Дмитрий Азаров принял участие в благотворительном аукционе фонда «Радость»

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В Самарской области прошел пасхальный благотворительный аукцион, который уже в девятый раз был организован фондом «Радость». Свои работы представили признанные российские мастера живописи, члены Союза художников Самарской области, молодые авторы. Всего было выставлено 34 картины и 1 скульптура. Участие в аукционе приняли губернатор Дмитрий Азаров, руководители министерств и ведомств, представители бизнес-сообщества, деятели культуры, представители общественных организаций и духовенства региона.

Аукциону традиционно предшествуют пленэр художников и ряд выставок. В этом году особенно интересными для ценителей искусства стали произведения члена Союза Художников России Александра Баканова и Заслуженного художника Республики Крым Александра Шуринова.

Вырученные на аукционе фонда «Радость» средства направляются на оплату высокотехнологической медицинской помощи детям Самарской области, а также поддержку семей с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, финансовую поддержку получают детские дома, медицинские и образовательные учреждения региона. В этом году цель аукциона – поддержать также участников специальной военной операции и их семьи.

«Художники, которые передали нам в дар свои картины для проведения аукциона, просили направить средства, вырученные за эти работы, на помощь нашим защитникам, которые принимают участие в специальной военной операции, а также парням, которые сейчас находятся у нас на излечении», – отметила директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова.

Аукцион традиционно проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что подобные события – еще одно подтверждение прочных самарских традиций меценатства. Он поблагодарил организаторов и участников аукциона за готовность проявлять милосердие и заботу.

«Я благодарю вас за неравнодушие, готовность делиться своей заботой, теплом с теми, кому эта помощь нужна больше всех, – обратился губернатор. – Хочу искренне поблагодарить директора фонда «Радость» Светлану Ивановну Полдамасову, всех организаторов, отдельно – художников, которые уже не первый год передают свои работы на благотворительность. Это очень большой вклад, вы творите добро. Уверен, что оно сторицей вернется к вам».

Отдельные слова признательности руководитель области выразил тем, кто помогает военнослужащим, которые сегодня с оружием в руках стоят на защите интересов Родины, а также членам их семей. «Мы все вместе, всем миром действительно многое делаем для того, чтобы поддержать семьи, детей защитников нашей страны по самым разным направлениям. Нами разработана комплексная программа поддержки военнослужащих и их родных «Возвращение». Но ведь всегда хочется сделать намного больше. И я искренне благодарю вас, Светлана Ивановна, за то, что фонд делает для поддержки наших бойцов, наших героев, защитников, для их семей и детей. Им важно чувствовать нашу поддержку. И мы все вместе должны подставить плечо, позаботиться и помочь», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил уверенность в том, что на вырученные средства сотни детей региона смогут получить дополнительную помощь и поддержку: «Кто-то сможет чуть быстрее получить средства реабилитации или, быть может, дополнительное образование, поскольку отдельная работа фонда – поддержка талантливых детей».

По итогам девятого пасхального аукциона благотворительного фонда «Радость» в общей сложности было собрано порядка 7 миллионов рублей. Дмитрий Азаров, который также приобрел одну из картин, поблагодарил всех, кто принял участие в аукционе, пожелал успехов в работе и общественной деятельности на благо Самарской области.

Фото: Юлия Рубцова