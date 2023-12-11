Дмитрий Азаров принял решение о повышении зарплат работников бюджетной сферы

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В понедельник, 11 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области, во время которого было принято решение о повышении заработной платы работников бюджетной сферы региона с 1 января следующего года. Должностные оклады увеличится у врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, работников социальной защиты. На эти цели в бюджете региона предусмотрено более 3,5 млрд рублей.

«Повышение коснется 125 тысяч работников государственных учреждений Самарской области, а также работников муниципальных учреждений (школ и детских садов Самары и Тольятти)», – отметила во время заседания министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова поддержала принятое решение, подчеркнув его ценность и важность. «Когда в непростых условиях принимается такое решение по увеличению заработной платы всем работникам бюджетной сферы – там, где огромная нагрузка и большая ответственность по реализации национальных проектов, - это очень важно. Безусловно, такое решение мы поддержим», – подчеркнула она.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что, несмотря на жесткие вызовы, с которыми сталкивается страна и регион, социальные обязательства перед жителями Самарской области только наращиваются. «Мы значительно увеличили социальные обязательства на следующий год. Самое значительное – поддержка семей с детьми. 14,8 млрд рублей мы направляем дополнительно, – подчеркнул руководитель региона. – Безусловно, нам нужно поддержать врачей, учителей, всех, кто сегодня создает систему социальной защиты в нашем регионе в широком понимании этого слова. Поэтому такое решение сегодня принимаем».

Дмитрий Азаров поручил депутатскому корпусу вместе с кабинетом министров Самарской области поработать с органами власти городов и районов, чтобы с 1 января уровень заработной платы поднялся и у работников бюджетной сферы муниципального уровня. «Все нужно синхронизировать и эти вопросы самым внимательным образом отработать», – поставил задачу губернатор.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области