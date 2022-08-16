Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР

206

Губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание со специалистами Самарской области, которые работают в городе Снежное Донецкой Народной Республики, а также руководством муниципалитета. Ключевыми стали вопросы подготовки объектов социальной сферы и городской инфраструктуры ЖКХ к отопительному сезону. Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города.

Напомним, Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион оказывает городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. Рабочая группа от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное, чтобы оценить текущую ситуацию и объем работ по отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства.

В Самарской области был создан оперативный штаб по взаимодействию со Снежным. Он ведет координацию всех усилий, принимаемых для восстановления в городе мирной жизни. Дмитрий Азаров вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным, руководством города определили первоочередные задачи по восстановлению Снежного. Это ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка города к отопительному сезону, восстановление школ и других социально значимых объектов. Сегодня самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братской республике, ведут активные работы совместно с представителями городской администрации, учреждениями и предприятиями, местными жителями. Регион также направил в Снежное специализированную технику, строительные материалы.

О текущем ходе работ губернатору доложил Игорь Жарков, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области, который, находясь в Снежном, курирует выполнение поставленных главой региона задач. По его словам, на всех объектах работает более 260 человек, включая подрядные организации из Самарской области, направленные предприятиями.

В ходе ВКС Дмитрий Азаров и специалисты Самарской области, работающие в Снежном, предметно обсудили ход восстановительных работ и проблемные вопросы по каждому объекту. Глава региона проконтролировал исполнение поручений, данных им во время рабочей командировки в Снежное. Особое внимание губернатор уделил социальной инфраструктуре, в частности, ремонту общеобразовательной средней школы №4.

«В соответствии с планом работ первый этап по школе №4, которую мы восстанавливаем сейчас, будет завершен к 1 сентября, чтобы новый учебный год дети начали в новом здании. Это учебные классы, пищеблок, санузлы, спортивный зал, необходимые помещения и системы. Часть работ, выполнение которых не связано напрямую с образовательным процессом детей, у нас идет вторым этапом. Второй этап завершим в октябре. Работы идут с утра до вечера, без выходных», - доложил губернатору Игорь Жарков.

Глава региона поставил задачу завершить основные работы первого этапа до 25 августа – с тем, чтобы был запас времени подготовить учебные классы и школу к приему детей.

Одна из главнейших задач – восстановление в Снежном систем водоснабжения и отопления. Это застарелая и крайне актуальная проблема для жителей города и прилегающих районов. Ситуация усложняется ветхим состоянием коммунальной инфраструктуры города и рядом сложностей, существующих в системе ЖКХ Снежного уже многие годы. К решению вопроса подключены специалисты МП «Водоканал», АО «СамРЭК», ООО «Самарские коммунальные системы», в том числе, оказываются дистанционные консультации специалистами из Самары. По поручению главы региона работа по этому направлению проводится комплексно – ремонтируются сети, ведется регулировка инженерных систем, проводится анализ на предмет использования шахтных вод и разведка водоносных пластов, изучаются все возможные варианты. Губернатор подчеркнул, что несмотря на все сложности, необходимо отладить в Снежном работу систем водоснабжения и отопления.

«Вода для людей бесценна. Нерешаемых задач нет. Двигаемся вперед. Нужно изучить все варианты, давайте ускоримся, чтобы как можно быстрее решить проблемы и помочь людям. Жители братского города Снежное рассчитывают на нас, на поддержку самарцев в восстановлении мирной жизни», - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Глава региона также рассказал о гуманитарной помощи, которую самарцы оказывают жителям и защитникам Донбасса. Для нужд воинов-освободителей на средства, собранные государственными и муниципальными служащими Самарской области, закуплены и отправлены на Донбасс 5 автомобилей УАЗ. В ближайшие дни они будут переданы воинским подразделениям, защищающим мир на братской земле.

Напомним, благотворительную помощь братскому городу и другим территориям ДНР и ЛНР оказали многие промышленные предприятия, строительные организации Самарской области, частные меценаты. Всего благодаря поддержке социально ответственных организаций и предприятий, жителей губернии на Донбасс отправлено более 700 тонн гуманитарной помощи.

Фото - Светлана Осьмачкина.