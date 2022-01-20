Дмитрий Азаров призвал членов регионального штаба ОНФ разъяснять важность вакцинации от COVID

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В четверг, 20 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил перспективные общественные проекты и инициативы, а также планы работы активистов по ключевым направлениям деятельности с избранными сопредседателями регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Напомним, на отчетно-выборной конференции регионального штаба, которая прошла в декабре прошлого года, сопредседателями были избраны член Общественной палаты России Павел Покровский, вице-президент по персоналу и социальной политике ОА «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко, глава благотворительного фонда «Евита» Ольга Шелест.

«В региональном отделении произошли значительные изменения, в том числе и в руководящем составе. Знаю, что прошла плановая ротация. Такая практика, на мой взгляд, позволяет добавлять в деятельность ОНФ «свежую кровь», не теряя набранного в предыдущий период высокого темпа работы, который ОНФ набрал в предыдущий период. Появление новых людей, которые благодаря своей ответственности, энергии, реализации проектов, актуальных в сегодняшнее время, заявили о себе, позволит добиваться результата, которого от нас ждут люди – жители Самарской области. Я готов к сотрудничеству, к самому тесному взаимодействию», – обратился Губернатор к участникам встречи.

Руководитель области отметил: на протяжении уже многих лет ведется совместная системная работа регионального Правительства и ОНФ по различным направлениям. Это и отработка обращений граждан, поступивших на прямую линию Президента России Владимира Путина, и защита интересов жителей губернии, и оказание помощи нуждающимся, и борьба с коррупцией, и контроль за качеством выполнения работ в рамках реализации национальных проектов, и многое другое. «Региональное отделение Общероссийского народного фронта является значимой общественной силой на территории Самарской области, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Надеюсь, что, как и в предыдущие периоды, идеи и проекты регионального штаба ОНФ, которые родились и появятся в Самарской области, будут востребованы нашими коллегами, работающими в других субъектах России».

«Мы всегда готовы к тому, чтобы создавать новые проекты и брать на вооружение из других регионов, которые, в первую очередь, направлены на повышение комфорта проживания жителей», – ответил Павел Покровский. Он добавил, что направления деятельности регионального штаба ОНФ сформированы исключительно на основе обращений людей. «Наши проекты носят практический характер, мы максимально стараемся реализовать все обращения граждан», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ.

«Я вижу два ключевых направления работы ОНФ: отработка обращений, поступивших на прямую линию Президента России от жителей Самарской области, и контроль за исполнением национальных проектов», – отметил вице-президент по персоналу и социальной политике ОА «АВТОВАЗ». Дмитрий Михаленко добавил, что необходимо провести детальный анализ стадии отработки обращений людей. С ним согласился и Губернатор: «Нужно выверить все обращения, проверить, кем они отрабатываются, достигнут результат или нет. Формализма допускать нельзя. Согласен и с тем, что важно разобраться в деталях, если не достигнуты показатели нацпроектов. Есть конкретные объекты, которые мы вовремя должны построить и ввести в эксплуатацию. Давайте вместе разберемся почему в отдельных случаях результат не достигнут». Итоги этой работы Дмитрий Азаров предложил подвести в конце февраля на конференции регионального штаба ОНФ с участием руководителей министерств и глав муниципальных образований.

Руководитель области поблагодарил вице-президента АТОВАЗа за многолетнюю работу: «Вы – человек, который имеет уникальные компетенции по защите интересов трудовых коллективов. И ваше активное взаимодействие с общественными организациями, движениями, профсоюзом позволяет вырабатывать решения в интересах человека труда на протяжении многих лет».

«Нам всем повезло с сопредседателями – это люди профессионалы своего дела. Думаю, мы сможем выстроить сильную региональную команду ОНФ. Мы все объединимся по работе по нацпроектам. Уверен, что в ближайшее время мы организуем встречи с профильными министерствами, чтобы контролировать обращения граждан и реализацию нацпроектов», – добавил член регионального штаба ОНФ, руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

Сегодня в каждом населенном пункте губернии есть свои активисты, которые оказывают посильную помощь ОНФ, контролируя исполнение наказов людей, поручений Губернатора и Президента, реализацию важнейших программ. «С помощью наших активистов, которые нацелены на то, чтобы жизнь вокруг них становилась более комфортной, мы можем отслеживать исполнение национальных проектов», – отметил Павел Покровский.

«Очень надеюсь, что и в дальнейшем мы не потеряем активных людей и те проекты, которые были запущены. Но благодаря появлению новых лиц, в том числе в составе сопредседателей, уверен, что и новые проекты мы поднимем на качественный уровень», – акцентировал Губернатор.

Используя возможности Общероссийского народного фронта, руководитель благотворительного фонда «Евита» предложила масштабировать ряд социальных проектов, которые, в том числе, направлены на развитие паллиативной помощи детям и их родителям.

Ольга Шелест напомнила о создании паллиативного отделения в областной клинической больнице им. В.Д.Середавина. «Это огромный прорыв для нас, и родители уже ждут, когда они смогут приехать со своими детьми. Думаю, что в ближайшие дни ребята уже будут получать помощь в отделении, – рассказала она. – Уже есть запрос от главных врачей больниц Саратова, Ульяновска и Оренбурга на создание таких же отделений. И мы можем оказать им помощь совместными усилиями – благотворительного фонда «Евита», Правительства Самарской области и ОНФ».

В продолжении темы, сопредседатель регионального штаба ОНФ поблагодарила Губернатора за помощь в финансировании и организации по предоставлению лечебного питания паллиативным детям. Ольга Шелест добавила, что такая практика также вызывает интерес у ряда регионов.

«Совместно с ОНФ мы хотим продолжить наш уникальный проект «Я живой, я хочу домой». Такого пока нигде нет. Он предполагает жизнеустройство детей-сирот с редкими заболеваниями на гостевой режим. Проект родился в период пандемии для адаптации, социализации детей, когда все пансионаты были перегружены. В итоге два ребенка остались в семьях и не вернулись в пансионат», – поделилась Ольга Шелест.

«Замечательный проект, о котором должны знать как можно больше людей с открытым сердцем», – поддержал Губернатор и выразил готовность оказать содействие в реализации и других инициатив. «Уверен, мы найдем синергию и в рамках Общероссийского народного фронта, который объединяет разных людей с разными компетенциями и навыками. Проекты получат дополнительную поддержку сторонников, и среди тех же добровольцев найдется большое количество людей, готовых подключиться к этой работе», – отметил Глава региона и поблагодарил руководителя благотворительного фонда за оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

Руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов предложил активнее вовлекать в деятельность ОНФ Самарской области молодежь. Тем более, что положительный опыт уже есть. «Когда началась пандемия, мы создали штаб «Мы вместе» на базе ОНФ, в деятельность которого включились волонтеры. Сейчас мы продолжаем эту работу. И в связи с ростом заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции будет всплеск обращений за помощью, и мы продолжим ее оказывать», – поделился планами Сергей Андриянов.

«Мы уже ежедневно фиксируем рост количества заболевших. Все вы знаете, что новый штамм более заразен. Количество обращений будет расти. Очень важно, чтобы та прямая линия, которая была создана на Правительственном уровне, была полностью синхронизирована с колл-центром, который есть у добровольческих организаций. Здесь важна и мобилизация всех волонтеров – надеюсь, что получим помощь», – отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона акцентировал внимание на необходимость проведения разъяснительной работы о важности и необходимости вакцинации. «Никто не отменяет негативных последствий после перенесенного заболевания. А вакцина не содержит вируса и не оказывает негативного воздействия на здоровье. Это не многие понимают. И если у нас заболеют все, риски и угрозы понятны. Как в таком случае будут работать системы жизнеобеспечения, в том числе, энергоснабжающие организации, коммунальные службы? А что говорить про предприятия непрерывного цикла – это устойчивость экономики, которая формирует базу социального развития. Поэтому разъяснительная работа очень важна, – пояснил Дмитрий Азаров. – А от вас – лидеров общественного мнения, авторитетных, уважаемых, широко известных людей - слова, уверен, дойдут до ума, сердец жителей Самарской области».

Сопредседатели отреагировали молниеносно, уже во время встречи предложив запустить акцию в социальных сетях, где бы все члены регионального штаба и жители региона могли бы поделиться своей историей почему они решили сделать прививку от коронавируса.

Во время беседы Сергей Андриянов вышел с инициативой о создании коворкинг-центра регионального отделения Общероссийского народного фронта – такого же, как и в центральном офисе ОНФ. «Хорошая идея, – поддержал Дмитрий Азаров. – Люди смогут прийти, предложить, оформить и запустить свои проекты. Очень правильная идея, я готов помочь в организации такого центра».

«Я очень надеюсь, что те лучшие традиции, которые были заложены на территории Самарской области в деятельности Общероссийского народного фронта: защита интересов граждан, борьба с коррупцией, контроль качества выполнения работ, помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, - будут сохранены и преумножены. Там, где необходимо, мы будем объединять усилия. Вместе мы можем больше», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО