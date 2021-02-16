Дмитрий Азаров потребовал от главы Тольятти лично доложить о ситуации с водой в городе

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16 февраля программа "Главная тема" на "России 24" по формату стала личным приемом граждан, который губернатор Дмитрий Азаров провел в прямом эфире. Среди многочисленных вопросов, которые жители региона задавали ему во время программы, был вопрос о ненадлежащем качестве воды, поступающей в жилые дома Тольятти.

Первые подобные обращения стали поступать на имя губернатора еще в январе текущего года. Тогда же главе города Сергею Анташеву было поручено в кратчайшие сроки установить причины низкого качества водопроводной воды, исправить ситуацию, а также организовать перерасчет стоимости за оказанные ненадлежащим образом услуги.



В прямом эфире Сергей Анташев пояснил, что на данный момент расследование всех обстоятельств и установление виновных не завершено. Были взяты пробы воды, выявлены нарушения в коммунальных сетях двух ресурсоснабжающих компаний, а также в сетях домовых систем. Управлением Роспотребнадзора выдано предписание об устранении нарушений, разработан комплекс мер по санации сетей.



Тем не менее, конкретные виновники по-прежнему не определены. До сих пор не решен и вопрос с перерасчетом за коммунальные услуги. Эта ситуация не устроила губернатора. Он потребовал от главы города лично доложить о расследовании и ситуации с перерасчетом уже завтра, передает sova.info.

Фото: pixabay