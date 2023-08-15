Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба Самарской области

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В центре обсуждения на сегодняшнем совещании - обеспечение правопорядка в День знаний (1 сентября) и период голосования (с 8 по 10 сентября).



В общей сложности на территории региона расположено 2269 объектов образования. Как отметил Дмитрий Азаров, обеспечение их безопасности и защищенности других мест массового пребывания людей в нынешних особых условиях требует постоянной собранности, организованности, скоординированных усилий.



В ходе совещания было отмечено, что с учетом текущей ситуации и действующего в регионе режима базовой готовности необходимо проявлять особую бдительность, ответственным органам власти и ведомствам проявлять максимальную концентрацию.



Глава региона подчеркнул важность защищённости объектов сферы образования не только на День знаний, а в течение всего года.



- У нас нет задачи более важной, чем защита детей. Уверен, все присутствующие хорошо понимают полноту ответственности, которую мы несем, - подчеркнул глава региона.



Один из вопросов - состояние и безопасность дорог, ведущих к учебным заведениям, в том числе, размещение необходимых дорожных знаков, наличие защитного ограждения. Эта тема станет предметом отдельного совещания. По поручению Дмитрия Азарова оно пройдет в течение недели.



Голосование в Самарской области пройдет в течение трех дней. Такое решение соответствует требованиям по обеспечению безопасности.



В рамках совещания его участники обсудили вопросы обеспечения правопорядка на избирательных участках, антитеррористическую защищенность объектов, где будет проводиться голосование.



Возможность принять участие в предстоящих выборах будет и у военнослужащих Самарской области в зоне СВО. Организовать места для голосования просили сами защитники Отечества.



- Для наших бойцов это еще одна ниточка, связывающая их с родной землей. Не все регионы позаботились о том, чтобы защитники Отечества смогли проголосовать. Мы это с вами сделали, провели предварительную работу, - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Глава Избиркома Самарской области Вадим Михеев подтвердил, что вся предварительная работа в этом направлении проведена, вопрос находится на контроле.



Глава региона также отметил: сейчас обстановка по противодействию терроризму в регионе остается стабильной и контролируемой.



- Это результат каждодневной упорной работы каждого ведомства. Я отдельно хочу поблагодарить наших коллег из Росгвардии, УВД, управления Федеральной службы безопасности. Мы должны постоянно держать руку на пульсе, чтобы купировать возможные угрозы и риски. От эффективности нашей совместной работы зависят и жизнь, и здоровье граждан.

Фото: пресс-служба правительства СО