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Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба Самарской области

15 августа 2023 18:55
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В центре обсуждения на сегодняшнем совещании - обеспечение правопорядка в День знаний (1 сентября) и период голосования (с 8 по 10 сентября).

В центре обсуждения на сегодняшнем совещании - обеспечение правопорядка в День знаний (1 сентября) и период голосования (с 8 по 10 сентября).

В общей сложности на территории региона расположено 2269 объектов образования. Как отметил Дмитрий Азаров, обеспечение их безопасности и защищенности других мест массового пребывания людей в нынешних особых условиях требует постоянной собранности, организованности, скоординированных усилий.

В ходе совещания было отмечено, что с учетом текущей ситуации и действующего в регионе режима базовой готовности необходимо проявлять особую бдительность, ответственным органам власти и ведомствам проявлять максимальную концентрацию.

Глава региона подчеркнул важность защищённости объектов сферы образования не только на День знаний, а в течение всего года.

- У нас нет задачи более важной, чем защита детей. Уверен, все присутствующие хорошо понимают полноту ответственности, которую мы несем, - подчеркнул глава региона.

Один из вопросов - состояние и безопасность дорог, ведущих к учебным заведениям, в том числе, размещение необходимых дорожных знаков, наличие защитного ограждения. Эта тема станет предметом отдельного совещания. По поручению Дмитрия Азарова оно пройдет в течение недели.

Голосование в Самарской области пройдет в течение трех дней. Такое решение соответствует требованиям по обеспечению безопасности.

В рамках совещания его участники обсудили вопросы обеспечения правопорядка на избирательных участках, антитеррористическую защищенность объектов, где будет проводиться голосование.

Возможность принять участие в предстоящих выборах будет и у военнослужащих Самарской области в зоне СВО. Организовать места для голосования просили сами защитники Отечества.

- Для наших бойцов это еще одна ниточка, связывающая их с родной землей. Не все регионы позаботились о том, чтобы защитники Отечества смогли проголосовать. Мы это с вами сделали, провели предварительную работу, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава Избиркома Самарской области Вадим Михеев подтвердил, что вся предварительная работа в этом направлении проведена, вопрос находится на контроле.

Глава региона также отметил: сейчас обстановка по противодействию терроризму в регионе остается стабильной и контролируемой.

- Это результат каждодневной упорной работы каждого ведомства. Я отдельно хочу поблагодарить наших коллег из Росгвардии, УВД, управления Федеральной службы безопасности. Мы должны постоянно держать руку на пульсе, чтобы купировать возможные угрозы и риски. От эффективности нашей совместной работы зависят и жизнь, и здоровье граждан.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Самара

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