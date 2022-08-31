Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и поселка Смышляевка

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31 августа, Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и посёлка Смышляевка, в котором приняли участие руководители министерств, главы Самары и Волжского района, а также активные местные жители. Перед началом совещания Глава региона проверил ход строительства расположенных на территории объектов социальной инфраструктуры, а также осмотрел участки, предусмотренные под строительство новых объектов, и на месте проревизировал планы реализации проектов.

Открывая совещание, Губернатор отметил, что сегодня развивающаяся и активно застраивающаяся территория Самары и Волжского района требует самого пристального внимания.

Уже сегодня микрорайоны достаточно хорошо оснащены образовательными учреждениями: построены детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, и комплексная работа в этом направлении продолжается. Так, в текущем году было заключено концессионное соглашение с компанией «ПроШкола» о строительстве новой школы, рассчитанной на 550 мест, в Красноглинском районе Самары, на улице Школьной.

По словам министра науки и образования Самарской области Виктора Акопьяна, планируется, что до конца 2023 года образовательное учреждение будет построено и уже в 2024 году откроет свои двери для учеников.

Сейчас объект находится на этапе проектирования, земельный участок под его строительство определен. Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам ускорить все необходимые процессы, чтобы обеспечить в срок ввода новой школы, которая необходима в густонаселенном районе. При этом Губернатор поставил главам муниципальных образований задачу отфиксировать с застройщиком этапы и планы нового жилищного строительства, а также при планировании новых школ, поликлиник, спортобъектов учитывать количество прописанных на территории микрорайонов людей. Именно это является главным индикатором потребностей населения в социальных объектах.

Один из ключевых вопросов, которые рассмотрели на совещании, - обеспечение жителей «Крутых ключей» и поселка Смышляевка медицинской помощью. Губернатор подчеркнул: запрос на создание учреждений здравоохранения в шаговой доступности здесь очень велик.

Во время рабочей поездки по микрорайонам Дмитрий Азаров осмотрел модульную поликлинику, которая возводится в «Крутых Ключах». Мощность отделения составит 200 посещений в смену. Амбулатория позволит решить вопрос об оказании первичной медицинской помощи жителям микрорайона.

Подрядчик доложил Губернатору, что все работы по возведению амбулатории идут по графику и заверил, что объект будет сдан в срок – в ноябре текущего года.

Глава регионального минздрава Армен Бенян в свою очередь сообщил, что уже сейчас ведутся работы по подбору персонала, закупке оборудования, и до конца текущего года отделение начнет принимать пациентов.

Напомним, аналогичные модульные корпусы инфекционных отделений были возведены в больнице Середавина в Самаре и в Тольяттинской городской больнице №5, и подобный опыт был высоко оценен на федеральном уровне.

«Модульные здания показали себя очень хорошо. Министр здравоохранения России во время своего посещения дал высокую оценку, и этот опыт взяли на вооружение. Теперь такое здание появится и здесь», - отметил Губернатор.

Еще одно крупное медицинское учреждение появится на территории поселка Смышляевка. В этом году здесь начато строительство поликлиники на 1000 посещений. Объект включен в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области, входящую в нацпроект «Здравоохранение». Строительство планируется завершить до конца 2024 года.

«Это будет одна из самых больших поликлиник в Самарской области», - сообщил министр здравоохранения региона.

Дмитрий Азаров поручил уже сейчас, на этапе строительства, предусмотреть парковочные места, остановки общественного транспорта. «Все должно быть синхронизировано со строительством поликлиники», - подчеркнул Глава региона.

Глава регионально минздрава доложил, что с учетом двух возводимых учреждений потребность жителей этих территорий в первичной медицинской помощи, даже при активной застройке в последующие несколько лет, будет полностью обеспечена. Вместе с тем, на территории есть участки, на которых при необходимости также может быть организовано строительство учреждения первичного звена.

«Важно, чтобы территория развивалась. Мы готовы и дальше обеспечивать жителей социальной инфраструктурой, но нужно понимать, каким будет это развитие», - подчеркнул Глава региона.

Создание спортивной инфраструктуры является важной составляющей комплексного развития территорий. Один из спортобъектов, которого с нетерпением ждут жители микрорайонов, - физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Смышляевка Волжского района на пересечении ул. Постникова и ул. Пешкова. Техническая готовность объекта составляет около 65%, в этом году планируется завершение строительно-монтажных работ. По словам подрядчика, трудности, которые ранее грозили переносом сроков ввода ФОКа в эксплуатацию, сейчас преодолены, финансирование обеспечено в полном объеме, предпринимаются все меры для своевременной сдачи объекта.

В двухэтажном здании будут расположены универсальный спортивный зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, проведения спортивных мероприятий и соревнований, тренажерный залы, раздевалки, душевые комнаты. Предусмотрены условия для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.

«С учетом того, что школьники обеспечены спортивными объектами, этот ФОК ориентирован на взрослое население», - отметил Губернатор, обратив внимание на то, что спортивная инфраструктура школ должна в том числе быть доступна взрослому населению. Так, например, проект «Высший класс» дает хорошие дополнительные возможности использования школьной инфраструктуры детьми совместно с родителями.

«Когда родители вместе с детьми занимаются спортом, это работает на укрепление семейных ценностей. Такой проект должен шагать семимильными шагами», - выразил уверенность Губернатор.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Азаров осмотрел территорию под строительство 6 этапа Северного шоссе, который должен стать продолжением улицы Мира. Этот участок дороги давно ждут жители микрорайона «Крутые Ключи».

О ходе работ Главе региона доложил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин. Руководитель регионального минтранса сообщил, что в соответствии с поручением Губернатора еще в прошлом году была разработана проектно-сметная документация на строительство участка четырехполосной дороги длиной 440 метров. Однако в связи с удорожанием строительных материалов потребовалось внести существенные изменения в проект. На сегодняшний день средства в бюджете предусмотрены, в октябре будут проведены конкурсные процедуры, до конца осени планируется заключить договор, чтобы уже в зимний период приступить к земляным работам. По плану новые сроки сдачи объекта – август 2023 года.

Глава региона поручил ускорить работы на участке, несмотря на все возникшие трудности. «Необходимо работать с опережением. Здесь давно люди ждут участок дороги. Значит, надо несмотря на все сложности – удорожание, перепроектирование, повторную экспертизу – ускоряться», - подчеркнул руководитель области.

Обсуждая транспортную доступность «Крутых ключей» и поселка Смышляевка во время совещания, Иван Пивкин сообщил, что разработана проектно-сметная документация на 5 этап строительства Северного шоссе, и уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Данная автомобильная дорога длиной 1 км пройдет от улицы Мира до существующей дороги Северное шоссе, также предусмотрен съезд на ул. Путевую. В ее составе запроектировано строительство путепровода тоннельного типа на пересечении с железнодорожными путями. Объект включен в предварительный перечень федерального проекта «Мосты и путепроводы», который входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Глава региона отметил, что этот объект крайне важен и поручил выделить средства из областного бюджета на его реализацию.

«Уверен, добьемся поддержки на федеральном уровне. Этот объект нам нужен независимо от других новых объектов. Следующий год – начало строительства. К работе приступаем», - поставил задачу Губернатор.

В продолжение разговора о транспортной доступности микрорайона участники совещания обсудили вопрос работы общественного транспорта. Глава регионального минтранса сообщил, что сегодня на территорию «Крутых ключей» и «Баварской деревни» заходит 6 межмуниципальных маршрутов (всего 169 транспортных средств) и городской маршрут № 67 (40 автобусов). При этом интервал движения городского маршрута составляет 5-8 минут.

Жители микрорайона обратились с просьбой продлить 67 маршрут до поселка Петра Дубрава. Глава региона дал соответствующее поручение – маршрут будет продлен до 20 сентября. Также по просьбам жителей в перспективе будет перенесена железнодорожная платформа ТПУ Ягодное.

Фото: пресс-служба правительства СО