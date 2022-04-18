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Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

18 апреля 2022 18:33
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Предложения о мерах поддержки для дачников будут подготовлены уже до конца текущей недели.

Задачу по улучшению организации дачных перевозок губернатор поставил главам профильных министерств и муниципальных образований на областном штабе по повышению устойчивости экономики в Самарской области в понедельник, 18 апреля.

«Сегодня у многих есть намерение увеличить посевные площади, собрать больший урожай. Нам нужно создать все условия, чтобы помочь людям. Это правильная, разумная реакция. За это стоит только поблагодарить земляков», - отметил губернатор. Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований максимально сконцентрировать свое внимание на этом вопросе, обеспечить координацию и четкую организацию дачных перевозок, сверить информацию с земляками по востребованным маршрутам.

Все работы необходимо провести максимально оперативно, так как сезон работ на садово-дачных участках уже стартовал. Кроме того, традиционно массовые загородные поездки фиксируются в пасхальные выходные и майские праздники – дни, на которые традиционно приходится пик весенних работ.

Губернатор поставил задачу министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину проверить готовность транспортных перевозок к пику садово-дачных работ и создать максимально комфортные условия для людей. «Сбоев в работе быть не должно», - подчеркнул глава региона.

Отдельное поручение по подготовке пакета мер поддержки для дачников губернатор дал министру сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаю Абашину.

«Давайте вместе подумаем, что можно еще сделать, посмотрим, какая ситуация с семенами, нет ли здесь проблем в связи с санкционным давлением, чем нам могут помочь наши ведущие сельхозпредприятия», - обратился к главе регионального минсельхоза губернатор, предложив обсудить возможные меры с руководством дачных объединений.

Предложения о мерах поддержки для дачников будут подготовлены уже до конца текущей недели.

 

Фото:    pixabay

 

Теги: Дмитрий Азаров

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