали в Единый реестр проблемных объектов – либо достроив дома, либо выплатив гражданам денежные компенсации. На начало 2023 года в реестре значилось 11 объектов, сейчас осталось 6. Как планируется, до конца года часть домов будут достроены, по остальным граждане получат денежные компенсации.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Самарской области уже приведены в порядок 139 общественных территорий и 318 дворов, а всего с 2018 года - более 900 общественных и порядка 2000 дворовых территорий.

Дмитрий Азаров и руководитель Минстроя РФ обсудили совместные планы модернизации в Самарской области инфраструктуры ЖКХ с привличением средств Фонда национального благосостояния, обновления подвижного состава пассажирского транспорта, реализации ключевых инфраструктурных проектов, имеющих важнейшее значение для региона и ее жителей.

«Во время сегодняшней встречи с Иреком Энваровичем мы еще раз сверили часы по всем направлениям нашего сотрудничества, в преддверии окончания года обсудили, что еще необходимо предпринять, чтобы все поставленные задачи были выполнены. Так, благодаря совместной работе Самарской области и Минстроя России мы успешно выполняем в регионе планы по вводу жилья, которое строим в рамках реализации национального проекта, инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, – отметил губернатор Дмитрий Азаров. – Наш регион рука об руку с Министерством строительства и ЖКХ работает над восстановлением мирной жизни в городе-побратиме Снежном Донецкой народной республики. Выражаю слова благодарности Иреку Энваровичу за тесное сотрудничество, взаимопонимание и поддержку Самарской области по всем проектам, которые совместными усилиями мы успешно реализуем в нашем регионе».

Фото предоставлено пресс-службой министерства строительства и ЖКХ РФ