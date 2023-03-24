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После встречи с коллективом больниц Дмитрий Азаров побывал на месте трагедии в Макеевке, где размещался временный пункт дислокации военнослужащих.
Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив больниц Макеевки за помощь самарским военнослужащим
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Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив больниц Макеевки за помощь самарским военнослужащим

24 марта 2023 16:35
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После встречи с коллективом больниц Дмитрий Азаров побывал на месте трагедии в Макеевке, где размещался временный пункт дислокации военнослужащих.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе очередной рабочей поездки в зону СВО побывал в Макеевке. Глава региона встретился с врачами и персоналом местных больниц, чтобы от имени всех земляков поблагодарить их за помощь и спасение жизней самарских военнослужащих, пострадавших во время ракетного удара ВСУ по пункту временной дислокации бойцов. На месте случившейся трагедии Дмитрий Азаров возложил цветы в память о погибших земляках. Здесь по договоренности губернатора с руководством ДНР будет установлен мемориал защитникам Отечества, трагически погибшим в новогоднюю ночь.

После ракетной атаки ВСУ по пункту временной дислокации военнослужащих в Макеевке специалисты городских больниц первыми пришли на помощь пострадавшим. В учреждениях была быстро организована работа по приему раненных бойцов, им оперативно оказывали необходимую квалифицированную медицинскую помощь. «Пятнадцать минут первого нас позвали в приемное отделение, чтобы мы принимали тяжелых больных. Никто не паниковал, все делалось как-то на одном дыхании. Это уже когда на второй день смену сдали, ехали и просто плакали», — рассказывает медработник клинической больницы Макеевки Ирина.

Медики макеевских больниц помогали самарским военнослужащим всю ночь. «Были уверены, что обязательно поможем. По-другому мы и не можем», — вспоминает сотрудница больницы Юлия.

Глава региона Дмитрий Азаров от имени родных и близких самарских военнослужащих, всех жителей Самарской области поблагодарил персонал больниц Макеевки за помощь землякам, высочайший профессионализм, внимательное и береженое отношение к бойцам.

«Хочу еще раз искренне поблагодарить за спасенные жизни моих земляков, за их сохраненное здоровье. Именно ваша самоотверженность, готовность прийти на помощь в самой сложной ситуации во многом помогли сохранить здоровье нашим землякам. Спасибо вам большое. Дай бог вам здоровья. Вы заботитесь о здоровье тысяч и тысяч людей. Пусть ваша доброта и профессионализм сторицей возвращается людской благодарностью. Поверьте, что благодарность искренняя есть. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, на наше плечо», — сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам макеевских больниц.

Глава региона отметил, что медики Макеевки всегда могут рассчитывать на поддержку и помощь Самарской области. Дмитрий Азаров предложил организовать сотрудничество и обмен опытом между специалистами здравоохранения Самарской области и Макеевки. Такое взаимодействие уже выстроено с городом ДНР Снежное.

«Мы сотрудничаем самым тесным образом с нашим городом – побратимом Снежное. Многое удалось сделать в прошлом году, в этом году работу продолжим. Есть хороший опыт сотрудничества со снежнянской больницей. Надеемся, что выстроится особое взаимодействие наших учреждений здравоохранения и с вашими больницами, — сказал Дмитрий Азаров, — Надеюсь, уникальный опыт, который здесь есть, будет востребован на самарской земле, и наоборот. Будем рады вас принимать в Самарской области, готовы все это организовать».

Дмитрий Азаров вручил сотрудникам больниц Макеевки благодарности. «Благодаря вам, конечно, большее количество людей сохранили жизни. И спасли эти жизни вы. Вам огромная благодарность от всех родных и близких, от всех жителей Самарской области!», — еще раз отметил работу медиков Макеевки губернатор Самарской области.

«Нам приятно, очень приятно. И ребятам, если вы их увидите, привет от нас передавайте», — поблагодарили Дмитрия Азарова за такое внимание медики Макеевки.

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев вручил сотрудникам больниц ведомственные грамоты, отметив героизм медиков и их высочайший профессионализм.

Напомним, после случившейся трагедии в Макеевке Дмитрий Азаров сделал все возможное, чтобы помочь землякам – военнослужащим. Так, глава региона договорился с руководством Минобороны России о координации действий ведомства и региона в вопросах оказания помощи военнослужащим из Самарской области. Уже в первые дни после трагедии глава региона приехал в госпитали Макеевки и Ростова-на-Дону, где проходили лечение наши земляки, привозил дополнительные медикаменты и гуманитарную помощь, организовал транспортировку раненых на родную землю для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

После встречи с коллективом больниц Дмитрий Азаров побывал на месте трагедии в Макеевке, где размещался временный пункт дислокации военнослужащих. Глава региона возложил цветы в память о погибших земляках.

«Конечно, тяжело здесь быть, но быть здесь надо. И то, что наши военнослужащие сделали здесь импровизированный мемориал — это говорит о том, что память жива среди всех военнослужащих. Сюда приходят самарские бойцы из разных подразделений. Здесь лежат открытки, которые отправляли дети на 23 февраля. Не забудем никогда, и приложим все усилия, чтобы победа была достигнута. Сделаем все, чтобы победу приближать каждый день», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее Дмитрий Азаров достиг с руководством ДНР договоренности о том, что, как только это будет возможно, на месте трагедии в Макеевке будет установлен мемориал защитникам Отечества: «Уверен, время придет, и мы это обязательно сделаем».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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