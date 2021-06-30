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Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидии в 10 тысяч рублей новоиспеченным студентам Самарской губернии 

30 июня 2021 20:50
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Уже в сентябре поступившие в вузы региона выпускники школ Самарской области получат денежные выплаты по инициативе «Единой России».

Утвержден порядок получения денежной выплаты для выпускников 11 классов самарских школ, которые останутся в регионе и будут поступать в высшие и средне специальные учебные заведения губернии. 30 июня глава региона Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидии в 10 тысяч рублей новоиспеченным губернским студентам вузов и ссузов.

Дмитрий Азаров предложил ввести субсидию для будущих студентов региона в своём ежегодном Послании. Денежная выплата в 10 тысяч рублей будет перечислена, если они поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплату получат все успешно прошедшие вступительные экзамены.

Соответствующее распоряжение уже дано профильным министерствам регионального правительства.

Необходимо дополнительно стимулировать самарскую молодёжь оставаться учиться на малой родине, уверен секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров. 

Отметим, что в 2021 году из самарских школ выпустилось 13 500 одиннадцатиклассников. Сейчас у них появился еще один повод, чтобы остаться в родном регионе. Большинство выпускников уже знают, что глава региона Дмитрий Азаров предложил ввести субсидию для будущих студентов.  Многие из ребят считают, что нет смысла уезжать куда-то из Самары, чтобы стать профессионалом. Здесь достаточно возможностей для того, чтобы получить качественное образование и найти достойную работу.

Предложение о выплатах «подъемных» вчерашним школьникам прозвучало на заседании фракции партии единороссов в региональном парламенте 29 апреля, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

 

Теги: 10 тысяч рублей Дмитрий Азаров студентам

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