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Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
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Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы

23 сентября 2022 20:05
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Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 

В пятницу, 23 сентября, в Самаре на площади Славы прошла патриотическая общественная акция "Своих не бросаем" в поддержку референдума на территории республик Донбасса, освобожденных от украинских нацистов Херсонской и Запорожской областей. Поддержать людей, которые хотят реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями в единстве с Россией, пришли тысячи неравнодушных самарцев. Вместе земляками в акции принял участие губернатор Дмитрий Азаров. 

"Сегодня началось голосование в наших братских республиках - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это событие важно не только для людей, которые живут на этих территориях, это важно для всей России. И в Самарской области это ощущается. И то, что сегодня на такой спонтанный митинг пришло такое количество людей, около 10 тысяч человек, говорит о том, что это важно для каждого. Своих не бросаем - это в сердце каждого самарца", - подчеркнул губернатор. 
 
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
 
"Мы надеемся, что та решимость, которая сегодня есть на земле Донбасса, быть с Россией будет поддержана всенародно. И там, и здесь. И сегодня здесь мы видим яркое свидетельство того, что наших братьев и сестер мы ждем в своем доме, в России, - сказал глава региона. - Я неоднократно бывал в Крыму и знаю, как они хотели, как ждали соединения с великой Родиной, с Россией. И я неоднократно был в Донецкой и Луганской народных республиках, знаю, как там люди этого ждут и мечтают. Надеюсь, что эта мечта сбудется. Самарского сердца хватит на всех". 
 
Напомним, наш регион одним из первых заключил соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежного в Донецкой Народной Республике. Сегодня там уже работают самарские врачи, строители, ведутся работы по восстановлению школ, домов, коммуникаций, ремонтируются дороги. Неравнодушные самарцы отправили сотни тысяч тонн гуманитарных грузов. 
 
В акции в поддержку референдума приняли участие политические и общественные деятели, представители молодежных общественных организаций, волонтёры. 
 
Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, ректор Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Вадим Чумак отметил, что инициатива о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации принадлежит Общественной палате Донецкой и Луганской народных республик и Общественному совету Херсонской и Запорожской областей. 
 
Самарская область стала первым регионом России, которую с официальным визитом в июле этого года посетила делегация Общественной палаты ДНР. 
 
- Вхождение в состав России этих территорий станет не только торжеством исторической справедливости, не только позволит вернуть к полноценной мирной жизни миллионы измученных войной людей, но и откроет возможности для дальнейшего возрождения и процветания нашей великой Родины - России, - сказал представитель Общественной палаты. - Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддержать близких нам по духу людей, которых за эти восемь лет не удалось ни сломить, ни запугать, людей, которые связывают своё будущее и будущее своих детей только с Россией. 
 
"Задача Украины сейчас - разобщить и уничтожить нашу Россию, однако назло Западу мы объединились вокруг общей цели, вокруг нашего Президента. Дух единства и сплочённости на протяжении всей нашей многовековой истории помогал нам преодолевать все трудности. Поможет и сейчас. Мы будем рады всем областям и республикам. Добро пожаловать домой!" - сказал участник Волонтёрской роты боевого братства Владислав Коробков и предложил спеть легендарную и известную каждому песню "Катюша". 
 
Все участники концерта, собравшиеся на площади Славы, вместе спели знакомые всем с детства строки. 
 
Вера Филлипенко приехала в Самарскую область из города Макеевки Донецкой Народной Республики, сейчас вместе с 9 детьми проживает в одном из пунктов временного размещения. 
 
" Мы очень долго ждали референдума, рады, что это наконец случится. В 2014 году был референдум, я сама участвовала в подготовке его в своём поселке. Но не сложилось. Сейчас мы с детьми проживаем в ПВР, но мы в процессе покупки жилья в вашей области, - поделилась радостью Вера. - Хочу выразить благодарность Дмитрию Игоревичу Азарову за оказанную нам всем поддержку. Я очень рада, что попала в вашу область".

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

 

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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