Дмитрий Азаров призвал Совет ректоров Самарской области активнее участвовать в развитии НОЦ

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В понедельник, в День российской науки, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Самарской области. Руководители университетов обсудили вопросы организации образовательного процесса во втором семестре, а также совершенствования системы воспитательной работы.

Председатель Совета ректоров, президент Самарского медицинского университета, спикер областного парламента Геннадий Котельников напомнил, что в конце прошлого года Правительство России утвердило программу фундаментальных научных исследований. Она рассчитана до 2030 года. Среди ее основных задач – развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики.

«Это очень серьезный документ, который определит фундаментальное развитие науки на ближайшее десятилетие. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит 2 триллиона рублей. Программа направлена на поддержку организаций высшего образования. Мы будем участвовать в проекте, в рамках которого будут проводиться конкурсы, выдаваться гранты. Мы обязательно должны включиться в программу и принимать в ней активное участие», – подчеркнул Геннадий Котельников.

Напомним, текущий год Президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом науки и технологий. В связи с этим председатель Совета ректоров поручил руководителям университетов предложить свои планы мероприятий для студенческого и преподавательского сообщества области.

Губернатор отметил, что необходимо постоянно привлекать внимание молодежи к научной деятельности. Тем более, что у вузов региона есть огромный потенциал. Новые возможности открывает научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который на сегодняшний день уже объединят ведущие университеты 9 регионов России.

При этом, по мнению руководителя региона, не все Самарские вузы активно включились в его работу. «Научно-образовательный центр – это проект, который уже создает основы для опережающего развития Самарской области. Но он должен стать локомотивом инновационной трансформации. Это во многом зависит от вас лично, от вашего вклада, – подчеркнул Губернатор, обращаясь к ректорам. – Пока концентрированная работа охватывает не все вузовское сообщество. Я хотел бы чтобы ситуация менялась и достаточно быстрыми, опережающими темпами. Только сообща можно достигать результатов по этому важнейшему направлению и всерьез претендовать на статус научно-образовательного центра мирового уровня. На федеральном уровне наш Научно-образовательный центр уже признан. Но для того, чтобы занимать заметные ниши на мировом уровне, нам еще предстоит очень много поработать. От нашей с вами работы очень многое зависит», – обратил внимание участников заседания Губернатор.

Особое внимание Дмитрий Азаров уделил воспитательной работе. Он отметил, что созданный совет проректоров вузов, курирующих эту деятельность, де-факто перестал работать. «Считаю это неправильным. По многим вузам есть серьезные пробелы по этому направлению работы. Это говорит о том, что решение остановить деятельность такого совета было преждевременным. А внимание, которое Совет ректоров уделяет этому вопросу, явно недостаточное», – уверен Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что первейшая задача проректоров по воспитательной работе — активнее вовлекать студентов, особенно младших курсов, и в научную, и в творческую деятельность. «Возможностей для самореализации с каждым годом становится все больше и больше. Но, к сожалению, не все студенты о них знают. Поэтому самое главное – дать эту возможность молодым людям реализовать себя. Напомню, что именно на это нацелены национальные проекты, которые реализуются в нашей стране по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина», – резюмировал Дмитрий Азаров.