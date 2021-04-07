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В среду, 7 марта, губернатора Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Организационного комитета «Победа». В нем приняли участие руководители общественных и ветеранских объединений, члены регионального кабмина, волонтёры, представители средств массовой информации.

Открывая заседание, губернатор подчеркнул, что это первая встреча оргкомитета, которая проходит без его почетного председателя, последнего Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. Владимир Иванович ушел из жизни 20 октября 2020 года, члены оргкомитета почтили его память минутой молчания.

«Уверен, память о Владимире Ивановиче, бесконечное уважение к Герою и замечательному человеку помогут нам достойно продолжать то ответственное дело, ради которого мы собрались», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Основная задача встречи – подвести итог сделанному в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году и определить планы работы в сфере сохранения исторической памяти на год 2021.

«Это исключительно важная задача. Великая Победа 1945 года и всё, что вынесли и сделали ради неё наши предшественники из поколения, опалённого войной, поколения победителей, - всё это вошло в нашу плоть и кровь, стало важнейшим системообразующим элементом нашей идентичности, основой нашего национального характера, - отметил губернатор. - Для каждого жителя России это не только история страны, но и глубоко личная история, личная гордость за своё Отечество. Это вечный пример того, как нужно любить и защищать свою Родину – пример подлинного, живого патриотизма».

Глава региона подчеркнул, что сохранение исторической памяти важно для формирования самосознания, самоидентификации новых поколений россиян.

«Это наш святой долг не только перед ушедшими, но и перед будущими поколениями. От нас зависит, чтобы любовь к Родине оставалась главной родовой чертой российского гражданина. Все мы понимаем: сумеем сохранить патриотизм – сохраним и нашу Родину», – обратился к собравшимся губернатор.

Этой цели был посвящён Год Памяти и Славы, установленный в России Указом Президента Владимира Путина в честь 75-летия Победы. В Самарской области была развернута большая работа по подготовке и проведению комплекса памятных и праздничных мероприятий. Было реализовано 86 проектов федерального и регионального уровня, в которых приняли участие более 800 тысяч человек. Патриотические акции прошли в каждом населенном пункте губернии, в трудовых коллективах.

Подводя итоги юбилейному году, глава региона выделил три ключевых направления работы. Первое – это проведение торжественных мероприятий. Из-за существенных ограничений в период пандемии многие из них прошли в новом формате. Это, например, коснулось общественной акции «Бессмертный полк». Не удалось провести и традиционный военный парад 9 мая, в День Победы. С соблюдением всех мер безопасности такой парад прошел позже - 24 июня, в день 75-летия исторического Парада Победы на Красной площади Москвы. Парад стал значимым событием не только для региона, но и для всей страны. Его трансляция велась, в том числе, на федеральном телеканале «Россия-24».

Второе важнейшее направление – увековечение памяти Великой Победы и подвига наших земляков. Здесь важнейшим событием стало присвоение Самаре Указом Президента России почётного звания «Город трудовой доблести». Этому предшествовал масштабный сбор подписей в поддержку статуса. Жители региона проявили высокую активность - за короткий срок было собрано более 700 тысяч подписей.

«Первым свою подпись поставил Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин, который говорил, что нельзя отделять подвиг фронтовиков от подвига тружеников тыла, также внесших неоценимый вклад в общую Победу. Присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести» стало для нас знаковым событием, торжеством исторической справедливости», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Еще одним знаковым событием стало открытие Аллеи маршалов Победы, чья жизнь и служба были связаны с нашим регионом. Идею проекта еще в 2019 году озвучили представители ветеранских объединений Самарской области, проект был реализован совместно с Российским военно-историческим обществом.

Третьим ключевым направлением работы в юбилейный год стали интерактивные, мультимедийные проекты, направленные на сохранение и укрепление исторической памяти о войне, о всенародном Подвиге. Это и всероссийская акция «Диктант Победы», в которой приняли участие 36 тысяч жителей региона, и уникальный областной проект «Внутри истории», и конечно, интерактивный музей «Дорога истории – наша Победа», который открылся в сентябре на площади Куйбышева в Самаре, а теперь перенесен в комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова в Тольятти.

Особое направление работы, которой глава региона уделяет первостепенное внимание – это забота о ветеранах.

Даже в непростом 2020 году был принят целый ряд значимых решений о дополнительных мерах поддержки. С мая 2020 года, несмотря на экономические трудности, на постоянной основе возвращены ежемесячные выплаты ветеранам труда Самарской области, получавшим их до 1 марта 2017 года. Благодаря решению губернатора ускорено обеспечение жильём нуждающихся ветеранов – тружеников тыла, это позволило по максимуму сократить очерёдность и обеспечить жильём 300 тружеников тыла.

Отдельную благодарность губернатор выразил волонтерам, которые помогали людям старшего поколения во время пандемии, а также медработникам и представителям соцслужб.

Подробно о том, как в этом году в регионе будут отмечать День Победы, доложила министр культуры Татьяна Мрдуляш. Она отметила, что в Самарской области пройдет более 300 мероприятий, среди которых – выставки, литературные часы, патриотические акции, кинолектории, театрализованные представления и тематические вечера. Центральным событием 9 мая станет Парад Победы на площади Куйбышева. По предварительным данным, численный состав пешей колонны парадных расчетов превысит 2000 человек, а в состав механизированной колонны войдут 63 единицы техники. Количество зрителей Парада будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но в любом случае будут соблюдены все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, вечером состоится концерт с участием местных и федеральных артистов, праздничный салют.

В Тольятти центральным событием станет открытие интерактивного музея под открытым небом «Дорога истории – наша Победа» в парковом комплексе истории техники имени Сахарова, запланированное, по словам исполняющего обязанности главы города Игоря Ладыки, на 7 мая. Дмитрий Азаров поручил начать работу музея раньше, чтобы люди уже на майских праздниках имели возможность его посетить.

«У людей будут выходные дни, на такую выставку приедут, на мой взгляд, и жители других городов и районов, поэтому открыть ее необходимо раньше, – поручил Дмитрий Азаров. – Явно это заинтересует людей и создаст нужный настрой к торжественным мероприятиям 9 мая. Может быть, тогда не повторятся те позорные поступки подростков Тольятти, которые тушили Вечный огонь».

Тольятти – единственный город региона, где неоднократно совершался подобный акт вандализма, причем были случаи, когда это делали ученики одной и той же школы. Дмитрий Азаров подверг критике руководство города за халатное отношение к данной ситуации и слабую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

«Что вы предприняли, чтобы защитить память, Вечный огонь? Что сделали вы, муниципальные власти, как исправляете ситуацию? – задал вопрос губернатор. – Уверен: это было бы невозможным, если бы на должном уровне велась работа по военно-патриотическому воспитанию».

Игорь Ладыка отметил, что усилено патрулирование, в школах проведены воспитательные беседы. Дмитрий Азаров отметил, что этого недостаточно и поручил создать специальную комиссию с директорами школ, представителями ветеранских организаций, волонтеров, юнармейцев и выработать план работы с новыми подходами. Контроль поручено установить министерству образования и науки Самарской области.

На заседании Совета также прозвучали предложения от общественных движений. Так, «Волонтёры Победы» предложили создать мурал в честь Героя Советского Союза Владимира Чудайкина.

«Дмитрий Игоревич, мы хотим предложить создать мурал в честь Владимира Ивановича на фасаде дома одной из центральных улиц Самары», –высказал идею председатель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

Глава региона поблагодарил активистов и поддержал озвученную инициативу: «Я это предложение конечно поддержу, но нужно посоветоваться с вдовой Владимира Ивановича Лидией Дмитриевной, с родными и близкими», – отметил Дмитрий Азаров.

Идею увековечить память Владимиру Чудайкина поддержал и Почетный гражданин, герой социалистического труда Максим Оводенко. Он предложил создать рабочую группу по разработке мурала, в которую войдут родственники, ветераны, общественные деятели историки и художники.

В ходе оргкомитета обсуждался вопрос по установке в столице региона стелы «Город трудовой доблести». По итогам общественных обсуждений памятный знак решено установить на Аллее Трудовой Славы в областном центре. Как рассказала глава города Елена Лапушкина, 1 мая, в День весны и труда будет произведена закладка камня в основание стелы.

Дмитрий Азаров поставил задачу форсировать работу по установке важного для каждого жителя региона знака отличия, чтобы жители и гости Самары смогли увидеть стелу уже в День города.