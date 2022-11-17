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Дмитрий Азаров принял участие в совещании под председательством заместителя Генпрокурора РФ

17 ноября 2022 20:47
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Глава региона отметил, что сегодня облправительство и Прокуратура региона ведет совместную работу по обеспечению правопорядка и защиты прав жителей губернии.

Сегодня, 17 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в межведомственном совещании под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина, посвящённом укреплению законности, правопорядка и защиты прав граждан в Самарской области.

В мероприятии, которое состоялось в прокуратуре Самарской области, приняли участие прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, руководители органов исполнительной власти и правоохранительных ведомств региона.

«Нам предстоит обсудить вопросы, с которыми граждане обращаются в органы прокуратуры, и определить комплекс мер по решению возникающих проблем», — сказал заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин, открывая совещание.

«Мы готовы к детальному анализу. Мы рассмотрим целый ряд вопросов, которые актуальны для нашего региона, соответствуют запросам людей, их обращениям. В этот особый период максимальная мобилизация, внутренняя мобилизация государственных и муниципальных органов власти крайне важна для решения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим, задач по содействию Министерству обороны, помощи мобилизованным, их семьям», — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

В ходе совещания было отмечено, что проведенная работа органов региональной прокуратуры в тесном взаимодействии с органами власти различных уровней позволила восстановить жилищные, социальные, трудовые и иные конституционные права граждан. Глава региона отметил, что сегодня Правительство Самарской области и Прокуратура региона ведет совместную работу по обеспечению правопорядка и защиты прав жителей губернии.

«Благодарю Прокуратуру Самарской области за самое активное взаимодействие по всем проблемным вопросам. Во многом именно благодаря такому взаимодействию многие проблемы удалось решить, — отметил Дмитрий Азаров, — Отдельно хочу поблагодарить прокурора Самарской области Сергея Петровича Берижицкого, коллег за взаимодействие в рамках созданного в соответствии с Указами Президента страны оперативного штаба. В режиме рабочего обсуждения находим в этот период оптимальные решения, решения, связанные с содействием Министерству обороны, оборонным предприятиям по самым разным вопросам. Поиск эффективных решений во много достигается как раз благодаря такому взаимодействию, неравнодушному и профессиональному отношению. За это большая благодарность».

В рамках совещания были обсуждены аспекты реализации программы капитального ремонта в регионе, модернизации коммунальных сетей, расселения аварийного жилья, получения земельных участков многодетными семьями, обеспечения социально уязвимых категорий граждан лекарствами и средствами реабилитации, защиты трудовых прав граждан на своевременную оплату труда.

С учетом предложений участников совещания выработан комплекс мер, способствующих укреплению законности, защите и восстановлению прав граждан.

 

Фото:  департамент информационной полотики СО

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